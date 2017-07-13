/Поглед.инфо/ Фактът, че на Доналд Тръмп няма да му позволят да направи нито една стъпка към помирение с Русия, след срещата с Путин в Хамбург, отбелязваха много разумни коментатори - и преди срещата, и по време на нея.

Но това, че ще се саботират всякакви инициативи за мир минути след края на срещата, а и след това и че ще бъдат толкова ефективни - някои оптимисти се съмняваха, и то не само в Русия. И има защо. След кратко описание на събитията, ще се опитаме да обясним каква зла сила пречи на добрите намерения на г-н Тръмп.

/рус.ез./

Но сначала – краткий status praesens, то есть состояние больного по имени «российско-американские отношения». Разберем достигнутые якобы Трампом и Путиным соглашения по пунктам.

1. Перемирие в отдельных зонах Сирии. Соглашение между Трампом и Путиным есть, но оно наверняка будет торпедировано Пентагоном и американским «разведывательным сообществом». Почему? Да потому что аналогичное соглашение уже было запущено главами наших дипломатических ведомств Сергеем Лавровым и Джоном Керри осенью прошлого года, и это соглашение было тогда сведено на нет главой Пентагона Эштоном Картером. Сначала он трактовал перемирие в пользу одной только лояльной Западу «умеренной» оппозиции, а потом вместе с западными масс-медиа поднял истерику вокруг гражданских жертв при взятии сирийскими войсками Алеппо (как будто сейчас при взятии Мосула иракскими войсками при поддержке западной авиации жертв меньше).

2. Создание рабочей группы по кибербезопасности. Тотчас после объявления об этой группе на Трампа обрушился шквал критики. Тот же Эштон Картер сравнил его с созданием «совместной рабочей группы» жертвой ограбления и самим грабителем. И Трамп тотчас же поддался, выпустив такой «щебет» по своему «Твиттеру»: «Тот факт, что мы с президентом Путиным обсуждали создание рабочей группы по кибербезопасности, не означает, что я уверен в этом. Этого может и не случиться". При этом источники агентства «РИА Новости» в МИД РФ отмечают: во время разговора в присутствии Путина и Лаврова Трамп был полностью согласен с идеей «кибергруппы».

На что намекал Эштон Картер, сравнивая Путина с грабителем, понятно: это все та же история о «краже» американских выборов якобы науськанными самим Путиным «русскими хакерами». В отместку за так и не наказанное «вмешательство» американские газеты все последние недели науськивали Трампа на запоздалый «отпор» в Гамбурге: «Вашингтон пост» в редакционной статье напрямую потребовала от Трампа «поднять вопрос» на саммите с Путиным.

Владимир, зачем ты сделал меня президентом?

Как это «поднятие вопроса» оформить вербально, авторы «Вашингтон пост» явно не задумывались. Что, Трамп должен был напрямую спросить Путина: «Владимир, зачем ты сделал меня президентом Соединенных Штатов? Не вздумай повторить это еще раз! И вообще, перестань говорить мне, что я честно выиграл выборы!»

Абсурдность, унизительность положения, в которое оказался поставлен Трамп, заставляет, наконец, трезвым взглядом взглянуть на бесконечные гадания наших и зарубежных американистов о том, что же замыслил Трамп и какую же фигуру он из себя представляет. Неужели после произошедшего унижения господина президента с «группой по кибербезопасности» (невинным аналогом «прямой линии связи» после Карибского кризиса) – неужели даже после этого не ясно: Трамп представляет из себя фигуру жалкую? Его мнение ровным счетом ничего не значит – ни в международных делах, ни даже в американских. Торпедированы все начинания Трампа. Судите сами: его указ о недопуске исламских мигрантов прекратил действие из-за решения районного суда, вокруг реформы здравоохранения развернулись баталии в конгрессе. А что осталось от обещаний «поладить» с Путиным и прекратить ведущиеся США и ЕС войны? После восьмимесячной проволочки в личной встрече с российским президентом и противоречащих трамповской же предвыборной риторике ударов с воздуха по сирийской авиабазе и сирийской же армейской колонне – после всего этого о какой «большой сделке» Путина и Трампа по мирному урегулированию в Сирии и на Украине можно говорить?

Уничтожение институтов

На наших глазах произошло уничтожение важного для всего нынешнего мира демократического института – офиса президента Соединенных Штатов. Да-да, ув. читатели: демократического института. Порой институт поддержанной объективным общественным мнением личной власти оказывается демократичнее какой-нибудь коллективно-анонимной Еврокомиссии или еще более загадочного Европейского Совета. Личная власть – это лицо, это человек, а вот Еврокомиссия – это маска, «набор стандартов», коллективная безответственность.

Несостоявшийся «друг Дональд» на выборах получил от американских избирателей мандат на изменение внешней политики Обамы-Клинтон, заключавшейся в бесконечных войнах, внесудебных убийствах (вспомним дроны) и «смене режимов». Трамп получил от избирателя этот мандат, несмотря на откровенное давление на этого самого избирателя со стороны работавших на Хиллари Клинтон 90 процентов СМИ и со стороны действовавшего на момент выборов президента США (Обама впервые в истории США вел кампанию ПРОТИВ одного из кандидатов, а именно Трампа). И вот теперь, через много месяцев после выборов, НИКЕМ НЕ ИЗБРАННЫЕ представители американского ультралиберального истеблишмента и верные им СМИ не дают президенту реализовать выданный ему народом мандат.

Кто виноват?

Кто не дает? Лучше всего отвечает на этот вопрос обозреватель Д. Косырев (РИА Новости): «Мы думали, что в прежние времена нас "изолировала" Америка. Оказалось, что это делало нечто иное — глобалистская команда (да, прежде всего американская), думавшая в какой-то момент, что уже владеет миром. И в первую очередь нас "изолировали" через глобалистские СМИ, которые теперь, не изобретая ничего нового, набросились с теми же убогими обвинениями на президента США Дональда Трампа».

В предложенном ответе: нас изолирует не страна (США), а идеология – есть и объяснение для многих фактов, которые не укладываются в распространенное у нас представление об «оккупации» Европы со стороны США. Согласно этому представлению, именно Вашингтон и толкал все эти годы ЕС на конфронтацию с Россией. Но тогда почему лидеры ЕС в последние месяцы оскорбляют президента США Трампа без всякого страха наказания? Почему Меркель и глава Европейского Совета Туск, назвавшие Трампа на недавнем мальтийском саммите ЕС «угрозой для безопасности Европы», боятся не гнева общающегося с ними как ни в чем не бывало Трампа, а примирения США с Россией? (Польский русофоб Туск называет это примирение якобы антиевропейским «альянсом Путина и Трампа».)

Идеология как диктатор

Объяснение тут может быть только одно, и оно в целом совпадает с формулой о «глобалистской» идеологии. Нынешним западным миром правят не личности, им правит милая на словах, а на деле жестокая идеология. Именно идеология и есть тот настоящий диктатор, тот хозяин, которого боятся Меркель и Туск и ради которого они готовы оскорблять Трампа последними словами.

У этой идеологии много названий – «неолиберальная», «глобалистская», «неоконсервативная», но смысл этой идеологии госпожа Меркель и господин Туск улавливают четко: перевод всего мира на принятые в США и ЕС «стандарты» всех сфер жизни, включая не только экономику, но и семью, и политику, и культуру.

Неолиберальная идеология несправедливо присваивает себе родство с великим либерализмом двадцатого века. Подобно тому, как нацизм в Германии был радикальным извращением немецкого национализма девятнадцатого века, нынешний «фукуямовский» ультралиберализм – это выродок, вульгаризированная и искаженная до неузнаваемости мечта старых либералов о «самоуправляемом» обществе. Вместо рыночной экономики с ее конкуренцией ультралиберализм строит монополию транснациональных гигантов. Вместо свободы личности и творчества - бесконечную и обязательную борьбу за дробление общества.

Такова диктатура ультралиберальной идеологии, а своими последними врагами эта идеология считает два крупных суверенных государства – Китай и Россию. Увы, элиты наших стран многие годы ориентировались на «сожительство» с этой западной идеологией, недооценивая степень ее авантюризма и бескорыстности в подведении всего мира на свои «стандарты». Не замечают наши лидеры и методов подчинения людей со стороны этой новой идеологической диктатуры: эти методы часто не в оружии и не в слежке, а в контроле над главными средствами массовой информации. Не верите? Почитайте "Нью-Йорк таймс", "Вашингтон пост", «Монд», «Выборчу». Посмотрите Си-эн-эн или Франс-24. Почему они все как по команде начинают травить то Милошевича (с которым помирились в 1995 году), то Януковича (выборы которого в 2010 признали как честные) - стоит лишь в стране подняться против этих лидеров неожиданной, но не случайной протестной волне? Почему они довели пропаганду против Саддама Хусейна в 2003 году до такой громкости, что обыватель был готов на любую войну - лишь бы выключить этот нестерпимый шум? А если вам нужны лица - взгляните на саммит Евросоюза на Мальте весной 2017 года, объявивший (устами председателя Евросовета Туска) президента США "угрозой для безопасности Европы".

Разочарование в Трампе как "низкий старт" для нас

Эта идеология глобализма или ультралиберализма (она нарочно не торопится себя называть) не любит личности, она предпочитает менеджеров, поэтому у нее нет своего вождя. Но ведь для диктатуры идеологии не обязателен один вождь, нередко дежурные робеспьеры приходят и уходят, становясь её расходным материалом. Теперь диктатура либеральной идеологии правит США и ЕС. И это очень опасно - для всех, не только для России.

Похоже, что наши эксперты и политики, сформировавшиеся как профессионалы в условиях деидеологизированной России 1990-х, просто забыли, как работают идеологические диктатуры. Военный эксперт Игорь Коротченко, призывавший «слушать новую администрацию» г-на Трампа, исходил из знакомой постсоветской практики, когда не идеология определяла начальника, а начальник – идеологию. Расчет был на то, что новоизбранный начальник Трамп придет в Белый Дом, цыкнет на расшалившихся ультралибералов в ЕС – и мир установится сам собой. Нет, ребята, так не получится.

Западный мир непременно выздоровеет от своего идеологического наваждения – как выздоравливал он после идеологических на самом деле наполеоновских войн или гитлеровской экспансии. Но произойдет это не скоро и только под нашим давлением. А пока саммит двадцатки и последовавший за ним конфуз с саботажем всех обещаний господина Трампа – все эти вещи должны напомнить нам старую истину: хочешь мира – держи порох сухим. Держи науку – своей, отечественной, а не основанной на количестве публикаций в иностранных журналах по системе клерков из Минобра и ВШЭ. Держи искусство – своим, а не калькой с импортного пораженчества. Держи образование – живым, а не мертвой системой баллов.

А не будешь все свое держать своим – Трамп не спасёт. Что он, в конце концов, решает.

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