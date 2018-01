/Поглед.инфо/ На 18 януари 1983 година президентът Роналд Рейгън подписа указа за разполагането на ракети със среден радиус в Европа. Общо, близо до границите на социалистическия блок бяха установени 572 ракети. През ноември същата година се състояха учения на НАТО, които ръководството на СССР възприе като подготовка за ядрен удар. Обстановката се разреди едва през декември 1987 година, когато лидерите на САЩ и СССР подписаха Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък радиус. Как светът балансираше на ръба на ядрената война, изясни RT.

Разгръщането на американските ракети със среден радиус стана кулминация в Студената война. Решението за това взе Съвета на НАТО още през декември 1979 година. Съгласно плановете на алианса, към 1983 година в Западна Европа трябваше да се появят 108 ракети „Пършинг“ (Pershing) и 464 „Томахавки“ (Tomahawk).

Но ръководството на САЩ не бързаше да реализира договореностите. Вашингтон разчиташе да убеди Москва да махне от западните граници на СССР разгърнатите там комплекси РСД-10 „Пионер“, но в края на 1982 година преговорите стигнаха до задънена улица. На 18 януари 1983 година Роналд Рейгън подписа указа за разполагане в Европа на „Пършнигите» и „Томахавките“.

Болшинството от руските историци са склонни да считат, че политиката на администрацията на Рейгън едва не е довела до началото на мащабна война с използване на ядрено оръжие. В САЩ пък е обратното, както и преди е разпространено мнението, че Съветския съюз е имал намерение да нанесе удар първи и това е принудило Рейгън да вземе такова решение.

В западноевропейските страни няма единен подход към събитията от 1983 година няма. Например френското интернет издание Slate в материал под заглавие „1983: когато светът увисна на ръба на ядрения апокалипсис“ твърди, че и съветските, и американските стратези „са искали да създадат план Б в случай на провал на мерките за сдържане и началото на ядрената война“.

Както предполага изданието, Рейгън би могъл да не осъзнава катастрофалните последици от ядрената война и онази опасност, която представляват за Европа ракетите със среден радиус. Но настроенията, царили в Москва също не внушаваха оптимизъм. Съветският лидер Юрий Андропов, ако се вярва на Slate е бил готов да влезе в ядрен дуел пръв, бъдейки уверен, че с това ще спаси СССР.

„Да предизвикаш параноя“

Както отбелязват историците, отношенията между СССР и САЩ през 1983 година са сравними с периода на „Карибската криза“ през есента на 1962 година. Републиканецът Роналд Рейгън беше ярък представител на ястребите. Не по-малко твърдо по отношение на САЩ беше настроен и бившият председател на КГБ Юрий Андропов.

(рус.ез.)

Советские газеты начала 1980-х годов оценивали внешнюю политику Рейгана как «агрессивно-империалистическую». Придя к власти в 1980 году, 40-й президент США заявил о намерении в два раза увеличить военный бюджет и отдал распоряжение о разработке новых видов летального оружия (дальних бомбардировщиков и ракетного вооружения).

В американской прессе регулярно появлялась информация о готовности Вашингтона к использованию атомного оружия против СССР. Так, в 1982 году The New York Times сообщила о существовании некоего секретного документа, реализация которого должна подготовить США к ведению сразу двух ядерных войн. В том же году The Los Angeles Times написала, что Рейган якобы принял указ о мерах по обеспечению победы Соединённых Штатов в ядерной войне.

На официальном уровне Рейган объявил о старте программы «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ, «Звёздные войны») с целью нивелировать возможности советских стратегических сил. По сути, проект подразумевал создание глобальной системы ПРО с использованием средств космического базирования.

Весной 1983 года авианесущие группы ВМС США провели в Тихом океане масштабные учения, на которых отрабатывался обстрел советских стратегических объектов на Курильских островах. Одновременно увеличилось число полётов вблизи воздушных рубежей стран соцблока и СССР.

Из рассекреченных документов Агентства национальной безопасности (АНБ) следует, что постоянные провокации со стороны США должны были «вызвать паранойю у советского руководства».

Следствием чрезвычайной напряжённости в двусторонних отношениях стала катастрофа южнокорейского Boeing 747, летевшего из Нью-Йорка в Сеул. 1 сентября 1983 года самолёт на сотни километров отклонился от курса, нарушив воздушное пространство СССР. В результате лайнер был сбит советскими ПВО, которые приняли его за американский самолёт-разведчик.

В ноябре 1983 года НАТО провело командно-штабные учения «Опытный лучник — 83» (Able Archer — 83). В ходе манёвров военнослужащие альянса впервые в истории отработали взаимодействие в режиме максимальной боеготовности, который означает возможность применения ядерного оружия. В ответ СССР, Польша и ГДР тоже привели свои вооружённые силы в полную боеготовность.

«Угрозами и провокациями американцы стремились сбить с толку Советский Союз. И надо признать, у них многое получилось. В 1983 году советская элита была дезориентирована. Эта нервозность и ожидание агрессии со стороны американцев, видимо, стали причиной трагедии с южнокорейским лайнером», — предположил в беседе с RT кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Эксперт считает, что в начале 1980-х годов Вашингтон проводил кампанию, направленную на провоцирование Советского Союза с целью лишить Москву доступа к достоверной информации о планах и военном потенциале США.

«Империя зла»

Первая батарея ракет средней дальности появилась в Западной Германии в декабре 1983 года. Через 2 года США разместили в Европе 108 MGM-31C Pershing II и 464 BGM-109G Tomahawk. В ответ Советский Союз нарастил производство оперативно-тактических комплексов «Ока» и начал оснащать подводные лодки крылатыми ракетами.

«Першинги» и «Томагавки» были нацелены на уничтожение советских шахтных пусковых установок, штабов, командных пунктов и группировок войск на западных рубежах.

Дальность MGM-31C Pershing II составляла 1770 км, BGM-109G Tomahawk — 2400 км. Эти ракеты могли поразить цели на европейской территории СССР максимум за 10 минут. Как утверждал вице-президент Национального разведывательного совета при ЦРУ Герберт Мейер, удар американских ракет будет настолько молниеносен, что «кремлёвское руководство не успеет встать со стула».

До начала размещения ракет средней дальности Рейган провёл несколько встреч с представителями СССР. В феврале 1983 года он побеседовал с советским послом Анатолием Добрыниным. Но уже в марте президент США сделал историческое заявление, объявив Советский Союз «империей зла».

В июле 1983 года на встрече в Кремле с канцлером ФРГ Гельмутом Колем и главой немецкого МИД Гансом Геншером Андропов достаточно резко выразился по поводу размещения ракет средней дальности в Европе: «Пускай Запад не сомневается: появление «Першингов» в Европе означает, что мы примем ответные меры».

Лёд между двумя противоборствующими державами начал таять в 1984 году. В мае 1984 года 13-й директор ЦРУ Уильям Кейси представил Рейгану доклад, в котором говорилось, что Советский Союз был готов нанести ответный ядерный удар в конце 1983 года из-за небывалой военной активности НАТО.

11 марта 1985 года генеральным секретарём ЦК КПСС стал Михаил Горбачёв, выступавший за потепление отношений с Западом. 8 декабря 1987 года после двух лет переговоров Москва и Вашингтон заключили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Согласно документу, утилизации подлежали все вооружения и комплектующие данного класса. Советская сторона уничтожила 1846 ракетных комплексов (РСД-10 «Пионер», Р-12, Р-14, РК-55, ОТР-22 «Темп-С», ОТР-23 «Ока»). США ликвидировали 846 комплексов (MGM-31C Pershing II, MGM-31A Pershing IA и BGM-109G).

«Выждали удобный момент»

Дмитрий Евстафьев назвал решение Рейгана разместить ракеты средней дальности закономерным. По его мнению, Запад не мог оставить без ответа усиление военного присутствия СССР вблизи собственных рубежей. В то же время присутствие «Першингов» и «Томагавков» в Западной Европе привело к смещению баланса сил уже в пользу НАТО.

«После появления «Першингов» мир вновь оказался на грани большой войны. Однако нужно понимать, что Западная Европа была в тот момент очень напугана. На желании союзников укрепить обороноспособность как раз и сыграл Рейган, а точнее — стратеги, которые за ним стояли», — пояснил Евстафьев.

Эксперт полагает, что обстановка конца 1970-х годов не требовала от СССР размещения «Пионеров» на западных границах. По его словам, в середине 1970-х годов Москва достигла с НАТО баланса сил, который был необходим для обеспечения безопасности.

«Я не оправдываю американцев, но советская элита недооценила последствия развёртывания ракет средней дальности. Сложилась крайне неприятная для нашей страны ситуация. Американцы выждали удобный момент и при полном одобрении европейцев разместили очень грозное оружие», — отметил собеседник RT.

При этом Евстафьев убеждён, что Москве не стоило подписывать ДРСМД, не оговорив с Вашингтоном сокращение «Томагавков» морского базирования и ограничение военной деятельности США в космосе. Эксперт считает, что сегодня Вашингтон пользуется такого рода пробелами в договоре 1987 года.

«Несмотря на то, что Москва в конце 1970-х годов явно перегнула палку, полный отказ от целого класса вооружений был не в её пользу. Баланс сил в итоге сместился в пользу США, и в наше время мы по-прежнему ощущаем негативные последствия этого договора. Но аннулировать ДРСМД тоже ни в коем случае нельзя, так как это приведёт к повторению сценария 1983 года», — резюмировал Евстафьев.

