/Поглед.инфо/ През 2017 г. богатите станаха по-богати, бедните обедняваха с тревожна скорост. Към днешна дата състоянието на четирима души в света е равно на състоянието на половината от човечеството. Обикновено такива тенденции водят до революции и световни войни, особено след като капитализмът ясно се връща в "дивото си състояние" - с корупцията и откровено безсрамната експлоатация.

Агенция Блумбърг актуализира списъка на 500-те най-богати хора в света и направи шокиращо откритие - тази година водещи олигарси добавиха към своите богатства повече от трилион долара. Така богатството им нараства с почти една четвърт.



Финансовите анализатори обясняват тази "възходяща" тенденция с пазара. За обикновените хора това означава, че пропастта между тях и "стопаните на живота" достига апокалиптичен мащаб. Международната асоциация Oxfam, която се бори с бедността от 1942 г., включва около 3,5 милиарда възрастни хора в света, всеки от които има активи с по-малко от 10 хиляди долара. Към днешна дата четирите най-богати мъже в света имат същия статут като тези 3,5 милиарда - те са собственици почти на половината от богатството на цялото човечество. Това състояние на нещата в Oxfam се нарича "кошмарна гротеска".

Националните правителства напразно се опитват да премахнат дори част от данъците на олигарсите. Журналистите призовават за бойкот на най-омразните фирми и за разследване на бизнеса на най-опасните капиталистически хищници. Въпреки това, те продължават да забогатяват. Докато теоретиците на конспирацията измислят един вид "световно правителство" на богатите, което някъде в бъдещето щяло да поеме цялата планета, милиардерите днес тихо пренебрегват националните закони, които биха могли да ги ограничат, открито изтласкават в челните позиции на властта техни протежета и се опитват да определят политическия курс на най-влиятелните държави.

Пример за подобна безнаказаност е дългогодишната враждебност на сегашния американски президент и собственика на интернет гиганта Amazon. Още преди изборите, Доналд Тръмп обвини Джефри Безос, че корпорацията му съсипва американските магазини, лишава американците от работа и не плаща данъци. От своя страна, Безос, който е купил един от най-старите и най-влиятелните вестници в САЩ "Вашингтон пост", отприщи срещу Тръмп пропаганда война, щедро спонсорирана от Хилъри Клинтън.



Противно на всички прогнози, Тръмп спечели изборите, но нищо не може да получи от Безос. Амазон е регистриран в Дъблин, където плаща чисто символични данъци. Според Европейската комисия, с годишни приходи от 19,9 милиарда долара, Bezos плати на ЕС около 15 милиона, което е по-малко от 0,1%.

/рус.ез./

Сегодня этот человек возглавляет список богатейших людей мира. Его состояние приближается к 100 миллиардам, 34 из которых он заработал в уходящем году. Даже консервативные прогнозы утверждают, что через 25 лет Безос сможет стать первым триллионером на планете. При этом его корпорация не стала драйвером для экономики США – она лишь разоряет американский ретейл. Десятки крупнейших ретейлеров либо уже обанкротились, либо находятся на грани банкротства. Такие известные магазины, как Macy's и Payless, закрывают сотни своих филиалов по всей стране. По самой скромной оценке, за последние пять лет в американской торговле исчезло 250 тысяч рабочих мест.

Все, что может Трамп в такой ситуации, это жаловаться в «Твиттере»: «Amazon приносит большой вред ретейлерам, платящим налоги. Страдают деревни, города, целые штаты в США – они потеряли множество рабочих мест». Снижение налогов на корпоративную прибыль, которого только что добился президент США, является пряником для владельцев ТНК, отсиживающихся в ирландском офшоре (прежде всего, это пятерка лидеров IT-отрасли – Microsoft, Facebook, Google, Apple, Amazon). А вот «кнута» у Трампа попросту нет, так что главные воротилы индустрии, скорее всего, предпочтут остаться в Дублине.

Еще до инаугурации избранный президент созвал совещание с владельцами интернет-гигантов и попросил их как-то решить проблему с занятостью американцев. Безос пообещал тогда создать сто тысяч рабочих мест в США. Пока он это обещание не выполнил, но если и выполнит, его рабочим не позавидуешь. Масс-медиа создают образ интернет-индустрии как оазиса передовых технологий и продвинутого гуманизма. На деле этот масштабный бизнес с многомиллиардной выручкой стоит на нищенской зарплате и нарушении базовых прав рабочих.

Британские журналисты не раз устраивались на упаковочные центры Amazon и публиковали душераздирающие репортажи о тамошних условиях труда. За час рабочий должен упаковать от 120 до 200 посылок. Бешеный темп работы заставляет обедать прямо в цеху, а в туалет бегать бегом. Любое нарушение или невыполнение нормы чревато штрафом. После двух штрафов следует увольнение. Боясь потерять работу (в английской глубинке ценятся даже такие вакансии), люди отказываются от явно необходимых им больничных, регулярно засыпают или падают в обморок прямо на рабочем месте, откуда их нередко увозят на скорой.

Платит своим сотрудникам обладатель 100-миллиардного состояния минимальную в Британии заработную плату – около восьми фунтов (620 рублей) в час. Для России это выглядит как хорошие деньги, однако в Англии на такую зарплату нельзя снять даже комнату поближе к месту работы. Поэтому многие ночуют в палатках или спальниках прямо на улице рядом с упаковочным центром. Ведь если они опоздают, их попросту уволят.

Самый богатый человек Европы – испанец Амансио Ортега с состоянием в 77 млрд долларов – разместил производство одежды своих марок в Юго-Восточной Азии. Тамошние текстильные фабрики – это уже классические потогонки. Условия труда на них настолько чудовищны, что часто попадают в мировые новости.

К примеру, в 2013 году при обрушении текстильной фабрики неподалеку от Дакки погибло больше тысячи бангладешских рабочих. Под давлением общественности фирмы, отшивавшие там одежду (кроме Zara и Pull@Bear Ортеги, в списке фигурировали десятки модных марок), заключили нечто вроде договора с трудящимися, обязавшись следить за безопасностью труда. Однако уже в 2015 году договор сорвался. Рабочие объявили забастовку, требуя повысить месячную зарплату, составлявшую 68 долларов. Их лидеров посадили в тюрьму, остальных выгнали с работы. Представители рабочих пригласили владельцев модных брендов приехать в Бангладеш на переговоры. Ортега приглашение проигнорировал, а договор постепенно превратился в чистую фикцию.

Другой член клуба сверхбогатых, француз Бернар Арно, чтобы не возить одежду и предметы роскоши издалека, завел потогонки прямо в Европе. Журналисты выяснили, что его сумки и обувь вручную отшивают на секретных заводах в румынской глубинке, несмотря на лейблы Louis Vuitton и «Сделано в Италии». Месячная зарплата на фабрике – 133 евро. Стоимость самой дешевой пары обуви от Louis Vuitton – 800 евро.

Махинации Арно с дешевой рабочей силой известны давно. Общественность и пресса не раз поднимали вопрос о необходимости расследования его бизнеса. Но владелец десятков модных брендов неуязвим. Все, что мог сделать сильно недолюбливавший его Николя Саркози в свою бытность президентом, это демонстративно отказаться пожимать миллиардеру руку. Арно от этого не обеднел. Сегодня он стоит 60 миллиардов долларов.

Остается отметить, что большинство мировых СМИ принадлежит людям из блумберговского «списка 500». Неудивительно, что человечеству из всех утюгов рассказывают, какой прогресс и процветание несут ему богатейшие люди планеты, умалчивая о нарушениях прав рабочих, тотальном обнищании масс и захвате олигархами политической власти. Вместо того, чтобы вести нас в царство искусственного интеллекта и прогрессивного гуманизма, владельцы современного бизнеса возвращают мир в эпоху дикого капитализма.

Историки сходятся на том, что сегодняшняя ситуация близко напоминает «бычий рынок» начала XX века, когда свои состояния сколотили Рокфеллеры, Карнеги, Вандербильты. Тогда стремительное расслоение мира на нищих и сверхбогатых привело к мировой войне, череде революций и Великой депрессии. К чему оно приведет теперь, покажет новый, 2018-й, год.

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