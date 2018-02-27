/Поглед.инфо/ През 2017 г. обемът на пазара на дронове – безпилотни летателни апарати (БПЛА) за военни цели, се оценява на 9,9 млрд. долара, а до 2027 г. ще нарасне до 15,2 млрд. долара. Най-много расте търсенето на ударни безпилотни летателни апарати: прогнозният им пазарен дял е 40,8%; на безпилотните апарати, летящи на голяма височина и продължителност на полета – 25,1%; на летящите на средна височина с голяма продължителност на полета – 17,4%.

Беларус е една от първите страни в света, които разработват ударни преграждащи боеприпаси за изстрелване от безпилотни летателни апарати. Редица страни от постсъветското пространство, Азия, Африка и Южна Америка проявяват интерес към гражданските и военните дронове на Беларус.

В Руската федерация също ускорено се разработват безпилотни въздушни системи.

(рус.ез.)

Белоруссия выходит на рынок вооружений с беспилотниками-камикадзе

Уже сегодня интерес к белорусским беспилотникам как гражданского, так и военного назначения проявляет ряд стран постсоветского пространства, Азии, Африки и Южной Америки.

Белоруссия одной из первых в мире разработала ударные барражирующие боеприпасы на базе беспилотных летательных аппаратов. В нашей стране опережающими темпами идет развитие беспилотных авиационных комплексов.

Об этом по итогам заседания Совета безопасности 13 февраля заявил журналистам министр обороны Андрей Равков. Он подчеркнул, что такие комплексы разрабатываются и производятся отечественными предприятиями и активно используются на практике. «Без этого компонента невозможно применение большинства огневых единиц, которые выполняют задачи на поражение противника. Это вполне естественно, что интерес к данной теме очень большой, в том числе у нас в стране. Мы в этом вопросе нельзя сказать что в лидирующих позициях, но и не на отстающих», — пояснил Равков.

Как следует из доклада «Мировой рынок военных беспилотников 2017 — 2027» американской аналитической компании «Орбис Ресеч» (Orbis Research), объем рынка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения по результатам 2017 года оценивается в 9,9 миллиарда долларов, а к 2027 году должен вырасти до 15,2 миллиарда долларов. Согласно же отчету нидерландской консалтинговой фирмы Эй-Эс-Ди (ASD), оборот рынка военных БПЛА к 2022 году вырастет до 13,7 миллиарда долларов. Таким образом, прогнозы двух компаний достаточно близки.

По прогнозу Orbis Research, больше всего увеличится спрос на ударные БПЛА: их рыночная доля составит 40,8%, доля высотных БПЛА с большой продолжительностью полета — 25,1%, доля средневысотных БПЛА с большой продолжительностью полета — 17,4%. Это, по мнению экспертов, вполне объяснимо: характер военных действий в современных вооруженных конфликтах способствовал значительному повышению роли систем, имеющих сокращенный цикл «обнаружение — поражение».

Такому требованию более всего соответствуют беспилотные барражирующие боеприпасы, совмещающие функции разведки, наблюдения и поражения. Оснащенные не только аппаратурой разведки и наблюдения, но также и боевой частью, интегрированной с самим летательным аппаратом, они получили название беспилотников-камикадзе.

Такие БПЛА являются более высокоточным и более избирательным оружием, чем, например, существующие артиллерийские системы, что ведет к снижению потерь среди гражданского населения. По своим точностным характеристикам такие БПЛА заметно превосходят и неуправляемые авиабомбы. Вдобавок боевая задача доставки боеприпасов до цели решается без риска для экипажей, как в случае пилотируемых летательных аппаратов.

Сегодня беспилотники-камикадзе разрабатываются, производятся и предлагаются на мировом рынке уже целым рядом стран. Дальнейшим развитием концепции беспилотников-камикадзе являются ударные аппараты, стартующие с борта дрона-носителя. Первыми о намерении разработать такую систему оружия в 2009 году заявили ВВС США. Предполагалось, что это поможет увеличить дальность поражения целей и повысить точность нанесения ударов. Правда, позднее американские военные отказались от этой идеи.

А вот у нас удалось претворить ее в жизнь. По данным пресс-службы Госвоенпрома Белоруссии, отечественные разработчики намерены показать перспективные ударные и разведывательные беспилотники на международной выставке UMEX/MST-2018 в Абу-Даби, которая посвящена развитию беспилотной авиации в сфере обороны и безопасности.

Одним из наиболее перспективных БПЛА такого назначения является «Буревестник МБ», который впервые официально был показан на форуме «Армия-2016» в России. Аппарат служит носителем двух барражирующих боеприпасов, выполненных в виде малых БПЛА одноразового действия массой 26 кг каждый, способных вести разведку и наблюдение во время полета для выявления потенциальных целей.

Каждый такой миниатюрный БПЛА оснащен боевой частью массой 10 кг взрывчатого вещества. Для наведения на цель дрон-камикадзе оснащен оптико-электронным и вычислительным комплексами, позволяющими поражать заданный объект с точностью до 1-2 м. При старте с носителя на высоте 3,5 км дальность удара составит не менее 36 км. Причем после запуска барражирующего боеприпаса с носителя команду на поражение цели можно отменить и вернуть аппарат на заданную высоту для продолжения разведки.

По просьбе военных «Буревестник» вооружили не только двумя барражирующими управляемыми боеприпасами, но и неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-5 калибра 57 мм. Масса каждой такой НАР длиной 88,2 см составляет 3,9 кг при массе боевой части 800 г.

«Буревестник» был создан научно-производственным центром «Беспилотные авиационные комплексы и технологии» при Физико-техническом институте Национальной академии наук Белоруссии. Этот институт является головной организацией по разработке и организации производства целой гаммы технологий и элементов летательных аппаратов, целевых нагрузок и беспилотных авиационных комплексов гражданского и двойного назначения.

Аппарат выполнен по двухбалочной схеме с толкающим воздушным винтом. Технические характеристики базовой (разведывательно-наблюдательной) версии «Буревестника» таковы: масса — до 250 кг, мощность поршневого двигателя Rotax — 65 л.с. (вооруженный аппарат имеет двигатель мощностью 110 л.с.), максимальная скорость — до 250 км/ч, крейсерская — 80-120 км/ч, диапазон рабочих высот — от 200 до 5000 м, продолжительность полета — около 10 часов.

Отличительной особенностью «Буревестника» является гарантированная дальность передачи информации и связи на расстоянии до 290 км. При этом задержка сигнала практически не ощущается: передача сигналов управления на БПЛА и собираемой информации различных видов на землю ведется в режиме реального времени.

По данным разработчика, дальность полета аппарата в автономном режиме по заранее составленной программе может достигать более 1000 км при продолжительности полета до 10 часов. Планами предусмотрено увеличение продолжительности полета примерно в полтора раза.

Аппарат может нести гиростабилизированную платформу с теле-, фото- и инфракрасными камерами, а также лазерный дальномер и модуль радиационного мониторинга. Вдобавок к аппаратуре пилотажно-навигационного комплекса «Буревестник» может взять на борт порядка 70-80 кг полезной нагрузки, характер которой определяет заказчик.

Первоначальным заказчиком «Буревестника» было Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Однако в ходе государственных испытаний разработчики пришли к выводу, что грузоподъемность позволяет использовать аппарата и в интересах военных.

Было принято решение начать инициативную работу по созданию на основе исходного БПЛА беспилотного разведывательно-ударного комплекса. Его бортовая аппаратура позволяет вести воздушную разведку в интересах как МЧС, так и военных. А подвешенное под крыльями вооружение превращает «Буревестник МБ» в полноценный ударный комплекс.

Уже сегодня интерес к белорусским беспилотникам как гражданского, так и военного назначения проявляет ряд стран постсоветского пространства, Азии, Африки и Южной Америки.

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