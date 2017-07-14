/Поглед.инфо/ Сътрудничеството между Тръмп и Путин продължи 13 часа. Така е озаглавена статия в Handelsblatt.

И наистина, беше ясно, че на Тръмп няма да му простят такова поведение в Хамбург. Всичко беше насочено към това, тъй като срещата с Путин е неизбежна, тя да бъде проведена враждебно. (Има дори версия, че безпрецедентните нива на безредици в Хамбург са позволени нарочно, за да попречат на срещата.



Както стана известно, за два часа по няколко пъти се опитаха да "завършат внезапно" твърде продължителните разговори между двамата президенти. Някои хора дори се опитаха да създадат проблеми с достъпа на съпругата на Тръмп Мелани.

/рус.ез./

Было ясно, что успех переговоров будет снижен любыми путями. Если не удалось предварительной массированной антитрамповской и антипутинской кампанией, то это будет происходить постфактум.

И вот уже сегодня ночью все главные газеты Германии, (строго говоря, и всего западного мира) с радостью выдохнули -„Сотрудничества Америки и России по вопросам кибербезопасности не будет!“

Идея Трампа, которую он высказал в Гамбурге по противостоянию кибератакам вместе с Россией, „которая повлияла на выборы президента США“, не реализуема. „Вся Америка восстала против этогй деструктивной договорённости“, пишет FAZ.

Впрочем, Трамп сам якобы сам понял по приезде домой, что это - неосуществимая идея, пишет дальше газета. О чём и оповестил мир через твиттер.

Разворачивалось всё динамично, драматично и комично.

Сначала, в 7.50 утра, Трамп восторженно писал в твиттере о договорённости с Россией. Дебаты, которые немедленно вспыхнули в США, были короткими, но бурными, сообщает FAZ.

Почему? «Никто не сомневается, что русские хакеры повлияли на выборы президента, пишут все западные СМИ“ (заметим, что старый добрый аргумент «никто не сомневается» по-прежнему работает).

Сенатор от республиканцев Линдси Грэм назвал переговоры Трампа с Путиным катастрофичекими. „Трамп слепнет на один глаз, когда речь заходит о Путине“, сказал Грэм в интервью NBC News. „Это не тот случай, когда можно забыть и простить“, добавил сенатор.

Коллега Грэма сенатор Рубио написал у себя в твиттере, что это было бы равнозначно созданию совмесстной рабочей группы с сирийским президентом Башаром Асадом по уничтожению химического оружия.

А традиционный Маккейн традиционно заявил, что Россия ещё должна ответить за всё, что сделала с Америкой.

С большим подозрением относятся в Америке к тем сорока минутам, во время которых Трамп пытался (якобы пытался, сомневаются СМИ) вывести Путина на признание вмешательства России в выборы, но не получил от него подтверждения.

„По утверждению российских СМИ, Трамп принял путинскую версию“, сокрушаются наивности американского президента западные СМИ.

Но главное, чему безмерно рады политики США - в 20.45 по вашингтонскому времени появился твит Трампа: „Тот факт, что мы с президентом Путиным дискутировали о возможностях сотрудничества по кибербезопасности, не означает, что я верю в то, что это осуществится“.

К этому присоединяются тревожные сообщения о „неопровержимых доказательствах“ влияния России на выборы.

Тем временем сын Трампа Дональд-младший, который входил в его предвыборный штаб, подтвердил факт встречи с русской адвокатессой, о чём и раньше подозревали американские спецслужбы.

Согласно NYT, он собирался получить от неё информацию, порочащую Хиллари Клинтон. На встрече с адвокатом Наталией Весельницкой присутствовали зять Трампа и ещё один член предвыборного штаба.

Дональд-младший объяснил, что встреча с адвокатессой была посвящена вопросу адаптации русских детей американцами, которую Путин приостановил некоторое время назад. Это была единственная встреча с Весельницкой, сказал Дональд-мл, и это была её единственная тема.

По его словам, в ходе беседы „она сообщила, что люди, связанные с Россией, поддерживают Клинтон и одну из организаций Демократической партии - Демократический национальный комитет“. Но её сообщение не содержало никакой конкретной информации или смысла, сказал он.

Сама Весельницкая заявила, что на встрече не было обсуждения ничего, относящегосяя к предстоящим выборам президента.

Но ни слова адвокатессы или сына Трампа, ни ответы Путина на прямые вопросы Трампа о вмешательстве России в выборы СМИ не слышат. „Сам факт встречи с Весельницкой говорит о намерении вмешаться в выборы“, - логично пишут они (такая логика, нам её не понять).

На вопросы о доказательствах уже полгода, напомним, следует один ответ: „в этом все уверены“.

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