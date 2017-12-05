/Поглед.инфо/ Когато на 4 октомври американците чуха новината за засадата в Нигер, Вашингтон реагира с учудване. Какво въобще прави американски спецназ в Нигер и защо Пентагонът изпраща елитни военни в страна, която повечето американски граждани не могат да намерят на картата? На всичко отгоре, Нигер е страна, с която Америка не води война. Но когато подробностите станаха известни, възникна голямо неудобство поради това незнание.

В отдалеченото от цивилизацията село Тонго-Тонго в полупустинна местност на западноафриканската република Нигер, където преди време терористите са имали лагер, но впоследствие са го изоставили, американски спецназ спира за почивка, както и да получи определени разузнавателни сведения. Усилията им се оказват безплодни и групата продължава придвижването си, когато изведнъж се разнасят изстрели и са нападнати от около 50 терористи, придвижващи се с камиони и с мотоциклети. Спецназовците залягат на земята; не са в състояние да се оттеглят, или да се измъкнат от огъня на РПГ и минометите. След двучасова битка четирима американски спецназовци са убити...

(рус.ез.)

Новые американские способы ведения войны

Военное дело

Автоколонна из видавших виды грузовиков и вседорожников поднимала пыль, проезжая по лесистой западноафриканской местности в направлении туманного горизонта. Совместный отряд в составе 12 американских спецназовцев из сухопутных войск и 30 военнослужащих из республики Нигер возвращался на базу после двухдневного разведывательного рейда по отдаленным районам вдоль границы Нигера и Мали.

Уставшие и измотанные коммандос только что поговорили со старейшинами в деревне Тонго-Тонго, ранее побывав в оставленном лагере террористов. Они пытались получить разведывательные сведения о неуловимом террористе. Но это было бесплодная затея. Кто бы ни находился в этом лагере, ушел оттуда еще несколько дней назад. Полуденное солнце начинало припекать все сильнее, и спецназовцы отправились в путь длиной 170 километров.

Вдруг раздались выстрелы. Около 50 боевиков на мотоциклах и в грузовиках напали на конвой, прижав солдат в земле. Будучи не в состоянии продвинуться вперед или отступить, чтобы выйти из-под обстрела, спецназовцы были вынуждены залечь под огнем из РПГ и минометов. В результате двухчасового боя четверо американских солдат погибли.

Когда 4 октября появились новости о засаде в Нигере, Вашингтон отреагировал на это с изумлением. Что вообще делали спецназовцы в Нигере, и почему Пентагон направил дюжину своих самых элитных военнослужащих в страну, которую большинство американских граждан не смогут найти на карте, и где Америка, насколько это известно, не ведет никаких войн?

Когда стали известны подробности, возникло большое неудобство из-за такого незнания. Целью этой разведывательной операции под кодовым названием Naylor Road был Ибрагим Донду Чефу (Ibrahim Dondou Chefou). По данным разведки и военных источников, которыми они поделились с журналом Time, этот человек несколькими днями ранее присутствовал на совещании региональных лидеров «Исламского государства» (запрещенная в России организация — прим. пер.), действующего в Сахаре. Но вопрос заключался в другом. Почему предположительно неопасная операция по поиску этого заброшенного лагеря привела к гибели четырех военнослужащих? Лидер сенатского меньшинства на Капитолийском холме Чак Шумер (Chuck Schumer) и ястреб Линдси Грэм (Lindsey Graham) из Южной Каролины открыто признались, что они ничего не знали о наличии американских войск в Нигере, не говоря уже о том, что в последние годы численность группировки там выросла до 800 человек. Кроме того, у этих военнослужащих не было необходимых средств поддержки. Американские военные самолеты отсутствовали в этой стране и не могли перебросить военнослужащих с места засады на базу в столицу Нигера Ниамей. Вместо этого Пентагон сделал ставку на французские вертолеты и на подрядчика из Техаса компанию Berry Aviation со штаб-квартирой в Сан-Маркосе. Многие американцы узнали об этом инциденте только после того, как президент Дональд Трамп вступил в публичную перепалку со вдовой одного из убитых военнослужащих.

Мало кому известная группировка войск в Нигере — это лишь небольшая часть американского спецназа, расширяющего свое присутствие во всем мире. В каждый конкретный момент за рубежом действует восемь тысяч самых элитных американских военнослужащих, в том числе «морские котики» из ВМС, военнослужащие из отряда сухопутных войск «Дельта», спецназ сухопутных войск и прочие подразделения. В 2001 году их было 2 900. В 2017 году американские военнослужащие присутствуют в 143 странах, то есть, в 75% государств мира. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Командованием специальных операций, которое руководит данными подразделениями.

Назовите любую страну в самых неспокойных регионах мира, и скорее всего, вы обнаружите, что там действует спецназ США. В Ираке, Афганистане, Сирии и других местах он проводит рейды против террористов и уничтожает их. На истерзанном войной Ближнем Востоке американские коммандос обучают египетских и саудовских военнослужащих воевать с партизанами и повстанцами. Расположившись на постоянных базах в бывших странах советского блока, они оказывают противодействие российским операциям влияния. В Южной Корее спецназ США помогает местным военным составлять планы контрударов на случай наступления северокорейской армии. Трамп очень активно использует коммандос. Он с самых первых дней пребывания у власти отдает приказы о ночных рейдах по уничтожению террористов. И он ослабил ограничения буквально для всех, начиная с самых высокопоставленных генералов и кончая командирами подразделений на местах.

За последние 16 лет специальные операции превратились в новый американский способ ведения войны. Если раньше эти элитные подразделения дополняли и обеспечивали работу обычных войск, то теперь политики постоянно обращаются к их услугам, когда им нужно решить ту или иную щекотливую проблему в нашем сложном и неспокойном мире. Хорошо подготовленные американские коммандос — это не просто охотники и убийцы. Они все чаще выступают в роли военных инструкторов, дипломатов и государственных строителей. С типичным для спецназовцев мрачным чувством юмора они шутят, что американская администрация превратила их в «кнопку», нажимая ее всякий раз, когда в горячую точку вместо обычных военных можно направить коммандос, избежав при этом неблагоприятной политической реакции.

Но хотя спецназ — очень удобное средство, нельзя сказать, что использование этой военной элиты не сопряжено с издержками. Присутствие американских войск в нестабильной стране может привлечь внимание тех, кто хочет уничтожать американцев. Кроме того, такое присутствие, по словам экспертов, является эффективным средством вербовки в ряды террористов. Надзор над такими подразделениями ослаблен вследствие того, что общество и многие члены конгресса зачастую не знают об их секретных задачах. Самое важное заключается в том, что не до конца ясно, каким образом эти элитные войска содействуют реализации общего плана по обеспечению национальной безопасности США. «Существует проблема руководства, — говорит бригадный генерал Дональд Болдак (Donald Bolduc), который до июня командовал всеми войсками спецназа в Африке. — Причина в том, что у нас нет общей и всеохватывающей стратегии».

Непрестанные командировки негативно сказываются на самых суровых и закаленных воинах нашей страны. А это, в свою очередь, вызывает обеспокоенность по поводу того, что войска специального назначения используются слишком активно и с чрезмерным напряжением сил. За этот год при выполнении боевых задач в четырех странах мира погибли 11 спецназовцев. Впервые с момента создания Командования специальных операций в 1987 году коммандос гибнут в таком большом количестве стран. Постоянные заграничные командировки создают проблемы дома, из-за чего Пентагон был вынужден сформировать специальную рабочую группу, которая пытается решать проблемы наркомании и алкоголизма, занимается кризисными ситуациями в семьях, а также проблемами суицида в рядах военнослужащих. Из-за частого использования подразделений специального назначения также увеличиваются шансы на ошибки на поле боя. Пентагон в настоящее время проводит как минимум одно расследование по факту гибели гражданских лиц от рук американских спецназовцев в Сомали, а еще одно расследование ведется в рамках дела о предполагаемом убийстве зеленого берета двумя морскими котиками.

По словам экспертов, когда единственным выходом из возникшей проблемы является развертывание крупной группировки войск или отказ от выполнения задачи, частое использование спецназа может стать необходимостью. Однако в мае командующий силами специальных операций генерал Реймонд Томас (Raymond Thomas) заявил в конгрессе, что его подчиненных используют слишком часто. Генерал-майор в отставке Майкл Репасс (Michael Repass), который командовал силами специальных операций в Европе, говорит об этом еще более грубо и откровенно. «Мы не просто обтрепались по краям, мы трещим по всем швам. Мы довели свой спецназ до полного изнурения».

Применение специальных операций была рождено необходимостью. Теракты 11 сентября 2001 года показали, что танки, авианосцы и батальоны численностью в десятки тысяч военнослужащих уже не могут защитить США так, как они делали это в годы холодной войны. Конгресс разрешил президенту охотится за «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещенная в России — прим. ред.) везде, где это только возможно, из-за чего весь мир превратился в поле боя. А коммандос в этой новой обстановке, когда угрозу представляет не государство, а новые и доселе неведомые силы, превратились в постоянное средство борьбы. Поскольку многие спецназовцы хорошо владеют языками тех или иных стран, и отлично подготовлены к выполнению задач, их можно использовать для ликвидации террористов, скрывающихся среди гражданского населения.

Сначала такая стратегия приносила результаты. Зеленые береты из состава 5-й группы сил специального назначения за восемь недель свергли власть талибов, вступив в боевые действия вместе с афганским «Северным альянсом». А затем Пентагон с новой силой выступил против «Аль-Каиды». 4 января 2002 года сержант первого класса сил специального назначения Скотт Нил (Scott Neil) выпрыгнул из вертолета неподалеку от лагеря «Аль-Каиды», находившегося примерно в 220 километрах к югу от афганской столицы Кабула. Времени у него было всего час, поскольку запас топлива у вертолета был ограничен. Однако Нил сумел преодолеть огонь автоматов АК-47, успокоил напуганную и кричащую девочку, дав ей шоколадный батончик, который лежал у него в кармане, а потом уничтожил своих противников из «Аль-Каиды». Вознаграждением за такие смелые действия стало огромное количество разведывательной информации, найденной на этой перевалочной базе «Аль-Каиды». Там нашли сотни фальшивых паспортов, при помощи которых новобранцы террористов становились новыми людьми, а также компьютеры, работавшие от автомобильных аккумуляторов и подключенные к спутниковым телефонам, обеспечивавшим выход в Интернет. Такая удача разведки привела к тому, что спецназ стал получать все новые задачи, все чаще начал участвовать в рейдах. Эти рейды давали все новую разведывательную информацию, и таким образом возник нескончаемый эффект домино.

Затем президент Джордж Буш переключился на Ирак, и Нил вместе со своими сослуживцами очутился в Кувейте, где они готовились к вторжению в эту страну, начавшемуся в марте 2003 года. В мае он побывал дома, получив отпуск, а в августе отправился в командировку в африканскую страну Джибути, чтобы участвовать в рейдах против ячеек иностранных боевиков в странах Ближнего Востока. В феврале 2004 года он снова вернулся домой, но в августе опять отправился в Ирак. «Так продолжалось несколько лет, — рассказывает сегодня Нил. — Это была непрестанная беготня со стрельбой».

Когда президентом стал Барак Обама, он пообещал положить конец американским войнам. Но опять же это означало, что у спецназовцев будет гораздо больше работы. Обама за восемь лет своего пребывания у власти сократил группировку войск в зоне боевых действий со 150 до 14 тысяч человек. Однако спецназовцы так и не вернулись по домам. Они остались в Ираке, в Афганистане и в других местах, либо отправились в новые страны. Весь груз ответственности за борьбу против боевиков Обама возложил на коммандос. Он поднял годовой бюджет Командования специальных операций с 9,3 до 10,4 миллиарда долларов, а численность личного состава в отрядах спецназа увеличил на 15 с лишним тысяч человек.

Такая экспансия продолжается и при Трампе. Придя к власти, этот республиканец в первую очередь ослабил контроль над специальными операциями, которые коммандос проводили в Йемене. Уже в первую неделю своего пребывания в Белом доме Трамп отдал распоряжение о проведении нападения на лагерь «Аль-Каиды» в этой стране. Однако начавшаяся еще ночью совместная операция вместе с войсками из Объединенных Арабских Эмиратов пошла не так, как надо. Боевики были готовы к нападению и взялись за оружие. Поэтому морским котиком пришлось прорываться и отходить назад. В ходе этой операции погиб 36-летний морской котик Уильям «Райан» Оуэнс (William Оwens). Еще три спецназовца получили ранения. Кроме того, было убито более десятка гражданских лиц. Спустя два месяца Трамп приказал провести активную кампанию против боевиков из организации «Аш-Шабаб» в Сомали, что на востоке Африки. В ходе рейда 5 мая погиб 38-летний спецназовец из состава отряда морских котиков Кайл Милликен (Kyle Milliken), а еще два котика получили ранения.

Сегодня почти все боевые потери американских войск приходятся на силы спецназа, хотя они составляют менее 5% от общей численности вооруженных сил. В 2016 году потери среди коммандос впервые превысили потери в обычных войсках. В 2017 году эта печальная статистика повторилась.

Погибший Милликен действовал в составе группы, которая занималась «обучением, выдачей рекомендаций и оказанием помощи». Чтобы в полной мере понять, какое огромное перенапряжение испытывают американские войска спецназа, следует помнить о том, что так называемые «миссии по обучению» зачастую ничем не отличаются от обычных боевых действий. «Гораздо легче отправить в страну инструкторов и советников, а потом сказать, что у нас нет там никаких войск, — говорит бывший морской котик Скотт Тейлор (Scott Taylor), который сегодня представляет в конгрессе Республиканскую партию от штата Виргиния. — Все это полное дерьмо. Эти инструкторы и советники и есть войска — все до единого».

Элитные подразделения американского спецназа наращивают свое присутствие в мире как раз в таком неоднозначном качестве. Чаще всего они действуют в составе оперативных отрядов «Альфа» численностью 12 человек. Все проходят отбор, который длится от года до двух лет. Все проходят курсы обучения в Форт-Брэгге, где им прививают основные навыки и умения, и где они занимаются физической, тактической и специальной подготовкой. Затем эти отряды проходят дополнительную подготовку в соответствии со своими будущими задачами. Они изучают языки местного населения тех стран и регионов, где им предстоит действовать, знакомятся с их культурой и обычаями. Кроме того, им дают специальные знания. Некоторые спецназовцы учатся решать медицинские проблемы местного населения. Другие учатся правильно заниматься скотоводством в тех местах, где люди живут в основном за счет скота. А кое-кто становится экспертом по сельскому хозяйству в рамках операций по борьбе с наркотиками.

Однако эта работа из сферы национального строительства и дипломатии зачастую перерастает в перестрелки с вооруженным противником, и тогда спецназовцы делают то, чему они обучены лучше всего. Многие коммандос живут и работают вместе с подразделениями из армий нестабильных дружественных стран, борющимися с боевиками. В прошлом боевая подготовка чаще всего проводилась на базах. Но сейчас коммандос все чаще выходят за периметр и помогают проводить рейды, полагаясь на разведывательные сведения, собранные иностранными союзниками.

Активнее всего американский спецназ наращивает свое присутствие в Африке. За прошедший год Пентагон перебросил на этот континент более 15% военнослужащих из сил специального назначения, которые помогают довольно небольшим и слабо оснащенным армиям африканских стран. В 2006 году в Африке действовал всего 1% американских спецназовцев. Если 10 лет тому назад военнослужащие американских сил специального назначения направлялись на черный континент лишь время от времени, то сейчас там примерно в десятке стран постоянно находятся 1 200 спецназовцев.

Все более частые командировки в разные страны мира с задачей ведения боевых действий или выполнения других функций могут быть успешными, но недооцененными. В Колумбии американские спецназовцы помогли разгромить повстанческое движение FARC, которое на протяжении десятилетий воевало с правительственными войсками, поставив эту страну на грань полного краха. Кроме того, FARC активно занималось кокаиновой торговлей. На Филиппинах коммандос помогали подавлять повстанческое движение исламистов, которое действовало там на протяжении многих лет. Прошлым летом американский спецназ был направлен в сирийский поселок Таль-Абьяд, находящийся неподалеку от турецкой границы. Ему была поставлена задача ослабить опасную и усиливавшуюся напряженность между войсками Турции и курдскими боевыми отрядами, которые являются заклятыми врагами, и в то же время союзниками США в борьбе против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России — прим. ред.). В Ираке и Афганистане коммандос обучили две боевые части, которые весьма успешно воюют с исламистами и одерживают победы.

Все это время спрос на спецназ растет, особенно в Африке, где расширяют свое присутствие «Аль-Каида» и ИГИЛ, испытывающие большие трудности на Ближнем Востоке и в Южной Азии. «Это похоже на то, как будто ты давишь на воздушный шарик, — говорит полковник спецназа в отставке Стюарт Брейдин (Stuart Bradin). — Ты надавил на этих плохих парней в одном месте, и они убегают в другое». Интенсивность использования коммандос в различных местах бывает разной, однако обычно они проводят за рубежом по полгода, а затем на полгода возвращаются домой. Командование специальных операций давно уже говорит о том, что такую ситуацию нужно менять, сделав так, чтобы после полугодового пребывания за рубежом спецназовец год проводил дома. «Этим парням просто нужна некоторая предсказуемость, — говорит отставной главный сержант сухопутных войск Ричард Лэм (Richard Lamb), который почти 40 лет прослужил в войсках специального назначения и проработал там в качестве гражданского специалиста.

Министр обороны Джеймс Мэттис осознает, что нагрузка на спецназ огромна, и заявляет что армия ищет решение проблемы. Один из способов заключается в том, чтобы переложить часть задач на плечи хуже подготовленных обычных военнослужащих. В этом году в сухопутных войсках были созданы бригады содействия силам безопасности, в задачи которых входит оказание помощи иностранным военным, чем сегодня занимается спецназ. В этих бригадах нет молодых военнослужащих, и в основном они полагаются на опыт старослужащих сержантов. Военнослужащие из состава этих бригад проходят обучение в школе, созданной недавно в Форт-Беннинге. А первые такие бригады отправятся в Афганистан в начале будущего года.

Однако масштабная работа по обучению иностранных военных чревата значительными издержками. Заместитель директора вашингтонского отделения организации Human Rights Watch Андреа Прейсоу (Andrea Prasow) говорит, что американские военные в Афганистане и других странах порой обучают военных преступников, потому что в конечном счете лучше, когда они являются союзниками. «Наверное, это дает какие-то выгоды в плане безопасности, — говорит Прейсоу, — но это также сопряжено с рисками, поскольку такая работа может усиливать антиамериканские настроения среди гражданского населения». В результате тайных ночных рейдов и ударов беспилотников случайно были убиты тысячи гражданских лиц в целом ряде стран, что может создать еще один эффект домино, вдохновив на активные действия новое поколение боевиков.

Американская счетная палата, являющаяся контрольным органом конгресса, предупреждает, что хотя численность войск специального назначения увеличивается, масштабы их задач растут гораздо быстрее. Джон Пендлтон (John Pendleton), написавший в 2015 году тревожную аналитическую справку счетной палаты, предупреждает, что чрезмерное применение спецназа будет иметь катастрофические последствия. Пендлтон сравнивает такую ситуацию с ошибками, которые привели в этом году к двум столкновениям с участием кораблей ВМС в Тихом океане, результатом чего стала гибель 17 моряков. «В конечном итоге произошло множество трагедий, — говорит он. — Ситуация в Командовании сил специальных операций жутко напоминает то, что случилось в ВМС».

Дочь главного сержанта Криса Фэриса (Chris Faris) стояла в дверях его спальни, требуя дать ответ на свой вопрос. Это было в 2009 году, и Фэрис собирал вещи, готовясь к очередной шестимесячной командировке в Афганистан. Приближался 18-й день рождения его дочери, и девушка спросила, помнит ли он, когда в последний раз был на ее дне рождения. «Нет», — ответил Фэрис. «Когда мне исполнилось 10 лет», — сказала она, развернулась и вышла из комнаты.

Будучи военнослужащим таинственного подразделения сухопутных войск «Дельта», он уезжал не на какой-то конкретный срок. Фиксированных сроков зарубежных командировок у них вообще нет. По подсчетам Фэриса, всего он пробыл дома 89 дней. Остальное время он постоянно за кем-то охотился, кого-то убивал в разных странах мира. Если в охоте за людьми они добивались немалых успехов, то на домашнем фронте похвастаться такими успехами они не могли. Фэрис не мог сесть за обеденный стол и рассказать домочадцам, как прошел его рабочий день. Точно так же он не мог всерьез воспринимать те мелкие повседневные проблемы, которые раздражали его жену и детей. «Что мне делать? Прийти домой и сказать: „Сегодня мы убили еще 25, 30 человек, а 50 взяли в плен?" — говорит Фэрис. — Такая ситуация сохранялась каждый день на протяжении многих лет». Жена Фэриса говорила, что он превратился в гостя в собственном доме. Разлука довела их до грани развода.

В 2014 году адмирал Уильям Макрейвен (William McRaven), руководивший операцией по ликвидации Усамы бен Ладена, сообщил о тех личных проблемах, с которыми сталкиваются его подчиненные по причине частых командировок. Выступая тогда на конференции в Тампе, он сообщил, что количество самоубийств среди спецназовцев достигло рекордной отметки. «Мои солдаты воюют по 12, 13 лет. И это очень тяжелые и напряженные боевые действия. Война меняет любого, кто проведет на ней хоть какое-то время. Все просто», — заявил адмирал. Признав, что военнослужащие испытывают жесточайшие нагрузки, Командование сил специальных операций в 2012 году создало «Программу по сохранению спецназа и семьи». С тех пор в подразделениях войск специального назначения работают психологи, семейные консультанты и прочие специалисты. Командование также заключило контракт с Американской ассоциацией суицидологии, которая разработала план по предотвращению самоубийств и выявлению ранних признаков надвигающейся трагедии.

Семьи четверых военнослужащих, погибших в результате засады в Тонго-Тонго, сталкиваются с трагедией иного рода. В Нигер были направлены следователи из ФБР и Пентагона, чтобы выяснить причины произошедшего и ответить на вопрос о том, достаточно ли у спецназовцев было разведывательных сведений, оружия, экипировки, и были ли приняты необходимые меры предосторожности. Пентагон заявляет, что к Новому Году должен быть подготовлен и опубликован соответствующий отчет.

Статья подготовлена при участии Пратика Ребалы (Pratheek Rebala).

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