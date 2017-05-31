/Поглед.инфо/ С името на Оливър Стоун са свързани много скандални истории. Най-новият му проект за документален филм за руския президент Владимир Путин не е изключение. Заслужилият режисьор счита, че Западът неправилно разбира Путин и налаганият от Запада негов образ не съответства на действителността.

В интервю за американската агенция Bloomberg, Стоун каза: "Това образ е създаден по политически е идеологически причини. Той не е коммунист и начинът му на мислене не е комунистическо. Той мисли като образован човек, като юрист”.

"Аз се опитах да го дразня, да го ядосам, да го поставя в трудно положение. Разпитвах го по всички възможни въпроси. Но този човек много ясно обясняваше как изглеждат интересите на Русия в света и мога да ви уверя, че в тях няма нито империализъм, нито експанзия, нито агресия, нито пък връщане към предишните времена...."

(рус.ез.)

Режиссер Оливер Стоун: Владимира Путина неправильно понимают

С именем Оливера Стоуна (Oliver Stone) связано множество скандалов, и его последний проект о российском президенте Владимире Путине не стал исключением.

Заслуженный режиссер считает, что г-на Путина неправильно понимают и что его сложившийся на Западе образ не соответствует действительности.

«Этот образ возник по политическим, идеологическим причинам», — заявил он в эфире программы 7.30 на канале ABC.

«Он — не коммунист, и его мышление — не коммунистическое. Он думает, как образованный человек, как юрист».

Путин «понравился» Стоуну

К такому мнению Стоун пришел, беседуя с российским президентом в ходе работы над четырехсерийным документальным фильмом «Интервью с Путиным».

Они познакомились, когда Стоун снимал свой фильм «Сноуден», посвященный разоблачителю Эдварду Сноудену (Edward Snowden), который бежал из США и теперь живет в России.

«Скажем так: он мне понравился и вызвал у меня уважение», — объясняет Стоун.

«Он согласился дать несколько интервью, и мы снимали их два года. В общей сложности получилось 25-30 часов записей».

Стоун, прибывший в Сидней на фестивали Vivid Ideas и Semi Permanent, заявил, что г-н Путин был готов разговаривать на любые темы.

«Я дразнил его, злил, старался поставить в трудное положение. Я затрагивал все вопросы, какие мог», — вспоминает режиссер.

«Этот человек очень четко объясняет, как выглядят интересы России в мире, и могу вам сказать, что в них не входят ни империализм, ни экспансия, ни агрессия, ни возвращение к былым временам».

В фильме Путин отвечает на обвинения, связанные с кибератаками

В ходе интервью Стоун спрашивал президента о звучащих в адрес России обвинениях во вмешательстве в прошлогодние выборы в США. Полученными ответами он, впрочем, делиться не торопится.

«Он ответил совершенно ясно. Я спрашивал его несколько раз, потому что этот вопрос важен для Запада, и он отвечал очень толково и остроумно. Я не могу рассказывать вам, что именно он говорил, посмотрите сами и сделайте собственные выводы», — сказал Стоун.Ранее Стоун уже публично сомневался в заявлениях американских спецслужб о русских хакерах. Что же он думает о них сейчас?

«Я никогда не доверял американским спецслужбам. ЦРУ всегда было мутной конторой», — отметил он.

«Помните иракскую войну? Тогда они, судя по всему, предоставили президенту политически окрашенные данные, доказывающие наличие в этой стране оружия массового поражения. Раз за разом мы видим, как спецслужбы — не только ЦРУ, но и АНБ, и ФБР — допускают огромные ошибки, а нам приходится за это расплачиваться».

Стоун боится «ядерного кошмара»

Однако сильнее всего Стоуна тревожат нестабильные отношения между Россией и Соединенными Штатами.

«Они меня очень беспокоят. Я считаю, что мы, сами того не сознавая, движемся к ядерному кошмару», — говорит он.

«Если вспомнить историю — Первую мировую войну, Вторую мировую — станет ясно, что русские бывают сильными союзниками. Мы можем к этому вернуться — прочный союз с ними нам необходим», — отмечает режиссер. — Мир сейчас находится в очень опасном положении, и терроризм — это тот вопрос, по которому мы с ними сходимся».

Трамп — это «катастрофа»

Будущий президент США Дональд Трамп появлялся в вышедшем в 2010 году фильме Стоуна «Уолл-стрит: деньги не спят». Это продолжении его же фильма «Уолл-стрит». Впрочем, эта сцена была вырезана при монтаже.

«Жаль, что я ее не использовал, но фильм был длинным, мне нужно было экономить время — и я от нее отказался, — вспоминает он.- Если бы я мог, я бы ее вернул».

Так как же оценивает режиссер г-на Трампа в роли президента?

«Это катастрофа, — говорит он. — Пока трудно сказать, сможет ли Трамп удержаться, но, судя по всему, он — не из тех президентов, которые умеют планировать и обдумывать».

Стоун снял несколько фильмов о разных президентах США — о Кеннеди, о Никсоне, о Джордже Буше-младшем — но снимать что-либо о Трампе он пока не собирается.

«Если рассматривать историю Трампа как сюжет о человеке, который поглощен потребительством и стремится к успеху любой ценой, в этом отчасти напоминая Никсона, и который идет на выборы с готовностью обменять то, что осталось от его души, на президентский пост, это теоретически может быть интересно. Но пока я не готов работать с таким материалом, — говорит он. — Подождем несколько лет и посмотрим, что будет дальше».

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