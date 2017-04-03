/Поглед.инфо/ Русия прие модела на западната многопартийна система и в същото време в политиката й може да се проследи ярко изразен собствен стил. Западът, по правило, не признава Русия за демократична държава и я обвинява в прекомерен авторитаризъм. За Москва е изключително важно да реши как да реагира на предизвикателствата на вътрешната опозиция и как да предотврати съюзът на тази опозиция със западните сили.

Миналата неделя в Москва и в много руски градове са проведоха анти-путински акции с искания за оставката на премиера Дмитрий Медведев. Според полицията в митингите са участвали 7000-8000 души, чуждестранните медии съобщават за поне 500 задържани.

Според западните медии, протестиращите скандирали радикални анти-путински лозунги като "да свалим Путин", "Русия не иска Путин", както и анти-корупционни лозунги. Премиерът Медведев е обвинен, че притежава луксозни имения, яхти, лозови масиви...

За такъв мегаполис като Москва, демонстрация на няколко хиляди души не може да бъде наречена многочислена, но подобнимащабни акции не е имало 2012 г. Догодина предстоят президентски избори и митингите показват, че руската вътрешна политика навлиза в активна фаза.

Засега Русия ефективно се справя с този проблем. Най-важното е, че Путин е с много висок рейтинг на одобрение, както и че многопартийната избирателна система не е проникнала изцяло в политическия живот на страната, като в определени граници е ограничена.

(рус.ез.)

Стоит внимательно следить за тем, как Россия будет отвечать на политические вызовы

Редакционная статья

В воскресенье в Москве и многих других городах России прошли антипутинские акции протеста с требованиями ухода с поста премьер-министра Дмитрия Медведева. По оценкам полиции в митингах приняло участие от 7000 до 8000 человек, зарубежные СМИ сообщают о по меньшей мере 500 задержанных.

Согласно западным СМИ, протестующие в Москве выкрикивали радикальные антипутинские лозунги вроде «свергнуть Путина», «Россия не хочет Путина», а также антикоррупционные лозунги. Премьер-министр Медведев обвиняется во владении роскошными особняками, яхтами и виноградниками, однако его пресс-секретарь опроверг обвинения, назвав их «пропагандистскими выпадами».

Для такого мегаполиса как Москва демонстрация в несколько тысяч человек не кажется такой уж многочисленной, однако таких масштабных протестных акций не было в столице с 2012 года. В следующем году в России пройдут президентские выборы, и эти митинги свидетельствуют о том, что российская внутренняя политика снова входит в активную фазу.

Россия переняла западную многопартийную модель, и в то же время в ее политике прослеживается свой ярко выраженный стиль. Запад как правило не признает в России демократическое государство и обвиняет ее в излишнем авторитаризме, что создает долгосрочное политическое давление на Россию. Для Москвы чрезвычайно важно решить, как реагировать на вызовы внутренней оппозиции и как предотвратить союз этой оппозиции с западными силами.

С одной стороны, в силу географических, национальных и культурных особенностей Россия нуждается в сильной власти. С другой стороны, в ней установлена система многопартийных выборов, а объединить это не так уж просто. В большинстве стран с многопартийной системой власть в итоге становилась шаткой, и западные страны постепенно начинают относиться к их числу.

Нужно сказать, что Россия пока довольно эффективно справляется с этой проблемой. Важнее всего то, что у Путина очень высокий рейтинг поддержки, и что многопартийная выборная система не проникла полностью в политическую жизнь государства и в определенных пределах им ограничивается. Запад хочет способствовать распространению этой системы во всех слоях российского общества, и оппозиционеры полностью поддерживают это стремление. И хотя теоретически это полностью легитимно, это создает сильную неопределенность в российской политике.

После распада СССР, оставившего после себя коллективную память, Россия потеряла свой путь развития и пришла в упадок. Именно с этим опытом и памятью связано то, что, несмотря на серьезные экономические проблемы, которые переживало российское общество последние несколько лет, оно по-прежнему продолжает поддерживать Путина. Многие россияне считают, что такая страна как Россия, пересекающая весь евразийский материк и объединяющая в себе целое разнообразие культурных традиций, слишком отличается от западных стран и не может идти с ними по одному и тому же политическому и культурному пути. Фактически после распада СССР Россия попробовала идти по этому пути, но из этого ничего не вышло.

Тем не менее, часть российского населения наверняка надеется на полную вестернизацию в политике. Люди настаивают на том, что для этого существует не так уж много юридических препятствий и в борьбе с властями имеют определенный вес, включая поддержку Запада. Организатор митингов Навальный арестован на 15 суток, однако он все же имел возможность воспользоваться Твиттером и приободрить своих сторонников.

Если незападная страна хочет идти по отличному от Запада пути, найти этот путь ей будет весьма трудно. Пока не существует долгосрочной незападной модели, к тому же многие страны видят успешный опыт Европы и Америки, поэтому новые политические исследования невольно попадают под естественный и намеренный гнет западной модели. После воскресной акции Вашингтон тут же жестко осудил действия московской полиции по задержанию митингующих.

То, как Россия пойдет по своему особому пути, является важным ориентиром для других незападных стран. Западная культура оказывает глубочайшее влияние на Россию, к тому же, эти страны находятся близко с точки зрения географии. Некоторые западные политические элементы могут в соответствии с законом появиться в российском обществе. Интересно, сможет ли в таких условиях Россия по-прежнему придерживаться своего отличного от запада политического курса.

Что в политике действительно опасно, а что опасно на вид, но легко преодолимо? Какие изменения могут привести к слиянию с миром, ведомым Западом, а какие изменения на самом деле не производят никакого эффекта? Если хорошо поискать ответы на эти важные вопросы на примере России, то можно будет найти ответы на них или, по крайней мере, увидеть последствия происходящего.