/Поглед.инфо/ Как Хитлер подготви своите свръх-човеци за "Велика Германия".

В невисоките рейнски планини в западната част на Германия се намира планинската верига Айфел. През 1936 г. тук, край живописното езеро Урфтзее, недалеч от границата с Белгия, се изгражда "Орденският замък Фогелзанг" (Ordensburg Vogelsang). Какъв Орден ли? А какъв може да бъде Орденът в Германия на Третия райх? Национал-социалистически, съкратено NS, така че пълното официалното наименование на замъка е NS Ordensburg Vogelsang, което се превежда като "Национал-социалистически Орденски Замък Фогелзанг".

Vogelsang на немски означава "птича песен". Изгражда се като висша школа за партийния елит на арийската раса. От всички известни до наши дни архитектурни проекти на Третия райх, замакът отстъпва само на „Рюгенския колос” (4,5 километров комплекс на остров Рюген в Балтийско море) и комплекса за събранията на Национал-социалистическата работническа партия на Германия (NSDAP) в Нюрнберг, обхващащ площ от повече от 11 квадратни километра.

Веднага след завземането на властта през 1933 г. Хитлер разпорежда създаването на няколко учебни центъра за подготовка на нов партиен елит - "достойна смяна на сегашното ръководство", както съобщава в речта си.

Срокът на обучение е четири годишен. Във всеки курс се зачисляват по 500 души, наречени "национал-социалистически юнкери" (NS-Junker). Първата година се изучава расовата теория, геополитика, основи на изкуството, културата, историята, философията и икономиката (разбира се, през призмата на светогледа на нацизма). През втората година се калява волята; третата е за усвояване на военното дело и дипломацията. За четвърта година остават само високо надарените: насочват ги в центъра на бившите тевтонските рицари - средновековната крепост Мариенбург (сега Малборк в северната част на Полша в делтата на Висла).

(рус.ез.)

Осколки Третьего рейха: Замок «Фогельзанг»

Как Гитлер готовил сверх людей для «Великой Германии».

В невысоких рейнских Сланцевых горах на западе Германии тянется поросшая лесом горная гряда Айфель. В 1936 году здесь, у живописного озера Урфтзее, что неподалёку от бельгийской границы, был возведён «Орденский замок Фогельзанг» (нем. Ordensburg Vogelsang). Какого Ордена? А какой Орден был в Германии времён Третьего рейха? Национал-социалистический, сокращённо NS, так что полное официальное название замка было NS Ordensburg Vogelsang, что переводится как «Национал-социалистический орденский замок Фогельзанг».

Замок «Фогельзанг» (нем. «Птичье пение») строился как высшая школа для партийной элиты арийской расы. Из всех дошедших до наших дней архитектурных объектов Третьего рейха он уступает по масштабам лишь «Рюгенскому колоссу» (4,5-километровому курортному комплексу на острове Рюген в Балтийском море) и Комплексу съездов Национал-социалистической рабочей партии Германии (NSDAP) в Нюрнберге (его территория охватывает площадь более чем в 11 кв. км.).

Сразу после прихода к власти в 1933 году Гитлер распорядился создать несколько учебных центров для подготовки новой партийной элиты — «достойной смены нынешнему руководству», как он объявил в своём выступлении. Айфель был выбран нацистскими планировщиками «благодаря первозданной красоте ландшафта: здесь дремучие леса, где ещё сохранились королевские олени и дикие вепри, здесь чистая, как кристалл, вода озера Урфт поёт свою вечную песню, здесь отчётливо чувствуется сила стихии, побуждающая человека к внутреннему спокойствию и совершенствованию», — элегически повествовал обозреватель нацистской газеты Völkischer Beobachter («Народный наблюдатель») в выпуске от 8 марта 1934 года. Кроме Айфеля, национал-социалистические орденские замки (учебные центры) тогда же заложили в Крёссинзее в Померании и в баварском Зонтхофене (оба эти объекта тоже сохранились до нынешних времён).

Срок обучения был рассчитан на срок до четырёх лет. На курс предполагалось зачислять по 500 человек — как их называли, «национал-социалистических юнкеров» (NS-Junker). Первый год юнкера должны были изучать в «Фогельзанге» расовую теорию, геополитику, основы искусства, культуры, истории, философии и экономики (естественно, всё через призму национал-социалистического мировоззрения). Второй год — закалять волю в замке «Крёссинзее», третий — осваивать военное дело и дипломатию в замке «Зонтхофен», и на дополнительный четвёртый год особо одарённые могли быть направлены в центр бывшего Тевтонского ордена — средневековую крепость Мариенбург (ныне город Мальборк на севере Польши в дельте Вислы).

Отбор юнкеров осуществлялся в строгом соответствии с расовой теорией Третьего рейха (эта дисциплина, наряду со спортом, была одной из ведущих). Главную роль играли не их школьные успехи и способности, а происхождение: предпочтение отдавалось представителям нижней прослойки среднего класса. Возраст юнкеров составлял от 23 до 26 лет, рост не менее 170 см., абсолютное здоровье. К документам надлежало приобщать и справку об арийских корнях, начиная с 1800 года. Среди других требований (всего было 20 критериев, в том числе наличие трудового стажа и прохождение армейской службы) — антисемитские убеждения и фанатичная преданность фюреру. Первоначально ещё одним условием был выход из церкви, но уже вскоре из-за нехватки кандидатов, подходивших по другим параметрам, этот пункт перестал быть обязательным.

Строительством замка «Фогельзанг» руководил сам глава Германского трудового фронта рейхсляйтер Роберт Лей. Архитектором он назначил лично знакомого ему автора проекта «Рюгенский колосс» Клеменса Клотца. Финансирование шло из средств, конфискованных у профсоюзов и объединений немецких работодателей.

Темпы строительства приоритетных нацистских проектов были необычайно высокими: закладка фундамента «Фогельзанга» состоялась 16 марта 1934 года, а уже 24 апреля 1936-го основной комплекс под рабочим названием «Учебный рейхслагерь» по торжественному акту был сдан лично Гитлеру. На объекте были заняты 1500 рабочих, что позволило местному руководителю НСДАП рапортовать в Берлин «о полном искоренении безработицы во вверенном ему районе». Такими же ударными темпами и в те же сроки строились и были сданы в эксплуатацию основные здания и сооружения «Крёссинзее» и «Зонтхофена».

Исполнение художественной части в «Фогельзанге» обеспечивали лучшие скульпторы, живописцы и мастера прикладного искусства Третьего рейха. Комплекс включал в себя:

— подъездные сооружения с двумя башнями и воротами;

— Дом юнкерских собраний с «Орлиным двором» (Adlerhof) для построений (назван так из-за установленной в нём каменной стелы с 5-метровым барельефом орла), 48-метровой главной сторожевой башней, восточным и западным крыльями;

— 10 жилых корпусов на 50 юнкеров каждый;

— 4 жилых корпуса на 100 юнкеров каждый;

— площадь для торжественных мероприятий «Тингплатц» (Thingplatz, от древнегерманского Thing — место для народных собраний и заседаний суда, проводившихся под открытым небом);

— стадион с трибунами, спортзалом и крытым плавательным бассейном;

— общежитие для одиноких женщин-служащих;

— жилой посёлок на другой стороне долины для служащих и членов их семей.

Вторая очередь строительства предполагала сооружение Дома знаний (многоэтажного учебного корпуса площадью 300×200 м. с библиотекой и НИИ расологии и истории национал-социализма), отеля на 2 тыс. мест и спорткомплекса, который должен был стать крупнейшим в Европе. Частично работы уже начались — так, у Дома знаний был возведён цокольный этаж. Однако строительство остановила Вторая мировая война.

Но это будет в 1939-м, а 1 мая 1936-го первая группа из 500 юнкеров, лично отобранных рейхсляйтером Леем, приступила к учёбе. Их распорядок дня был таков:

— 6.00 — подъём, физзарядка и завтрак,

— 7.00 — общее построение и подъём флага,

— с 8.00 до 10.00 - занятия в классах,

— с 10.00 до 12.00 — общая лекция в главной аудитории, затем обед и краткий отдых, потом занятия спортом (особое внимание уделялось конному спорту, пилотированию самолётов и планеризму, для чего на территории замка были ипподром и свои аэродромы),

— с 17.00 до 18.30 — снова занятия в классах,

— в 22.00 — отбой.

Со временем в «Фогельзанге», «Крёссинзее» и «Зонтхофене» идеологическую подготовку должны были продолжить лучшие с точки зрения НСДАП выпускники национал-социалистических школ-интернатов — так называемых «школ Адольфа Гитлера» (Adolf-Hitler-Schulen, сокр. AHS). Главным критерием отбора в эти школы являлись физические данные: светловолосые и голубоглазые подростки имели больше шансов быть зачисленными, чем черно- или кареглазые брюнеты и шатены. Обучение в AHS начиналось с 13-летнего возраста (т.е. по окончании начальной школы), велось по военному образцу и продолжалось 5 лет. Пять дней в неделю отводилось физической подготовке, а полтора дня собственно учёбе. По окончании ученики получали свидетельство, приравненное к аттестату о среднем образовании, и считались готовыми для поступления в вузы. Многие выпускники AHS стремились попасть для дальнейшего обучения именно в «орденские замки».

Провозглашённый Гитлером «Тысячелетний рейх» широко использовал древнегерманскую символику. Замки «Фогельзанг», «Крёссинзее» и «Зонтхофен» стали называть орденским в память о средневековых рыцарях Тевтонского ордена. Здания «Фогельзанга» и их интерьеры украшали барельефы, скульптуры и мозаики, изображавшие истинных арийцев, а на Тингплатц была воздвигнута 7-метровая фигура Факелоносца с выбитой на стеле за ней надписью, которую можно прочесть и сегодня: «Вы — факелоносцы нации. Несите вперёд свет воли в борьбе за дело Адольфа Гитлера».

(В интеллектуальных способностях «факелоносцев» уже вскоре засомневались даже их собственные преподаватели: юнкера не оправдывали надежд руководства НСДАП. На соответствующие документы ссылается автор наиболее полного исследования о «Фогельзанге», современный немецкий историк Ханс-Дитер Арнтц. Так, в приводимой им секретной докладной от 1.07.1939 года, составленной высокопоставленным функционером НСДАП, эти представители новой расы господ характеризовались как «глуповатые и интеллектуально негибкие».)

В 1939 году, с началом Второй мировой войны, юнкера покинули «Фогельзанг». Даже первый набор не успел завершить полного цикла обучения. Но им хватило и усвоенного материала: некоторые из курсантов позже «отличатся» особой жестокостью на Украине, один преподаватель — доктор расологии, станет комендантом концлагеря в Нидерландах, 20 юнкеров привлекут к суду за военные преступления.

(В ряде источников «Фогельзанг» называют одной из баз подготовки эсэсовских коммандос. Но эти утверждения безосновательны: здесь готовили политических руководителей, которые со временем могли бы возглавить любую сферу деятельности рейха. Замок был одним из центров распространения преступной нацистской идеологии, но не местом совершения преступлений: подразделение СС лишь охраняло его территорию.)

4 февраля 1945 года «Фогельзанг» без боя заняли британские войска, которые стали использовать его как казарму, а прилегающую территорию — как учебный полигон. Нацистскую символику (свастики) удалили, но скульптуры оставили — их можно видеть и сегодня. В 1950 году британские подразделения покинули «Фогельзанг», передав его бельгийским частям, располагавшимся здесь до 2005 года. Бельгийцы, посчитавшие, что замок следует сохранить как исторический и архитектурный памятник, восстановили в прежнем виде разрушенные два жилых корпуса, крыло «Орлиного двора» и крытый плавательный бассейн.

В 2006 году замок, в котором разместили Центр документации преступлений национал-социализма с постоянно действующей экспозицией, открыли для посетителей. Высказывались опасения, что «Фогельзанг» станет местом паломничества неонацистов. И действительно, поначалу бритоголовые со всей Германии и ряда соседних стран сюда потянулись. Но любые их попытки провести здесь какие-либо свои акции немедленно пресекались охраной.

Поскольку «Фогельзанг» находится на территории Национального парка Айфель, здесь ежегодно бывают тысячи туристов (в 2017 году его посетили свыше 200 тыс. человек). Регулярно привозят сюда и школьников. Экскурсоводы рассказывают им о самых мрачных годах в недавней истории Германии, сопровождая свои рассказы демонстрацией архивных фото- и кинодокументов. Но самым, пожалуй, впечатляющим документом той эпохи является сам замок «Фогельзанг». Ведь это один из немногих сохранившихся объектов «великогерманской архитектуры», напоминающий о мании величия Третьего рейха.

По мысли Гитлера, архитектура рейха была своеобразным посланием даже не в 2000-й год — ведь рейх-то задумывался как «тысячелетний», его постройки должны были стоять, подобно соборам прошлого, вечно. Грандиозно задуманные для строительства здания должны были олицетворять «мировоззрение в камне». Более того: помещённые в их среду массы людей сами должны были выражать «человеческую архитектуру».

Идею фюрера развил личный архитектор Гитлера Альберт Шпеер, который сформулировал «Теорию ценности руин». Как он записал в своих дневниках, «её исходным пунктом было то, что современные здания, смонтированные из строительных конструкций, без сомнения, мало подходили для того, чтобы стать „мостом традиции“, который, по замыслу Гитлера, следовало перебросить к будущим поколениям: немыслимо, чтобы ржавеющие кучи обломков вызывали бы то героическое воодушевление, которое восхищало Гитлера в монументах прошлого. Эту дилемму должна бы решить моя теория: использование особых материалов, а также учёт их особых статических свойств должны позволить создать такие сооружения, руины которых через века или (как мы рассчитывали) через тысячелетия примерно соответствовали бы римским образцам и пробуждали героическое вдохновение. Гитлер нашёл эту мысль убедительной и логичной; он распорядился, чтобы в будущем важные объекты рейха строились в соответствии с этим „законом развалин“».

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