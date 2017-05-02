/Поглед.инфо/ ова, което виждаме, е краят на опитите на световната олигархия да създаде единна планетарна власт. Наричат я световно правителство, власт на мултинационалните корпорации, глобален икономически елит, и какво ли още не. Техните инструменти – винаги безпощадни и безотказни, изведнъж престанаха да работят. Всичките им хитри планове, представяни първоначално като ефективни и впечатляващи, бързо разкриват очевидната си нелепост. Те генерират много нещастия, но не носят полза за своите създатели.

Обратното, все повече се разкрива тяхното сенчесто присъствие, представя ги в лоша светлина, а действията им изглеждат все по-налудничави. Това е процес в глобален мащаб. И се проявява във всяка държава. Авторката се спира само на шест от основните подходи на световната олигархия, които засягат Русия.

Опитът да се откъсне Украйна от Русия се превърна в абсурд... По същия начин въвеждането на руски въоръжени сили в Сирия реши изхода от борбата още на 30 септември 2016 г. Същото се отнася и за конфронтацията на американския елит и т.нар. Ислямска държава с Асад... Подобни неграмотни схеми за разкол се пробват и вътре в Русия. Тяхната основна тенденция е ясна и проста: за да се съсипе Русия трябва да се свали Путин...

(рус.ез.)

Ротшильд понял, что это провал…

Всё проходит.



То, что мы видим, – это конец попытки мирового олигархата установить на планете единую власть. Её называли мировым правительством, управлением трансконтинентальных корпораций, мировой экономической элитой и как-то ещё. Теперь это не имеет значения.



Их инструменты, всегда безжалостные и безотказные, вдруг перестали работать.



Все их хитрые планы, вначале вроде бы эффективные и впечатляющие, быстро обнаруживают очевидную нелепость. Они порождают много несчастий, могут на время сбить кого-то с толку своим хитроумием, но не приносят выгоды их создателям. Напротив, их теневое присутствие всё больше обнаруживается, выставляется в неприглядном свете, а действия кажутся всё более бредовыми.



Это процесс глобального масштаба. Так или иначе, он проявляется в любом государстве. Но мы рассмотрим только те его аспекты, которые в данный момент касаются нас.



1. Попытка отторгнуть Украину от России растаяла в абсурд. Вроде бы отлично скроенная стратегия вдруг стала кривиться, кособочиться и наконец одним концом намертво застряла в тупике. Ибо самая главная цель так и не достигнута. Украину от России вроде бы оторвали. А вот Россию от Украины – нет. Как бы враждебно не вёл себя Киев, какие бы задиристые речи не звучали из уст его ярких представителей, Россия до их уровня не опускается и продолжает называть запутавшихся в интриганстве соседей братским народом. Сотни тысяч украинцев, находящихся в РФ, лучшее тому доказательство. Кровные узы между населением двух советских республик в одностороннем порядке рвёт Украина. Это факт, очевидный для всего мира, несмотря на всё враньё западных лидеров и их СМИ.



Сколько бы ни критиковали минские соглашения, обзывая их «недоговорённостями», войну они всё же остановили. И тем самым вашингтонскую элиту лишили шансов поставить кровавую точку в российско-украинских отношениях. Кремлёвских политиков никогда не забывают ругнуть за консервацию неопределённого статуса ДНР и ЛНР. Конечно, зависшая программа – это плохо, но не в том случае, когда она – троянский вирус. Потому что прежде всего и раньше всего зависла не ситуация на Донбассе, а война между Незалежной и республиками, которая мыслилась её инициаторами как предшествие боевых действий между Украиной и Россией. И вот этот вирус удалось перевести в неактивное состояние, к тому же сохранив в рабочем состоянии кое-какие функции системы.



2. Точно так же введение Вооружённых Сил России в Сирию решило исход борьбы ещё 30 сентября 2016 г. Это касается и противостояния Асада с американской элитой, и войны с запрещённой в России ИГИЛ. Какие бы изощрённые фокусы не предпринимала после этого американская коалиция, они заведомо безуспешны и производят впечатление плохого цирка. Америка может воевать с Асадом, но не с Путиным. Поддержку игиловских бандитов тоже пришлось прекратить. А отпущенные на вольные хлеба террористы могут сделать много зла, но мир уж точно не завоюют.



3. Столь же бестолковы схемы раскола, запускаемые из-за кордона внутри России. Их основный тренд прозрачен и прост, как хозяйственное мыло: хотите развалить Россию – свалите Путина. Хотите свалить Путина – копайте под Медведева.



Ничему не научил глупый и наглый фильм про тайные богатства Путина – нет, слепили такой же про дворцы председателя правительства, да ещё передали авторство крайне непопулярному в народе Навальному. Рядовой обыватель с IQ выше 80 и с маломальскими художественными задатками может без проблем состряпать такие документы / картинки / видеоролики / фильмы на домашнем ПК. К тому же этот набор фотошопных паттернов сопровождается риторикой в духе перестроечной чернухи, которая у переживших её постсоветских граждан вызывает стойкое отторжение, а у не жившей в 90-е молодёжи – откровенное глумление, ибо такой стиль безнадёжно устарел. Результат? Нецелевое расходование средств и подрыв авторитета. Не Медведева, а российских оппозиционеров.



4. Ещё одна внедряемая линия раздела общества – миф о непобедимости коррупции. С творцами данной стратегии отчасти можно согласиться. Мздоимство победят не сидящие на западном обеспечении интернет-блогеры, ежедневно публикующие подборки материалов о проворовавшихся губернаторах и мэрах. И не школьники, вышедшие на демонстрации. И не скучные пиар-фильмы и телепередачи оппозиционных политиков, страдающих синдромом дефицита внимания, с многотысячными рейтингами, накрученными ботами. Ибо взяточников сажают не митингующие и не Навальный, а прокуратура и суд. Если гражданин, имеющий точные данные о вине должностного лица, тащит эти данные в соцсети и на YouTube, а не в местные правоохранительные органы, в СК и в Администрацию Президента, значит, его истинная цель – вовсе не борьба со взяточничеством…



5. Далее. Ну зачем отдавать такой интересный предмайданный вариант дискредитации власти, как опрос общественного мнения, такому прогоревшему аутсайдеру, как Левада-центр, включённому в список иностранных агентов?



Неудивительно, что отставки премьера требуют 45% населения страны, если эти данные исходят от учреждения, финансируемого из США, в частности, Висконсинским университетом в Мэдисоне, который курирует Минобороны. По мнению директора центра Льва Гудкова, высказанному ещё в 2014 г., власти тогда ругали те же 45% (!). Хорошая цифра. И осторожно – вроде бы не большинство, – и настораживающе: ещё чуть-чуть – и половина. Больше похоже не на волеизъявление граждан, а на тонкий психологический расчёт, в коих поднаторели «наши оппоненты». Вообще, от иждивенца Министерства обороны Соединённых Штатов странно было бы требовать поддержки кого-либо, кроме хозяина: уж больно солидная контора…



И главное, для чего выпускать эту фишку в аккурат после того, как в середине марта Мосгорсуд признал законность включения «Левада-центра» в реестр иноагентов? Надо полагать, организаторы опроса мыслили его чем-то вроде бомбы, сброшенной на Кремль. Однако выглядят эти цифры как банальная месть, которую вообще-то принято подавать холодной, но, видимо, голод левадийцев был сильнее доводов разума.



6. Но самая значительная ставка в схеме компрометации российского правительства оказалась и самой проигрышной. Это – ставка на разрушение экономики. Ход, надо сказать, был не из дурных. Ввести санкции, ограничивающие приток капитала и затрагивающие самые чувствительные отрасли, что неизбежно скажется на бюджете и потребует непопулярных мер, а потом свалить образовавшиеся проблемы на власть.



Нет, с Путиным всё же так нельзя. Может, нам и нет особого дела до того, как Европа решила свои дела с пищевым импортом, обвалившимся после контрсанкций 7 августа 2014-го. Зато нам есть дело до наших производителей, которые каждый год просят президента ни в коем случае не отменять эмбарго. Понятно, почему. Надо полагать, что этих производителей уж точно не меньше, чем пострадавших от западных санкицонных списков...



К тому же интересно знать: а что, в 2008-м, 2010-м, 2012-м, 2013-м годах предприятия не закрывались, работники не сокращались и цены не росли? Может, дело отчасти в том, что тогда сведения о них не собирали и не распространяли сидящие на неизвестно чьей зарплате пользователи соцсетей и комментаторы телепрограмм?



Однако «наши западные коллеги» ¬– упорные ребята. Экономика никак не разрушается, а они всё ищут какой-то коллапс, дефолт и вереницы нищих вдоль улиц. Экономические рейтинги РФ стали поднимать даже те, кого трудно заподозрить в симпатиях к нашему государству, а они всё ищут, ищут…



А знаете, почему оппоненты действующей российской власти выбирают такие нелепые сценарии?



Потому что других больше нет.



Провалившаяся русско-украинская война находится в стадии заморозки, потому что новую создать не получается – не дают. Ни в Молдавии, ни в Белоруссии, ни в Казахстане. Несмотря на все усилия и уйму потраченных средств. Не помогают ни митинги, ни теракты, ни глупые высказывания и действия местного руководства.



Бессмысленные американские потуги перехватить инициативу в Сирии выглядят таковыми потому, что инициатива прочно находится в руках Москвы, и отдавать её никто не собирается.



И лучше по привычке кричать про развал экономики, чем вовсе молчать. Потому что кричать в общем-то не о чем. Все проблемы и так обсуждаются, только без лишней истерики.



А непопулярного Навального заменить некем, так как любимого народом оппозиционера не существует в природе.



Понимаете, что это означает?



Их окна Овертона перестали открываться.



Кина не будет. Электричество кончилось.

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