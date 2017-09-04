/Поглед.инфо/ С прехвърлянето в Сирия на четири самолета от типа А-50, Русия на практика закри сирийското небе за чужди самолети. Този тип самолети са оборудвани с най-новите системи за радиолокационно откриване и контрол на далечни разстояния, с точност до 600 км. По такъв начин руският самолет може да следи цялата територия на Израел и е в състояние да открива полетите и на граждански, и на военни самолети. Впрочем, както и на американски...

Този ход е предприет с оглед на координиране на системите за противовъздушна отбрана на Руската федерация и на Сирия. Ракетен удар с „Томахоук” просто няма да се повтори. Сега зоните на де-ескалация са под сериозно наблюдение. Остава да видим как ще реагира на този акт западната коалиция...

(рус.ез.)

Россия закрыла сирийское небо для Израиля и США

Израиль и США сегодня пребывают в состоянии небольшого анафилактического шока, поскольку Россия сделала свой новый ход в ближневосточной партии. Отныне ВВС западной ближневосточной коалиции больше не смогут наносить авиаудары, оставшись при этом незамеченными.

Каким образом удалось получить такой результат? Очень просто - Россия недавно перебросила в Сирию четыре самолета А-50. Они оснащены самыми передовыми системами дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Характеристики такого оборудования позволяют точно определять цели на расстоянии до 600 км.Таким образом, российский самолет может во время полета охватить все части Израиля и способен обнаружить любые движения гражданских и военных самолетов. Впрочем, как и американских тоже...

Данный ход Москвы был сделан для поддержки процесса объединения систем ПВО РФ и САР. Теперь они будут координироваться из единого командного центра. Это является большим достижением, поскольку теперь не придется тратить колоссальное по военным меркам время на компиляцию разведданных из разных источников. В случае вторжения США или Израиля в воздушное пространство Сирии, оперативность принятия того или иного решения теперь будет в разы выше.

Единая координация позволяет командующему ПВО синхронно применять широкий спектр инструментов обороны. К примеру, ПВО может теперь одновременно сработать сразу в трех точках, находящихся друг от друга за тысячи км. И неважно - С-400 или Панцирь-С1.

Фактически, теперь свобода израильской и американской авиации сильно ограничена. Да и повторить ракетный удар "Томагавками" так просто не получится. Что же, теперь зоны деэскалации находятся под серьезным наблюдением. Посмотрим, как на это отреагирует западная коалиция.

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