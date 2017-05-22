/Поглед.инфо/ Русия зае водещо място в света в ключовата област на най-новите оръжия - бойните наземни роботи. Това сочи последния брой на влиятелния британски научен седмичник New Scientist.

Специалистите в областта на роботиката ще намерят в публикацията подробна актуална информация за най-новите постижения на руската военна индустрия, както и за аналогичните американски системи SWORDS, изпитани от Пентагона в Ирак.

(рус.ез.)

Российские боевые роботы

Россия вышла на лидирующие позиции в мире в ключевой области новейших вооружений — боевых наземных роботах. Об этом говорится в последнем номере влиятельного британского научного еженедельника «Нью Сайентист» (New Scientist)

«С созданием на «Ижевском радиозаводе» мобильного робототехнического комплекса (МРК) Россия, судя по всему, стала лидером в новой сфере автоматических оборонных систем», — отмечает еженедельник. Робот призван осуществлять охрану мест базирования стратегических баллистических ядерных ракет, передает ИТАР-ТАСС.

«Армия США построила аналогичную систему, известную как SWORDS, однако ее испытания в Ираке оказались неудачными — роботы в ряде случаев стреляли по собственным войскам, — отмечает еженедельник. — В результате Пентагон отказался от наземных роботов-автоматов, способных самостоятельно открывать огонь по целям». Российские специалисты оказались более удачливыми, создав робота, обладающего основами искусственного разума.

Мобильный робототехнический комплекс Ижевского радиозавода — дистанционно управляемая безэкипажная боевая единица повышенной проходимости на гусеничном ходу, предназначенная для обнаружения и уничтожения стационарных и подвижных целей, огневой поддержки и войсковой разведки, маневровых задач.

МРК, оснащенный станковым пулеметом «Корд» калибра 12,7 мм, принимает участие в демонстрационных показах в течение всех четырех дней выставки. Вчера, 25 сентября, качества МРК были успешно продемонстрированы заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Рогозину.

«На выставке мы представляем свою разработку — мобильный робототехнический комплекс – совместно с ОАО «НПК «УралВагонЗавод». Ведение огня нашим мобильным робототехническим комплексом ограничено регламентом демонстрационного показа, — комментирует заместитель генерального директора ОАО «Ижевский радиозавод» Алексей Слугин. — Но огневые возможности комплекса были подтверждены результатами стрельб в рамках показа перспективных робототехнических комплексов на полигоне Минобороны в июле 2013».

«Опыт и потенциал нашего предприятия и корпорации «УралВагонЗавод» позволяют создавать инновационную технику, способную обеспечить выполнение задач Концепции развития роботизированных комплексов в интересах Министерства обороны России», — подчеркнул Алексей Слугин.

Представители Ижевского радиозавода также просят представителей СМИ быть корректнее с подачей информации о разработчиках и производителях мобильного робототехнического комплекса. Инициатива по разработке и производству опытного образца принадлежит ОАО «Ижевский радиозавод».

МРК ВН изготовлен Ижевским радиозаводом в 2013 году специально для частей РВСН, оснащенных подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Тополь-М» и «Ярс», и предназначен для охраны мобильной группировки РВСН.

Как пояснил Егоров, роботокомплекс представляет собой управляемую по радиоканалу на расстоянии до 5 км безэкипажную машину повышенной проходимости на гусеничном ходу. «21 апреля в ходе испытаний по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательных формирований будет отрабатываться совместное применение мобильного робототехнического комплекса и боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М», — проинформировал представитель РВСН. — Этап боевой стрельбы новейшего МРК ВН состоится 22 апреля на полигоне ФГУП “ЦНИИТОЧМАШ” в подмосковном Климовске». После испытания будут осуществлены необходимые доработки.

МРК ВН является универсальной платформой, используется для ведения разведки, обнаружения и уничтожения стационарных и подвижных целей, огневой поддержки подразделений, патрулирования и охраны важных объектов. Комплекс имеет возможность наведения оружия, сопровождения и поражения целей в автоматическом и полуавтоматическом режимах управления, оснащен оптико-электронной и радиолокационной станциями разведки. В состав новейшего боевого комплекса входят средства дифференцированного бронирования шасси и оружейной платформы. Комплекс может обеспечить возможность ведения боевых действий в ночное время суток без демаскирующих факторов.

Справочная информация

МРК Ижевского радиозавода управляется по радиоканалу на расстоянии до 5 километров; защищен от средств радиоэлектронной борьбы противника. Помимо станкового пулемета «Корд» калибра 12,7 мм МРК также может комплектоваться танковым пулеметом Калашникова (ПКТ) 7,62 мм или 30-миллиметровым станковым автоматическим гранатометом АГ-17А или АГ-30/29. Специальное оборудование: лазерный дальномер, гиростабилизаторы оружейной платформы, тепловизор и баллистический вычислитель — обеспечивают точность стрельбы, а также возможность работы комплекса в сложных топографических и метеорологических условиях в любое время суток. Робототехнический комплекс имеет функцию автоматического захвата и возможность ведения до десяти целей в движении. Цель удерживается при перемещении поворотной платформы на 360 градусов. Резервное питание позволяет комплексу работать автономно до 10 часов в движении (в «спящем режиме» до семи суток). Запас хода — 250 км. Диапазон рабочих температур — от минус 40 до +40С.

Технические характеристики

Наименование Значение

Максимальная дальность управления, м до 5000

Защита сигналов дистанционного управления от средств РЭБ противника

Лазерный дальномер, тепловизор, баллистический вычислитель

Автоматический захват и ведение цели в движении

Скорость перемещения поворотной платформы, град/с 60 (57°)

Гиростабилизированная оружейная платформа

Тип оружия/боекомплект:

— танковый пулемет 7,62 мм Калашникова (ПКТ) / 500 патронов

— станковый пулемёт 12,7 мм «Корд» или «Утес» /300 патронов

— станковый автоматический 30 мм гранатомёт АГ-17А или АГ-30/ 29

Скорость на земле, км/час 35

Время автономной работы в движении, час 10

Запас хода, км 250

Рабочая температура, °С минус 40…+40

Габаритные размеры, мм 3000x1800x1260

Масса в снаряженном состоянии, кг 1100

[источники]

МРК-ВТ-1- новый робот Ижевского радиозавода

роботизированный комплекс для взрывотехнических работ. МРК-ВТ-1

Источник: http://www.irz.ru/

На Международном салоне «Комплексная безопасность» (20-23 мая 2014г.) Ижевский радиозавод представил новый роботизированный комплекс для взрывотехнических работ.

МРК-ВТ-1 - комплекс на гусеничном ходу, с возможностью управления по радиоканалу на расстоянии до 1 км.

Комплекс создан для работ по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и, в зависимости от поставленной задачи, предполагает различные варианты комплектации. На Международном салоне «Комплексная безопасность» МРК-ВТ-1 будет представлен в варианте с гидроразрушителем и криогенной установкой. Данное оборудование позволяет комплексу многократно воздействовать на один или несколько объектов без перезарядки гидроразрушителя. Изменяемая геометрия шасси обеспечивает передвижение комплекса по ступенькам и преодоление препятствий высотой до 200 мм.

Взрывотехнический комплекс разработан на Ижевском радиозаводе по техническому заданию, согласованному с МЧС Удмуртской Республики, в рамках развития направления «Робототехника». Это направление, созданное в 2010 году, уже представлено несколькими образцами на разных типах платформ, предназначенных для выполнения различных задач силовых ведомств РФ. Один из мобильных робототехнических комплексов Ижевского радиозавода, охранно-патрульный МРК, разработан и испытывается в интересах РВСН.

Технические характеристики МРК-ВТ-1 Ижевского радиозавода:

радиус управления: по кабелю – 200 м, по радио – 1000 м

общая масса снаряженного МРК – 170 кг

габаритные размеры МРК – не более 950*700*900 мм (может транспортироваться в багажнике легкового автомобиля типа «джип»)

время непрерывной работы от АКБ - не менее 8 часов

скорость перемещения шасси – до 0,7 м/с

углы наведения гидроразрушителя и соплового блока криогенной установки: по горизонтали 360°, по вертикали – 60°

https://vpk.name/news/110234_mrkvt1_novyii_robot_izhevskogo_radiozavoda....

Российские биоморфные роботы появились в интернете

В интернете появились фото новейших российских боевых биоморфных роботов "Рысь-БП" и "Аватар". Снимки были сделаны на выставке экспереминтальной лаборатории ОАО "ЦНИИТОЧМАШ".

Как уже сообщала "РГ", биоморфный робот "Рысь" был разработан на ковровском предприятии ВНИИ "Сигнал".

Биоморфный робот "Рысь-БП" Источник: sdelanounas.com

"В рамках одного из проектов - опытно-конструкторской работы "Рысь" - мы создаем многофункциональный биоморфный робототехнический комплекс. У робота будет четыре ноги, то есть он будет похож на некое четвероногое существо. Боевой робот, скорее всего, будет оснащаться пулеметом, возможна установка противотанковых управляемых ракет", - рассказал генеральный директор предприятия Владимир Шашок.

По его словам, рассматриваются три варианта целевой нагрузки: робот разведки, робот боевой поддержки и робот для переноски грузов.

Биоморфный робот "Рысь-БП" Источник: sdelanounas.com

Робот должен уметь передвигаться по любым поверхностям и по воде глубиной до 40 сантиметров. Машина будет преодолевать пороги высотой до 500 миллиметров, лестничные марши промышленных зданий с углом наклона до 30 градусов и высотой ступени до 200 миллиметров, рвы шириной до 500 миллиметров и стены высотой до 400 миллиметров и шириной до 300 миллиметров.

На равнине робот будет развивать скорость до 15 километров в час и до 10 километров - по пересеченной местности.

Государственные испытания "Рыси" планируется провести в 2019 году.

Антропоморфный (человекоподобный) робот "Аватар", разработка которого ведется совместно НПО "Андроидная техника" и ФГУП "ЦНИИмаш" при поддержке Фонда перспективных исследований (ФПИ), должен будет не только преодолевать полосу препятствий, но и управлять транспортными средствами.

Биоморфный робот "Аватар" Источник: sdelanounas.com

"Программой работ по данному проекту предусмотрено провести в конце года испытания робота на полосе препятствий. "Аватар" должен преодолеть ее элементы, продемонстрировать возможность управления различными техническими устройствами, в том числе автомобилем, подняться по лестнице", - рассказал заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов.

По его словам первоначально создание антропоморфного робота осуществлялось в интересах МЧС для спасательных работ в опасных для жизни и здоровья человека условиях. Однако впоследствии было учтено, что большинство компонентов робота-спасателя могут быть использованы и для решения военных задач.

Биоморфный робот "Аватар" Источник: sdelanounas.com

- Применения боевых роботов - это не только поле боя, это, прежде всего, космос, - прокомментировал создание "Аватара" вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Он пояснил, что такая разработка позволит без специального скафандра выходить в открытый космос и под контролем оператора-космонавта, находящегося под защитой, проводить особо сложные операции на борту космического корабля.

Биоморфный робот "Аватар" Источник: sdelanounas.com

Дмитрий Григорьев

https://vpk.name/news/154604_rossiiskie_biomorfnyie_robotyi_poyavilis_v_...

Новый российский роботизированный танк может подорвать весь международный рынок оружия

Способные обнаружить врага за пределами прямой видимости, доставлять боеприпасы и разминировать самодельные взрывные устройства роботы уже давно стали незаменимыми помощниками солдат на поле боя. В этом году они могут стать грозными для врага боевыми средствами.

В 2016 году российская государственная компания Рособоронэкспорт начинает производить и продавать за рубеж новую систему оружия, которую окрестили «Уран-9». Она предназначена не для спасения жизни солдат на поле боя, а для уничтожения противника.

«Уран-9», как видно из картинки, это танк. Роботизированный танк.

«Уран» — необычное имя для танка. Но ведь это и не обычный танк. Меньше, чем полноразмерная боевая машина, но больше, чем мобильный робот Ижевского радиозавод МРК-002-БГ «Волк-2». «Уран-9» управляется с пульта, и при этом ему не нужны такие массогабаритные характеристики, как у настоящего танка — потому что там нет экипажа. Но зато он несёт смертоносное вооружение:

Спаренные пулемёты 7,62 мм

30мм автоматическая пушка

противотанковые ракеты «Атака»

Хотя нет никакой информации о стоимости новой системы, «Уран-9» наверняка будет очень дешёвым, по крайней мере, гораздо дешевле боевого танка. Судя по фотографии, «Уран-9» весит всего несколько тонн. Это явно больше, чем PackBot iRobot или «Волк-2», который весит 1,1 тонну. Он несравнимо легче нового российского 48-тонного танка Т-14 «Армата».

Подпись к изображению: Мобильный робот Ижевского радиозавод МРК-002-БГ «Волк-2»

Предположительно, «Уран-9» будет стоить меньше одного миллиона долларов.

Это небольшая цена для очень мощного небольшого роботизированного танка.

Малые габариты означают меньший силуэт, и поэтому попасть в «Уран-9» будет гораздо сложнее. Преимуществом является то, что система с самого начала разрабатывалась для использования в «локальных военных и антитеррористических операциях, в том числе в городских условиях». По словам представителя Рособоронэкспорта Бориса Симакина, «это быстрорастущий сегмент рынка вооружений, и Рособоронэкспорт будет разрабатывать и осуществлять долгосрочную маркетинговую стратегию для продвижения таких технических образцов, в том числе в рамках проектов комплексной безопасности».

Характеристики новой системы будут особенно привлекательны для покупателей в таких странах, как Сирия и Ирак, где бои в городских условиях стали нормой повседневной жизни.

Поэтому «Уран-9», скорее всего, станет конкурентом продукции такого американского экспортёра оружия, как General Dynamics. Но General Dynamics трудно продвигать свою продукцию на рынке из-за большой цены.

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