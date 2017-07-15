/Поглед.инфо/ Как да придобием Дух на победители, да спрем преклонението пред Запада, да обезпечим евразийската интеграция, достойно да излезем от глобалната криза на индустриалното общество, породена от западната цивилизация?

Отговорът ни дава цивилизацията на китайците, където не е имало Велико преселение на народите, като това към Римската империя, и които за 3000 години писаната история не веднъж са излизали от системна криза.

Ясно е, че за да се спечели войната за смисъла, трябва да имаме свой смисъл! Старите схеми и цитирането на авторитети няма да помогне за преодоляване на кризата. Нужна е свежа система от възгледи за природата на обществото и мисленето. Тази система от възгледи си има име: „небополитика”. По въпроса за властта, геополитиката е доктрина за жизненото пространство, а небополитиката е доктрина за времето и Духа; тя може да осигури овладяване на бъдещето!

Ако трябва да се предсказва бъдещето, небополитиците смело заявяват, че Евразийската интеграция ще се осъществи около Китай през 2020 г. в рамките на Шанхайската организация за сътрудничество. Това ще бъде повторение на Единната държава на Чингиз хан (на китайски "и го") от море до море, и на социалистическия лагер на Сталин. Основата на интеграцията ще бъде етиката на "петте над" (както е било в Старата средновековна орда): духовното над материалното (при това - в която и да е религиозна форма); общото стои над частното (под формата на солидарна отговорност); справедливостта стои над закона (наказанията и милосърдието да е по съвест); служенето да е над владеенето (ценността на живота е в славата, а не в парите); властта е над собствеността.

(рус.ез.)

А.П. Девятов: Победить в войне смыслов!

Друзья мои!

Народное самосознание – это сфера души и духа.

В Советское время на зданиях школ постройки 50-х годов на фасаде было четыре барельефа: Пушкин, Лев Толстой, Горький и Маяковский. Так ЦК КПСС сосредотачивал внимание молодых людей, говорящих и думающих на русском языке, на верных символах самосознания (по-английски идентификации). На взгляд небополитиков в письменном слове на русском языке Пушкин, Толстой, Достоевский, Есенин – это русская душа. Тогда как русский дух – это Лермонтов, Горький, Маяковский.

Душа – продается («звону злата»).

Дух же «дышит, где хочет», непоколебим и побеждает всё: и искушения тела, и страх, и расчет.

Русский дух – это скрытый источник чуда, тяга к восстанию, способность мобилизации в безвыходном положении, потенциал революции, генератор энергии победы.

У Лермонтова:

«Над ним луч солнца золотой...

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой»!

У Горького: «Над седой равниной моря ветер тучи собирает… им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает… Пусть сильнее грянет буря!..».

У Маяковского:

«Грудью вперед бравой!

Флагами небо оклеивай!

Кто там шагает правой?

Левой! Левой! Левой»!

Как же стяжать этот Дух Победы, прекратить преклонение перед Западом, обеспечить Евразийскую интеграцию, достойно выйти из мирового кризиса индустриального общества, рожденного цивилизацией Запада? Ведь когда в российских СМИ говорят «весь цивилизованный мир» речь идет о Риме, ибо «civil» - это ни что иное, как рамки римского права для пламени вольной страсти.

Ответ дает цивилизация китайцев, где не было Великого переселения народов империи Рима, и которые за 3000 лет писаной истории не раз выходили из системного кризиса.

Так вот, для «пересборки» общества нужно сделать три вещи:

- «исправить имена» (суть победить в войне смыслов).

- «усилить ритуал» (сделать ставку на бессознательное).

- «предречь будущее» (нарисовать образ победы).

Вполне очевидно, что для победы в войне смыслов нужно иметь свои смыслы: контрольную по глобализации списать не удастся! Старые схемы и индекс цитирования авторитетов делу преодоления кризиса не помогут. Нужна свежая доморощенная система взглядов на природу общество и мышление. Такая система взглядов уже есть: её имя «небополитика». И если в вопросах власти геополитика – это доктрина жизненного пространства, то небополитика – это доктрина времени и Духа, обеспечивающая захват будущего. Для ставки на бессознательное нужно навести порядок в знаках и символах. Символы Новой России задачу соединения людей не решают. Бело-сине-красный «триколор» и желто-черный «билайн» исподволь тянут души людей в разные стороны: Триколор – на просвещенный Запад. Георгиевская лента – в византийскую традицию на Восток. Ну, а черная птица с раздвоенной головой (подарок XV в. Ивану III от жидовствующих из Ватикана) внедряет в сознание двоичность, а раздвоение триединого – это, конечно, церковь на земле торжествующая, но и две створки «врат ада».

Что же касается предречения будущего, то небополитики дерзко заявляют, что евразийская интеграция – Новая Орда повторившаяся в цикле – произойдет в 2020 г. вокруг Китая в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества. Это будет повторение Единого государства Чингисхана (по-китайски «и го») от моря до моря и Социалистического лагеря Сталина. Основой интеграции, как это было в Старой Орде, будет этика «пять выше»: Духовное выше материального (при этом в любом конфессиональной форме). Общее выше частного (в форме круговой поруки). Справедливость выше закона (с наказанием и милосердием по совести). Служение выше владения (где ценность жизни – слава, а не деньги). Власть выше собственности.

При этом Вождь – Отец семьи народов наших не западных цивилизаций будет в одном лице объединять духовную, военную и светскую власть. Ни византийской «симфонии» царской и духовной власти, ни либерального разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную в семье народов не может быть. Россию же в семье народов ШОС (Новой Орде) силы за кулисой будут активно заталкивать в образ Новой Византии – наследницы бездушной государственной тирании Рима – с тем, чтобы столкнуть с миром ислама в начавшейся третьей мировой войне цивилизаций. О том, что «Третья мировая война уже началась» с горечью сказал хорошо осведомленный папа римский Франциск ещё 19.09.14 г. А РФ вступила в войну с наследниками халифата в Сирии 30.09.15 г.

Это война нового гибридного типа, а потому «размахивать обветшалым жупелом ядерного оружия» бесполезно. Ельцин Б.Н. 09.12.1999 года в Пекине вдруг заявил прессе: «Клинтон…видимо на секунду, на минуту забыл, что Россия владеет полным арсеналом ядерного оружия…Многополярный мир – вот основа всего. Как мы договорились с председателем КНР Цзян Цзэминем – мы будем диктовать миру, а не он один…». И что же? Не прошло и трех недель: «Я ухожу… В чем-то я оказался слишком наивным… Берегите Россию».

В 2017 году проявился и главный фронт Третьей мировой: в киберпространстве на геоцентрическом ТВД стали взрываться бомбы в цифровом, а не в тротиловом эквиваленте.

Россию же на евразийском пространстве небополитики видят в роли премудрой старшей сестры семьи народов – носительницу концептуальной власти. Умы и сердца людей, а не экономика – вот опора власти от неба. Красные – Ленин и большевики – дали народам мира мечту человечества и победили в гражданской войне, тогда как экономика страны лежала в развалинах.

Чудо произойдет и в наше время. Движущей силой перемен выступит форс-мажор Третьей мировой войны. У последней черты исторического поражения либеральной России, от сжатия обстоятельствами непреодолимой силы кризиса произойдет самовозгорание Русского Духа Победы. И Россия быстро преобразится в давно предреченное провидцами Царство Правды.

Здесь надежда разумных от народа!

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