/Поглед.инфо/ Трагедията в Кемерово отново повдига фундаментално важен въпрос: доколко концепцията за либералната приватизация е съвместима с нормалното съществуване на обществото.

Впрочем, още през 1998 г., когато подготвяхме Посланието към президента, писахме, че е крайно време да се премине от приватизационна политика към политика на управление на държавната собственост!

Как изрева тогава либералният лагер! Съживявали сме Комитета за държавно планиране; убивали сме частната инициатива; искали сме да сменим "ефективния" частен собственик с "неефективния" държавен чиновник; и т. н. А тогава имахме доста голяма подкрепа, много повече служители от съветското време все още работеха в апарата...

Високата подкрепа за Путин на изборите представлява аванс на обществото към Путин за осъществяване точно на този подход! Затова либералният Запад е толкова разярен – и преди изборите, и след тях. Но трагедията в Кемерово е сериозен вътрешен повод за отказ от концепцията за либерална приватизация.

След случаите с Литвиненко и Скрипал дори наивният човек разбира, че Путин и неговото обкръжение няма да оцелеят, ако зад тях не стои Русия. Както не оцеляха Милошевич и Кадафи...

Отново повтарям: за да може Русия да стои зад Путин (а в момента тя е готова, както показват резултатите от изборите), той трябва незабавно и открито да се откаже от модела на либералната приватизация. И да действа твърдо и активно!

(рус.ез.)

Трагедия в Кемерово

Трагедия в Кемерово снова подняла принципиально важный вопрос. А именно, насколько концепция либеральной приватизации совместима с нормальным существованием общества. Дело в том, что суть либеральной приватизации состоит в том, что тот чиновник, который оказался контролером некоторого актива (это может быть государственная собственность или некий управленческий потенциал, или просто право подписи, без которой что-то недействительно) не просто имеет право, а должен получать от него прибыль.

Если у него, паче чаяния, появляется желание проводить с этим ресурсом какую-то политику (например, развивать подотчетное государственное предприятие или отрасль), на него начинает оказываться дикое давление. Как со стороны нижестоящей (зачем их заставляют делать какую-то бессмысленную работу, которая не соответствует государственной политике), так и вышестоящей (а где наша доля?). Есть давление и со стороны семьи (почему жены твоих товарищей ездят на «порше" и «ягуарах», а я на «рено»? Почему дети твоих коллег учатся в престижных британских и швейцарских школах, а наши ходят в соседку школу?), и со стороны бизнеса (вот ведь сволочь, вместо того, чтобы взять конверт, заставляет нас нести постоянные издержки!). Но, самое главное, это сильнейшее ощущение, что это просто никому не нужно… И с карьерой большие проблемы...

Я с этим столкнулся непосредственно: в процессе подготовки Послания Президента на 1998 год мы довольно много писали о том, что пора переходить от политики приватизации к политике управления государственным имуществом! Как вопил либеральный лагерь! И что мы возрождаем Госплан, и что мы губим частную инициативу и «эффективного» частного собственника меняем на «неэффективного» чиновника и так далее и тому подобное. А ведь тогда у меня была довольно большая поддержка, еще много чиновников советской школы работало в аппарате…

Аналогичная ситуация произошла с единственной остановленной (незаконной, хотя они все были незаконные) приватизацией «Росгосстраха». Росгосстрах, кстати, частники вполне себе угробили — так что «эффективность» либерально приватизации была вполне себе продемонстрирована. Впрочем, тут даже иллюстрировать ничего не надо, поскольку видный приватизационый деятель Кох, который сейчас подвизается в рядах «демократов», неоднократно объяснял в 90-е годы: «Украдем всё!»

Те, кто сегодня предъявляет претензии к ситуации в торгово-развлекательном центре в Кемерово (не так построен, не так эксплуатировался, не так эвакуировался) забывает одну простую вещь: все это было сделано абсолютно правильно! В полном соответствии с концепцией либеральной приватизации. В рамках которой каждый за свою безопасность отвечает сам (либерализм!), а государственный чиновники должны из своих полномочий извлекать прибыль. И могу вас уверить — извлекли! А погибшие дети… Ну, это издержки капитализма. Видимо, выражаясь словами Гайдара-Чубайса, они не вписались в рынок. Ну, или, иначе, стали жертвой «невидимой руки рынка». А раз она невидима, то и наказывать никого не нужно!

А вот теперь давайте посмотрим на последствия. Высокий рейтинг Сталина, по поводу которого воют последователи либерализма связан с одним единственным обстоятельством – народ требует осуждения концепции приватизации (еще раз повторю, вся наша госслужба выстроена в рамках этой концепции!) и ее отмены! Что, автоматом, влечет за собой восстановление ответственности чиновника перед обществом и государством и, естественно, в рамках этой ответственности ассоциируется со Сталиным!

И высокий результат Путина на выборах — это аванс общества Путину именно в рамках этого подхода! Это представляется очевидным, недаром так взбеленился либеральный Запад, и до выборов (рассчитывая, что ему удастся с помощью давления повернуть наш народ на либеральные рельсы), и после них. А вот сама трагедия в Кемерово — это серьезный внутренний повод (внешних нам предоставили выше крыши) от концепции либеральной приватизации отказаться.

После дел Литвиненко и Скрипаля даже очень наивному человеку понятно, что Путин и его близкое окружение не выживут, если за ними не будет России. Как не выжили Милошевич и Каддафи. Я говорил об этом несколько лет назад: Повторю еще раз – для того чтобы за Путиным стояла Россия (а она пока — готова, что и показали результаты выборов), он должен незамедлительно и явно отказаться от модели либеральной приватизации. Повторю еще раз: не наказать отдельных виновников, а отказаться от концепции!

Потому что иначе он попадает в ситуацию Горбачева после Сумгаита и других бунтов на границах СССР. Да, мы все понимаем, что эти бунты готовились и координировались из Москвы (и не только из Москвы, точнее, те силы в Москве, которые это делали, давно работали на будущих «партнеров»). Вот только, с учетом Литвиненко и Скрипаля, пиццу ему никто продавать не даст… А представителей «партнеров» в его окружении куда больше, чем было в окружении Горбачева, да и качество госаппарата, привыкшего за 25 лет к приватизации, сильно упало. Так что действовать придется жестко и активно.

А альтернатива… А альтернатива — это Югославия. И та сумасшедшая наглость, с которой «партнеры» на основании явной провокации и очевидного блефа начинают реально действовать в отношении России показывает, что договориться не получится точно. Уже никак и никогда. Приличия отвергнуты как неэффективные, дело переходит в соревнования воли и веры в свою правоту!

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