/Поглед.инфо/ Темата за патриотизма често възниква в споровете по определени проблеми. Когато се изчерпват аргументите, в ход са обвиненията на опонента в недостатъчен, или напълно отсъстващ патриотизъм. Въпреки прокламирането на патриотизма като национална идея от президента на Руската федерация, реалността е такава, че дори и да има разбиране на смисъла на това понятие, проблемите остават. Нека се опитаме да ги разберем.

Като правило патриотизмът се тълкува като любов към родината. Но любовта е субективна, у различните хора тя има своя собствена интерпретация и се проявяваи индивидуално. Това е същото, когато двама мъже обичат една жена, но всеки от тях я обича по свой си начин.

Но може ли любовта към Отечеството да бъде национална идея, да обединява и сплотява обществото? Вторият въпрос е как да се разбере кой е големият патриот? Кои бяха патриоти в Гражданската война, белите или червените? Известно е, че историята се пише от победителите, но кой може да се счита за патриот – военнослужещите в Червената армия или в Руската освободителна армия на Власов?

Въпросът днес не е безмислен, тъй като на власовците вече издигат паметници в Русия. Освен това, власовците възпяват Солженицин и включват неговите писания в училищните програми. Тоест, напразно Власов е обесен – това ли учениците днес трябва да научават?

(рус.уз.)

Патриотизм: национальная идея или последнее прибежище негодяев?

Тема патриотизма часто возникает на ресурсе, причём главным образом — как аргумент в спорах по тем или иным проблемам. Иначе говоря, когда крыть нечем, в ход идёт обвинение оппонента в недостаточном патриотизме или полном отсутствии оного. Однако, несмотря на провозглашение патриотизма национальной идеей президентом РФ, реальность такова, что даже с пониманием смысла этого слова остаются проблемы. Попробуем разобраться.

Как правило, патриотизм толкуется как любовь к Родине. Но любовь субъектна, она у каждого своя и проявляется индивидуально. Это как два мужчины, любящих одну женщину — каждый любит её по своему. Но может ли любовь к Отечеству быть национальной идеей, т.е. объединять и сплачивать общество? Второй вопрос – как узнать, кто больший патриот? Кто был патриотами в гражданскую войну, белые или красные? Известно, что историю пишут победители, но всё же кого считать патриотом — военнослужащих Красной Армии или РОА (власовцев)?

Вопрос сегодня не праздный, поскольку последним уже начали ставить памятники и в России. Больше того, Солженицын власовцев воспевает, а его писания входят в школьную программу. То есть зря Власова повесили, так школьники должны теперь понимать? Власовцы ведь за Россию воевали, а не за немцев. В 1945 году такой аргумент не прошёл бы, а сегодня ничего, нормально. Общечеловеческие ценности, толерантность, ну, вы сами знаете. Так всё же, кого считать патриотом? Давайте разбираться.

Итак, любовь к Родине. Но понятие Родины не ограничено географически, оно существенно шире. Сама местность не может быть предметом любви. Источником патриотизма может быть только образ жизни. Важно уточнить, что это может быть не текущее жизнеустройство, а некий идеал будущей организации общества, который формируется исходя из нравственности личной и общественной и на реализацию которого общество работает. Конечно, большое значение имеет национальная культура, традиции, история и т.д., но определяющим является именно жизнеустройство. При этом важно отметить, что о патриотизме всего общества можно говорить лишь тогда, когда его подавляющая часть своим положением не просто удовлетворена, но и готова его защищать, в том числе ценой собственной жизни. Отдавая свою жизнь за Родину, патриот понимает, что тем самым он защищает этот образ жизни для своих близких. И тут нельзя не привести в пример советский патриотизм, ярко проявивший себя через массовый героизм (в том числе – трудовой) в Великой отечественной войне. Люди знали, за что воюют. Что касается патриотизма, источником которого является образ будущего, то тут примером может быть гражданская война или послевоенное восстановление страны. И тут принципиально отметить главное, что подметил ещё Салтыков – Щедрин: Идея, согревающая патриотизм — это идея общего блага.

Но есть и патриотизм другого разлива — элитарный. За сучий кусок со стола оккупантов и воевали власовцы. Это тоже защита образа жизни, но элитарного, гарантирующего потребительский статус за счёт чужого труда. Но понятно, что жизнь отдавать такие патриоты не торопятся. Для этого есть народ, которому элита и внушает собственное понимание патриотизма, о котором пишет Лев Толстой:

Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своём есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм.

К сожалению, многие на это фуфло покупаются и даже отдают жизнь за чуждые им интересы.

Подведём итог. Итак, источником патриотизма может быть уже достигнутое общественное благо, доступное всем без исключения, либо ясно изложенная и воспринятая обществом идея, открывающая путь к его достижению. В обществе, где нет ни первого, ни второго, никакого реального патриотизма нет и быть не может. Есть лишь определённая психоэмоциональная накачка, искусно поддерживаемая элитой (типа America first, Deutchland uber alles, Россия встаёт с колен, Украiна понад усе). Однако она рассыпается при столкновении с каким-то реальными трудностями и никогда не породит ни самоотверженный труд, ни героизм на поле боя. Но главное — такой патриотизм блокирует развитие страны ко всеобщему благополучию.

Что же касается объявления патриотизма национальной идеей — это от безысходности, когда власть, не способная сформулировать приемлемый для народа образ будущего, подсовывает ему очередную погремушку.

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