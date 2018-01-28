/Поглед.инфо/ Поредната пиар-акция, устроена от гей - обществото с цел да се повдигне въпроса за легализацията в Русия на еднополовите бракове завърши с нищо. Но въпросът за признаването на сключените зад граница бракове е част от много по-голям проблем, отколкото гей - браковете. Това направо засяга факта, какво място заема Русия в световния ред.

Шумът, вдигнат около „първата регистрация на гей - брак в Русия“ беше голям – но скоро се изясни, че нищо подобно не е станало. По-точно, имало е опит да се намери пролука в законодателството, през която, както им е изглеждало на организаторите, ще успеят да промъкнат някакво подобие на легализация на еднополовите бракове.

Но всички е свършило с анулиране на техните собствени паспорти.

Започна се с това, че в четвъртък в средствата за масово осведомяване започна да се разпространява информация, че в един московски МФЦ (Многофункционален център, в който се оформят различни държавни услуги) е бил зарегистриран (потвърден) брак между двама граждани на Русия – Евгений Войцеховски и Павел Стоцко. Тоест в техните паспорти е бил поставен печат за това, че в комуната на Копенхаген на 4 януари тази година е бил регистриран техния брак. Публикувани бяха снимки на съответната страница от техните паспорти.

По думите на Стоцко, те специално „оформили своите отношения„ в Дания, за да ги узаконят после в Русия. При връщането си от Копенхаген са подали документи за регистрация заедно с нотариално заверени преводи в МФЦ – там веднага, буквално след 10 минути са им сложили печат в паспорта на страницата за семейно положение, потвърждавайки с това регистрацията на брака им.

Правили са си сметка на основание спазването на буквата от руския Семеен кодекс. Там се казва, че браковете между руски граждани, сключени в чужбина се признават за действителни, ако не се нарушават обстоятелствата, посочени в член 14-ти от Семейния кодекс. А сред такива препятствия са посочени само брак между близки роднини и недееспособни в следствие на психично разстройство (е и за онези, които вече имат брак). Няма никакво споменаване за мъже и жени в този член, а значи, обясняват това привържениците на гей – браковете, няма и препятствия за регистрирането на сключените зад граница еднополови съюзи.

Неизвестно по какъв начин са убедили работника от МФЦ да постави този печат. Възможно е да са го объркали с цитати от Кодекса, може и да са го подкупили, а може и тя или той да са били техни съучастници. Но във всеки случай държавата бързо се опомни.

Отначало в самия МФЦ на Москва заявиха, че центровете за държавни услуги не предоставят услуга по регистрация на браковете, а просто предават документите, приемани за планирана регистрация в органите на ЗАГС за вземане на съответното решение. Тоест никакъв печат не се слага от сътрудниците на центровете за държавни услуги в паспорта и цялата история за това, че „печатът беше сложен пред очите ни“ е измислена.

(рус. ез.)

Потом в управлении ЗАГС Москвы напомнили, что в Семейном кодексе говорится, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак». То есть однополый брак в России ни в каком виде не может быть зарегистрирован.

И в завершение официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полиция аннулировала паспорта Стоцко и Войцеховского: «Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов».

По словам представителя МВД, проводится проверка по факту проставления штампа. По результатам проверки сотрудница, как заверяется, допустившая нарушения законодательства России, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел.

На этом историю можно было бы посчитать закрытой. Но суть истории с копенгагенским браком не в этом – она поднимает еще более серьезную тему.

На что ЛГБТ-провокаторы сделали ставку? На то, чтобы «просто» юридически подтвердить действие в России брака, заключенного за границей – при этом такого брака, который прямо противоречит российским законам. Да, это сделать не получилось. Но вопрос, тем не менее, не исчезает – как вообще быть с соотношением российских и международных законов? То есть, грубо говоря – как быть в случае, если они конфликтуют?

Это не просто юридический вопрос – это вопрос самоопределения России. То есть сейчас есть ситуация, по которой наш суверенитет не ставится под сомнение ни властью, ни обществом. Поэтому положение части 4 статьи 15 Конституции, согласно которой «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора», не представляют никакой угрозы ни государственному суверенитету, ни ценностному коду русской цивилизации.

Да, нормы международного права вроде бы являются частью нашей правовой системы – но при этом выше наших законов ставится только то, что мы сами признали, подписав тот или иной международный договор. То есть мы сами принимаем на себя те или иные обязательства, и если они нам перестают нравиться, мы можем от них отказаться.

Понятно, что если нам предлагают признать в двухсторонних соглашениях то, что для нас неприемлемо, то мы просто откажемся от их заключения. У самих себя европейцы могут вводить однополые браки и эвтаназию, но все попытки навязать их нам будут безуспешны. Но что будет, если международное право станет меняться в неприемлемую для нас сторону? Нам что, выходить из всех международных организаций?

Конечно, нет – потому что международное право не может просто так измениться. На то оно и международное, что должно быть одобрено всеми членами мирового сообщества. Понятно, что все последние столетия автором всех изменений в международном праве был Запад – оно и появилось из того, что было чисто европейским, а потом еще и атлантическим (после обретения независимости американскими странами). Да и само это право было инструментом, с помощью которого Запад оформлял миропорядок под себя, под свои интересы. А когда Запад был вынужден предоставить или признать независимость стран Азии и Африки – то западное право просто обозвали международным, а все остальное стало уделом национальным или региональным: будь то социалистическое или исламское право.

Кто придумывал правила, тот и выигрывал, участие незападных стран в качестве авторов вообще не предусматривалось. То, что СССР в 1945 году завоевал себе право быть в числе управляющих миром, рассматривалось теми же англосаксонскими глобализаторами как досадный вывих истории. Когда исчез СССР, Запад подумал, что теперь на пути к глобализации нет серьезных препятствий.

Так что бунт современной России против общемирового порядка стал неожиданностью – и неслучайно теперь в своей стратегии национальной безопасности США в открытую называют Россию «ревизионистской силой».

Вашингтон как бы ненароком «забывает», что установленный после 1945 года порядок не был глобальным западным – СССР оставался не только соправителем мира, но и лидером альтернативной, социалистической модели глобализации.

И был еще «третий мир» – встававшие на ноги Китай, Индия и все остальные страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые никак не ощущали себя принадлежащими к «цивилизованным странам Запада».

Сейчас расстановка сил для Запада еще более печальная – ревизионистами являются не только Россия и Китай, но и весь остальной мир. Никто не намерен мириться с диктатом западных «ценностей» – будь то власть доллара, военной мощи или «новой морали». Избавление от них – вопрос времени и согласованных действий стран и цивилизаций, опирающихся на собственный цивилизационный код: Китая, России, Индии, исламского мира. И уже в процессе деконструкции западной модели глобализации общими усилиями будет сформулировано новое «международное право», свод того, с чем согласны все мировые центры силы.

И тогда такие «игры», как устраивает сегодня МОК (да и все подобные структуры, от ВТО до МВФ), станут невозможны. Как невозможной станет и манипуляция с понятиями «международное право», «наднациональные структуры», «всеобщие ценности». И в частности – такие фокусы, которые пытались провернуть в столичном МФЦ гей-активисты.

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