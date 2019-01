/Поглед.инфо/ Учените от Калифорнийския университет в град Ървин (САЩ) са установили, че Антарктика в момента губи шест пъти повече лед, отколкото преди четиридесет години. Ускоряването на топенето може да доведе до по-бързо, отколкото се предвиждаше, повишаване на морското равнище през следващите десетилетия.

Статията на изследователите е публикувана в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Между 1979 и 1989 г. Антарктика губи 40 милиарда тона лед годишно. От 2009 г. тази цифра нараства до 252 милиарда тона. В същото време са необходими 360 милиарда тона лед, за да се повиши морското равнище с един милиметър. Според учените, дори тези райони на Южния полюс, които се считат за най-устойчиви, са уязвими за глобалното затопляне.

Изследователите са загрижени, че новите данни влошават прогнозата за катастрофалните последици от изменението на климата, ако не се намалят драстично емисиите на парникови газове. В допълнение към екстремните метеорологични явления, включително честите засушавания, жеги, силни бури и урагани, до 2100 г. се очаква повишаването на морското равнище да бъде един метър. Това ще доведе до наводняване на населени острови, включително Малдивите и Сейшелите, местообитания на диви животни и загуба на сладководни източници. От началото на ХХ век морското равнище се е повишило с около 20 сантиметра.

Топенето на всички антарктически ледници ще доведе до повишаване на морското равнище с 57,2 метра. Загубата на лед се дължи на факта, че масивните ледници са частично потопени в океана, влизащи в контакт с все по-топла вода. Обикновено този процес се компенсира от твърдите валежи, но при ускорено топене загубата на ледената покривка започва да надвишава количеството на снега. От 1979 г. ледникът Пайн Айлънд е загубил повече от трилион тона лед, а ледникът Туейтс е загубил 634 милиарда тона. Източна Антарктика, където се намира най-голямото количество лед, също е засегната от изменението на климата. Топенето се наблюдава в ледниците Кук, Нинис и Денман. Ледник Денман е загубил почти 200 милиарда тона лед, а останалото количество е достатъчно, за да повиши морското равнище с 1,5 метра.

