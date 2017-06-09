/Поглед.инфо/ Полският вестник Gazeta Wyborcza бие тревога: в отговор на ученията на Северноатлантическия алианс Русия подготвя маневри „Славянско братство” с участието на съюзниците на Кремъл Сърбия и Беларус.

В района на историческата крепост Брест, на границата с Полша, 800 бойци от руския, сръбския и белоруския спецназ се готвят да проведат широкомащабно учение.

(рус.ез.)

«Славянское братство»: Россия приготовила жесткий ответ НАТО

Польская газета Gazeta Wyborcza бьет тревогу: Россия в ответ на учения Совероатлантического альянса ответит маневрами «Славянское братство», к которым присоединятся союзники Кремля – белорусы и сербы. Подобная демонстрация силы со стороны РФ серьезно беспокоит журналистов издания.

На границах с Польшей, в районе Бреста, российский, сербский и белорусский спецназ в количестве 800 бойцов проводят широкомасштабные учения. В это же время натовские войска проводят свои маневры в Прибалтике, пишет Анджей Почебут.Цели, заявленные организаторами «Славянского братства-2017» - отработка действий по борьбе с международным терроризмом и повышение уровня взаимодействия трех стран.

При этом журналисту кажется немного странным, что действия России и ее союзников развернулись именно сейчас, через пару дней после того, как НАТО начало маневры Saber Strike в которых страны альянса отрабатывают оборону перед атакующими действиями и совместную контратаку. При этом буквально 2 июня в Литве завершились еще одни совместные учения рядя стран НАТО, которые готовились к обороне так называемого Сувальского коридора, который проходит между Белоруссией и Калининградской областью.

Россия, по мнению журналиста польского издания, неоднократно выражала беспокойство из-за активности государств, входящих в Североатлантический альянс, однако в последнее время Кремль и его союзники перестали просто молча смотреть на расширение НАТО и провокации со стороны организации. Теперь наша страна все чаще проводит боевые учения, чтобы держать в тонусе армию и показать Вашингтону, что Москва в случае угрозы знает, что делать, знает, как жестко ответить. Безусловно, активизация российских действий пугает Прибалтику и страны Восточной Европы, однако необходимо понимать, что именно Североатлантический альянс провоцирует Кремль на ответные действия. Это же понимают и западные эксперты, которые все чаще говорят о необходимости снижения военных маневров НАТО на границах с РФ. Однако, как бы громко не звучали эти голоса, Вашингтонские ястребы прилагают все усилия для того, чтобы их заглушить – совершенно ясно, что Белому Дому нужно и дальше провоцировать Москву, чтобы оправдать необходимость Североатлантического альянса, который пребывает в глубоком кризисе.

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