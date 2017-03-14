/Поглед.инфо/ Пред медиите изглежда физически силен човек. Наистина, той се занимава с джудо, хокей и плуване, наред с другите неща. Самият той се представя като атлет и спортист, което го отличава от всички негови предшественици в съвременна Русия.

Като истински „мачо” Путин използва жените особено по време на кампаниите си. Така през 2004 г., когато той обяви кандидатурата си за нов мандат, естраден състав от девойки пусна песента "Такъв като Путин." Видеото с песента обиколи всички телевизионни канали. Четири години по-късно популярната певица Натали презаписа тази песен. В стила на най-добрите съветски традиции, във видеото са показани красиви жени в работни гащеризони, обути обаче с обувки на висок ток.

По време на президентските избори през 2012 г., две млади момичета – Инна и Наталия, организират движение на жените-фенове на президента под наименованието "Армията на Путин". Разбира се, може да се поставя под въпрос спонтанността на инициативата, но не може да се отрече популярността на Путин сред населението.

Впрочем, от древни времена, жените са увеличавали легитимността на управляващия. Много жени са били влюбени в Юлий Цезар – секс символът на епохата, по свидетелства на римския историк Светоний. В Рим казвали, че изключителният чар на Цезар се дължал на божественото му потекло - той бил потомък и закрилян от Венера, богинята на любовта и красотата. Обаянието, дадено на владетеля от Бога се нарича "харизма".

(рус.ез.)

Владимир Путин — президент «горячих девушек»

Окруженный группой консультантов, фотографов, звукорежиссеров и операторов, Владимир Путин продолжает продуманно работать над своим имиджем, относясь с большим вниманием к малейшим деталям и придавая ему правдоподобный вид.

Президент-атлет

В частности он намерен предстать в СМИ как человек физически сильный. Среди прочего, он занимается дзюдо, хоккеем и плаванием. Он позиционирует себя человеком атлетичным и спортивным-признаки, которые до сих пор отличали лидера в современной России. Еще в Древней Греции Александр Македонский, образец героического правителя, представлялся в образе настоящего атлета. Он был чемпионом по вольной борьбе, бегу, прыжкам в длину, метании диска и копья. Путин выбирает виды спорта популярные в его стране. Одним выстрелом убивает двух зайцев.

Изображения, фильмы и официальные фотографии демонстрируют президента во время тренировок и даже в раздевалке. Мы видим, как президент потеет, пыхтит, то улыбаясь, то принимая серьезный вид. Удивительное сочетание спортсмена, прекрасно владеющего своим телом и обычного человека — такого простого и близкого. Никто не помогает ему одеваться, он по несколько раз сам перевязывает себе шнурки. Иногда он тренируется за городом, хотя в Кремле есть все необходимое для занятий спортом.

Путин также демонстрирует свои исключительные физические возможности, охотясь на китов в Тихом океане или приручая диких животных в зоопарке в Сочи, которые заранее были обезврежены при помощи снотворного. Александр Македонский же охотился на львов; он также убил слона в Индии.

Жёсткий Путин, мягкий Путин

На самом деле существует много разных образов Путина. Можно выбрать на любой вкус. Вот он с голым торсом, мужественный, верхом на лошади и вооружен до зубов. Такой образ должен вдохновить мужчин на поиски приключений. А вот трогательный Путин кормит из бутылочки детенышей животных. Легко представить, как эти очаровательные картинки понравятся детям! Какой всеобщий обольститель, этот Путин!

Будучи этаким мачо, Путин также использует женщин, чтобы набить себе цену, особенно во время своих предвыборных кампаний.

Так в 2004, когда он выдвинул свою кандидатуру на новый срок, одна девичья группа выпускает песню под названием «Такого, как Путин». Клип на эту песню вовсю крутится по всем телевизионным каналам. Четыре года спустя популярная певица Натали очень вовремя перезаписывает эту песню. В лучших советских традициях в клипе показаны красивые женщины рабочие, одетые в комбинезоны, но при этом в туфлях на высоких каблуках.

С древних времен выбор женщин повышал легитимность правителя. Многие женщины были влюблены в Юлия Цезаря, настоящего секс символа той эпохи, если верить римскому историку Светонию. В Риме поговаривали, что таким исключительным обаянием Цезарь был обязан своей божественной родословной — он был потомком и протеже Венеры, богини любви и красоты. Обаяние, данное правителю Богом — вот что называется «харизмой».

Таким образом, всеми этими женскими гимнами во славу российского президента, специалисты по связям с общественностью оживляют древние легенды, связанные с появлением правителей.

«Порву за Путина!»

Во время президентских выборов 2012 года две молодые девушки, Наталья и Инна организовали женское движение фанаток президента под названием «Армия Путина». Можно, конечно, поставить под вопрос спонтанность этой инициативы, но в тоже время нельзя ставить под сомнение и реальную популярность Путина среди населения.

Движение насчитывает 4 тысячи участниц, молодых и сексуальных, если следовать современным критериям. Основной деятельностью фанаток является раздирание маек на груди, на которых изображен портрет их кумира, украшенный сердечками и словами любви, как например «Я люблю Путина». Девушки опубликовали видео объясняющее цель их движения. Они обожают Владимира Путина, он изменил жизнь в России и они готовы «порвать за него». Диана представляется студенткой и жертвует перед камерой своей футболкой, что позволяет зрителям рассмотреть во всех подробностях округлости ее груди. В этом удивительном и коротком фильме смешиваются секс, политика и легкий религиозный подтекст, так как Диана обнажает еще и православный крест на своей груди.

«Порву за Путина! » — основной лозунг движения. Порвать значит проявить преданность своему лидеру, представленному в образе идеального мужчины — серьезного и компетентного политика, красивого и зрелого мужчины. Истинное признание в любви!

Демонстрации «разрыва» проходят в праздничной атмосфере и, естественно, в общественных местах — на площадях и в парках.

Молодость и красота

Девушки ведут себя как подростки. Можно подумать, что это пародия. Эти демонстрации вызывают много насмешек, но в целом цель достигнута. Как уже давно заметил Макиавелли, большинство мужчин судят по внешнему виду. Неважно, что некоторые девушки являются актрисами, которые получают за это деньги. Зрителям нравится представление и иллюзия происходящего. Молодость и красота — залог процветания. Девушки воплощают политический план Путина — обещание успеха и счастья.

Владимир Путин снова будет участвовать в выборах в 2018 году. И даже если его очередная победа кажется сегодня уже в кармане, он не оставит попыток снова соблазнить публику новыми политико-эротичными спектаклями сколь нереальными и столь чарующими.