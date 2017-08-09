/Поглед.инфо/ Между 11 и 15 юли в малкия град Боксбург, недалеч от Йоханесбург, се проведе XIV конгрес на Южноафриканската комунистическа партия (ЮАКП). Близо 2000 делегати, представлящащи 284-хилядната членска маса, в продължение на пет дни обсъждаха бъдещата политика на партията.

ЮАКП е управляваща партия, участва в правителството заедно с Африканския национален конгрес (АНК) и Конгреса на южноафриканските профсъюзи (КОСАТУ). Макар водеща роля в този тристранен алианс да принадлежи на АНК, от години комунистическата партия по същество е идеологически отдел на АНК.

В политическия си доклад генералният секретар на ЮАКП Б. Нзиманде бие тревога: "Национално-демократическата революция в Южна Африка е в опасност!" Оценявайки настоящата ситуация, ръководството на ЮАКП предупреждава за опасността на "тих преврат" в страната и за създаването на "паралелна държава", подкрепяна от корпорациите...

(рус.ез.)

«Социализм – наше будущее!»

Коммунисты и власть в Южной Африке

11-15 июля в небольшом городке Боксбург близ Йоханнесбурга прошёл XIV съезд Южноафриканской коммунистической партии (ЮАКП). Почти 2000 делегатов, представлявших более 7000 отделений компартии по всей стране, в течение пяти дней обсуждали её политику на ближайшее будущее. Автору статьи довелось принять участие в этом съезде.

Компартия ЮАР так же, как и АНК, является правящей: она входит в трёхсторонний правительственный альянс наряду с Африканским национальным конгрессом и Конгрессом южноафриканских профсоюзов (КОСАТУ). Ведущая роль в альянсе принадлежит АНК, но так было не всегда: долгие годы компартия выполняла функцию идеологического отдела Африканского национального конгресса…

Чтобы оценить роль коммунистов в системе власти ЮАР, достаточно сказать, что членами компартии были все президенты Южноафриканской республики с 1994 года – Нельсон Мандела, Табо Мбеки, (1) Кхалема Монтланте, Джейкоб Зума. Генеральный секретарь Африканского национального конгресса Гведе Манташе – также член ЦК ЮАКП. Значительное число руководства АНК и членов правительства – члены компартии.

Свой политический доклад съезду генеральный секретарь ЮАКП Б. Нзиманде начал с предупреждения: «Национально-демократическая революция в ЮАР в опасности!» Оценивая сложившуюся ситуацию, руководство ЮАКП говорит о «тихом перевороте» в стране и создании корпорациями «параллельного государства». При этом компартия выступила против президента страны Дж. Зумы, назвав его покровителем «захвата государства» (state capture).

Съезд подтвердил позицию партии о необходимости проведения второй фазы национально-демократической революции как пути построения социализма в ЮАР.

Была принята специальная резолюция по национальному вопросу. Южноафриканское общество остаётся расово расколотым. Как раз в эти дни в одном из районов Йоханнесбурга, где в основном проживают цветные (colored people), родители запретили своим детям ходить в школы, требуя отменить назначение директором одной из школ чёрного африканца. Более того, родители блокировали подходы к школам. Такая расистская выходка массового характера происходит, пожалуй, впервые за последние годы…

Б.Нзиманде подчеркнул в политическом докладе, что национальный вопрос в Южной Африке должен решаться с позиций марксизма-ленинизма. Партия отказалась от термина «белый» применительно к монополистическому капиталу. «Мы прекрасно осведомлены, – заявил генсек ЮАКП, – что в настоящее время монополистический капитал в ЮАР находится в руках белого населения, но «чёрный» монополистический капитал не изменит положения рабочего класса Южной Африки». Сутью экономической программы партии остаётся демонополизация экономики ЮАР.

Среди других вопросов, рассмотренных съездом, следует выделить реконфигурацию трехстороннего альянса и решение о самостоятельном участии партии на выборах 2019 года. «Если не предпринять шагов по реформированию альянса сегодня, – заявил председатель (National Chairperson) партии С. Зоквана, – это обязательно приведёт к его распаду с серьёзнейшими последствиями». Руководству партии удалось убедить делегатов в том, что реформа трехстороннего альянса необходима, поскольку альянс, как сказано в Декларации съезда, раздирают фракционализм, маргинализация и авторитаризм. Б. Нзиманде напомнил делегатам африканскую пословицу: «Если ты хочешь идти быстро – иди один, но если хочешь идти далеко – иди вместе с другими». Однако с кем идти, остаётся вопросом. И точно так же откладывается вопрос, справится ли АНК со своим нынешним кризисом.

Вопрос о самостоятельном участии партии в выборах 2019 года был для делегатов съезда одним из самых трудных. Мне уже много лет доводилось слышать о недовольстве рядовых (и не очень) членов ЮАКП тем, что «партия потеряла своё собственное лицо» и «растворилась в АНК». В этом есть правда. Компартия, действительно, многое теряла, вступая в коалицию с АНК и самоустраняясь от выборов. Теперь принято решение выступить на выборах самостоятельно. Правда, съезд оговорил: если руководство ЮАКП решит, что в условиях, которые сложатся к 2019 году, самостоятельное участие коммунистов в выборах целесообразно.

В любом случае самостоятельное участие в выборах позволит южноафриканским коммунистам проверить свой реальный мобилизационный потенциал. В последние пять лет численность членов компартии ЮАР выросла почти вдвое, достигнув без малого 300 тысяч человек (2), при этом более 130 тысяч новых членов вступили в партию за последние пять лет, между XIII и XIV съездами.

В самостоятельной политической роли ЮАКП есть и риски. В силу участия в трёхстороннем альянсе многие члены компартии работают сегодня как государственные служащие под флагом Африканского национального конгресса и могут проголосовать за АНК, а не за ЮАКП. Хотя об этом не принято говорить, трения между членами АНК и ЮАКП вспыхивают в региональных отделениях регулярно. Порой доходит до рукопашной с трагическими последствиями. При этом руководство ЮАКП время от времени резко выступает с критикой руководства АНК. Так, в своё время позиция руководства ЮАКП и лично генсека Б. Нзиманде сыграла значительную роль в свержении президента Т. Мбеки. Сейчас руководство ЮАКП резко выступило против президента Дж. Зумы, требуя его отставки, а первый заместитель генсека компартии С. Мапаила подал иск против президента в Верховный суд ЮАР.

Результаты съезда следует оценивать и с точки зрения развернувшейся в АНК борьбы за власть: в декабре состоятся выборы нового главы Африканского национального конгресса, и роль компартии в этой борьбе значительна. Хотя АНК и ЮАКП – разные партии, но на идеологическом и персональном уровне их связь очень устойчива. Не случайно перед делегатами съезда выступил вице-президент ЮАР Сирил Рамапоса, который уже заручился поддержкой компартии на предстоящих выборах на пост президента АНК в декабре и президента страны в 2019 году.

Генеральным секретарём Коммунистической партии ЮАР вновь (в пятый раз) избран «товарищ Блейд» (Кинжал), в миру Бонгинкоси Нзиманде, нынешний министр высшего образования ЮАР. Ушёл в отставку первый заместитель генсека Джереми Кронин, занимавший свой пост почти четверть века. Заместителями генерального секретаря стали Солли Мапаила и бывший глава международного отдела партии Крис Матлако.

Подтверждение лидерства Б. Нзиманде в компартии делает его позицию и позицию партии в отношении нового руководства АНК (и страны в целом) ещё более значимой. Шансы вице-президента С. Рамапосы на декабрьских выборах в АНК значительно увеличиваются.

Боксбург, Южная Африка

________________________

(1) Семья Мбеки имеет давние и особые связи с Коммунистической партией: мать президента Табо Мбеки стала первой женщиной – членом ЮАКП.

(2) Точное число членов Коммунистической партии ЮАР, названное на съезде, – 284 тысячи 554 человека.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели