/Поглед.инфо/ Готово ли е всичко за реванша на либералите?



Бисмарк казваше: "Не се интересувам от намеренията ви; интересувам се от възможностите ви."

С наближаването на 7 май, денят на встъпване в длъжност на президента Владимир Путин, по руските "върхове" се наблюдава все по-голяма конвулсивна активност, избухващи скоротечни скандали и буквално – като миражи в пустинята, – изграждане на нови съюзи; но повече или по-малко вече е ясно, че промяната едва ли ще засегне подконтролните на президента "силовици" и дипломати; докато финансовият и икономическият блок на правителството продължава да бъде под въпрос и следващата седмица, макар и с малка вероятност, може да се разлюлее или в едната, или в другата посока.

Слуховете от Кремълския Олимп и околностите му са толкова изобилни и разнообразни по въпроса, че напомнят на прословутия "бял шум", при който, повече или по-малко значимата информация от многочислените специално подготвени "шумове", не е толкова просто да се извлече. Може би Игор Шувалов, които вози кучетата и съпругата си в чартърни полети и за който се твърди, че има огромни авоари в Лондон, ще стане ректор на Московския държавен университет на мястото на Виктор Садовничий? Може би последователният либерал, и поклонник на айфона и на Вашингтонския консенсус, бившият президент Дмитрий Медведев, ще остане на поста си, ако поиска (или ще отиде, където пожелае)? Може би, настоящият ръководител на президентската администрация ще заеме мястото на Шувалов, а първият му зам-, архитектът на изборите и "реаниматор" на руската атомна индустрия ще седне на премиерския стол, познат му от времето на дефолта през 1998 г.?

Между многото "утечки" и версии изплува един доста забележителен факт. Старите "приятели-врагове" Дмитрий Медведев и Алексей Кудрин проведоха закрита среща във формата "отбор срещу отбор", модератор на която, също по слухове, бил главата на „Сбербанк” Герман Греф. Главната тема на срещата била създаването на закрит и стоящ "над" финансовия и икономическия блок на правителството и на Централната банка, властови орган, засега с работното име "Обединен икономически съвет".

(рус.ез.)

Заговор обречённых

К либеральному реваншу всё готово?

Как говорил ещё Бисмарк, "меня не интересуют ваши намерения — меня интересуют ваши возможности". По мере приближения 7 мая, дня президентской инаугурации Владимира Путина, в российских "верхах" наблюдается всё более судорожная активность, вспыхивают скоротечные скандалы и, словно миражи в пустыне, выстраиваются новые союзы; но уже более-менее ясно, что изменения практически не затронут подконтрольных президенту "силовиков" и дипломатов, а вот финансово-экономический блок правительства продолжает оставаться, что называется, под вопросом, и за ближайшую неделю с небольшим ситуация может качнуться как в ту, так и в иную сторону.

Слухи, доходящие с кремлёвского олимпа и его окрестностей по этому поводу настолько обильны и многообразны, что напоминают собой пресловутый "белый шум", в котором отделить более-менее значимую информацию от многочисленных специально поставленных "помех" не так-то и просто. Возможно, Игорь Шувалов, катавший собачек и супругу в чартерных самолётах, а также, по слухам, якобы имеющий огромные авуары в Лондоне, действительно станет ректором МГУ, заменив на этом посту Виктора Садовничего. Возможно, набивший всем оскомину последовательный либерал, поклонник "айфона" и "вашингтонского консенсуса" экс-президент Дмитрий Медведев останется на своём нынешнем посту, если он этого захочет (или уйдёт туда, куда захочет). Возможно, нынешний руководитель Администрации президента будет переведен на место Шувалова, а его первый зам, архитектор выборов и "реаниматор" российской атомной отрасли пересядет в кресло премьер-министра, уже знакомое ему по временам дефолта 1998 года…

Между этих "утечек" и версий затесался один весьма примечательный факт. Старые "друзья-враги" Дмитрий Медведев и Алексей Кудрин провели закрытую встречу в формате "команда на команду", модератором которой — тоже по слухам — был глава Сбербанка Герман Греф. Главной темой обсуждения, как сообщается, стало создание некоего закрытого и стоящего "над" финансово-экономическим блоком правительства и Центробанком органа власти под рабочим названием "Объединённый экономический совет".

Подобного рода инициатива может быть вызвана сразу целым рядом причин. Если она не будет сопровождаться потерей сторонниками "вашингтонского консенсуса" министерских и прочих портфелей в правительстве, то этот "консультативный орган" на деле может стать координирующим и направляющим действия либералов "кремлёвских" и "оппозиционных". Если же нынешние Дворкович и Ко "перетекут", хотя бы частично, из Белого дома за его пределы, то данный "совет" очень быстро может превратиться в "теневое правительство", противостоящее официальному, с задействованием всех инструментов давления на Кремль. Наконец, подобная инициатива может исходить и из самого "верха", создавая достаточно удобный для президента, хотя в некотором смысле — и рискованный, формат "косвенного управления" оппозицией.

Во всяком случае, то, что такая встреча состоялась, свидетельствует, прежде всего, о беспрецедентно высокой и, более того, растущей степени консолидации "либерального крыла" российских властей, которая может быть вызвана не только внутренними, но и внешними причинами. То есть либералы, можно сказать, осуществили свой "мобилизационный проект" гораздо раньше и патриотов, и официального Кремля, где всё никак не сподобятся перейти от слов к делу…

Следовательно, в любом случае существенного улучшения социально-экономической ситуации в нашей стране ожидать не приходится: и в случае "тихого саботажа" либералов, если те остаются в правительственных креслах в качестве "шестой колонны", и в случае их "громкого протеста", подержанного остатками "шестой колонны" от Москвы до самых до окраин…

Значительный интерес в этом отношении представляет получившее широкий резонанс, а затем — и официальное опровержение с российской стороны, сообщение медиа-холдинга Bloomberg о якобы присутствии в инаугурационной речи Путина обещания поднять на 10-15% зарплаты бюджетникам. Данная "утка", во-первых, указывала на присутствие в ближайшем окружении президента информаторов, работающих на западных "партнёров". А во-вторых, после официального опровержения, должна была внести ещё одну "трещинку" между властью и обществом, на этот раз — той его частью, которая получает деньги от государства и, соответственно, наряду с пенсионерами, является наиболее лояльной к нему и к "первому лицу".

Всё это указывает на то, что либеральный реванш, этот "заговор глухих к музыке истории" продолжают готовить изо всех сил, и он направлен персонально против Путина.

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