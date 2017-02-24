/Поглед.инфо/ В хода на променящите се световен ред и нова политическа реалност, изискват се нови подходи към управлението на световните дела. Западът обаче все по-дълбоко затъва собствените си противоречия. А с влизането на Доналд Тръмп в Белия дом стана още по-объркан, отколкото преди.

САЩ престана да играе ролята на "знаменосец", зад който се подреждаха западните страни. И вероятно единственото, което все още по някакъв начин сплотява западните страни, това е откритата пропаганда срещу Русия. Практически западните медии ежедневно публикуват нови и нови фалшиви новини и обвинения – „фейкове” – срещу Русия и руските информационни канали. И веднага след като обвиненията са опровергани, появяват се нови. Изглежда информационната война няма да има край. Понякога се лансират такива откровени фалшификати, че трудно e дори да се нарекат провокация. По-скоро – слаб шум на фона, който има за цел да заглушава реалната ситуация. Политическа пропаганда, насочена срещу Русия, е изгодна на представителите на западните политически кръгове, тъй като във "фоновия шум" те се опитват да скрият собствените си грешки и да продължават агресивна политика срещу Русия.

(рус.ез.)

Для чего Запад распространяет лживую информацию о России и российских СМИ

По мере того, как меняется мировой порядок, и новая политическая реальность требует новых подходов к ведению мировых дел, Запад все глубже утопает в собственных в противоречиях. С приходом Дональда Трампа к власти западный мир стал еще более разрозненным, чем был прежде. США перестали играть роль «знаменосца», которому вторили все западные страны. И, пожалуй, единственное, что еще хоть как-то сплачивает западные страны между собой, это открытая пропаганда против России.Практически ежедневно западные СМИ публикуют новые фейковые новости о России и российских телеканалах. По мере того, как старые обвинения опровергаются, появляются новые. Порой кажется, что информационная война может длиться вечно. Иногда на свет появляются такие откровенные фальшивки, которые даже провокацией назвать сложно. Скорее, слабый шумовой фон, целью которого является заглушить реальное положение дел.Одним из источников такого «шумового фона» является французское издание La Croix, регулярно публикующее статьи антироссийского содержания. Если кратко обозначить деятельность данного журнала, то можно сказать, что она сводится к политической пропаганде, направленной против России. Однако журналисты La Croix это отрицают и продолжают переводить стрелки на российские СМИ, мол, это они занимаются распространением фейков и безосновательной критикой политики Запада.Буквально на днях, в преддверии президентских выборов во Франции, главный редактор телеканала RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян решила прояснить данную ситуацию и обратилась к руководству французского издания La Croix. В своей речи она отвергла попытки западной прессы увязать запуск французской версии телеканала с президентскими выборами, а также отметила, что борьба с фейковыми новостями в Европе уже давно превратилась в инструмент, направленный против RT и Sputnik. По ее мнению, сложившаяся ситуация является недопустимой, поскольку в корне противоречит основным принципам демократии, о которой так любят говорить на Западе.

Очевидно, что все это происходит не просто так. Политическая пропаганда, направленная против России, выгодна представителям западного политического бомонда, поскольку в образовавшемся «шумовом фоне» они могут скрывать собственные ошибки и продолжать агрессивную политику в отношении России.