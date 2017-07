/Поглед.инфо/ Не е случайно, че китайският президент Си Цзинпин пристигна в Русия след посещение в Хонгконг, който на 3 юли тази година отпразнува своя 20-годишен юбилей от обединението си с континенталната част на Китай. Намиращият се под британска окупация от края на първата Опиумна война през 1841 г. до 1997 г., Хонконг стана "чекова книжка" на лондонското Сити, от където се извършваха финансовите операции с Азия.

Днес традицията продължава. В паметната дата и в присъствието на високия гост, Хонконг и Пекин стартират програмата Bond Connect, позволяваща на международни компании достъп до пазара на китайски облигации, чийто потенциал се оценява на 9 трилиона долара. К право на първа сделка бе удостоена британската корпорация HSBC (приближена до британския кралски дом) и Bank of Chinа. "Ние се придържаме към мнението, че през следващото десетилетие, вътрешните китайски облигации ще обезпечат повече от 1 трилион допълнителни глобални инвестиции с фиксирана доходност", цитира Ню Йорк Таймс изявлението на банка Goldman Sachs.

В навечерието на срещата в Хамбург на Г-20, Руският фонд за директни инвестиции и Китайската банка за развитие (China Development Bank), учредиха на 4 юли Руско-китайски инвестиционен фонд с бюджет от 68 милиарда юана (10 милиарда долара), чиято цел е да увеличи обема на взаимните разчети в национални валути - рубли и юани. Парите ще бъдат изразходвани за реализация на проекти по "Пътя на коприната".

(рус.ез.)

«Золотой» юань: как Лондон, Гонконг и Доха ратуют за китайскую глобализацию

Почему саммит G20 в Гамбурге становится «зеркалом» мировой политики

Главы «Большой двадцатки» собираются в Гамбурге на двухдневную встречу. Однако уже последние дни, предваряющие саммит, были отмечены если не сенсационными, то важными международными событиями. К примеру, 4 июля Российский фонд прямых инвестиций и Китайский банк развития (China Development Bank) учредили Российско-китайский инвестиционный фонд с бюджетом в 68 млрд юаней ($10 млрд), целью которого служит увеличение объема взаимных расчётов в национальных валютах — рублях и юанях. Уточняется, что деньги пойдут на реализацию проектов китайского «Шелкового пути».

Сумма приличная, хоть и не гигантская. Особенно с учётом того, что в марте с.г. корпорация «Русал» осуществила проект эмиссии panda bonds на Шанхайской бирже в размере 1 млрд юаней ($145 млрд), став таким образом первым в истории КНР иностранным предприятием, разместившим облигации на внутреннем китайском рынке. «UС Rusal станет первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которой могут быть предложены инвесторам на долговом рынке КНР путем размещения на Шанхайской фондовой бирже», — говорится в сообщении компании от февраля 2017 года, когда и был зарегистрирован проспект эмиссии panda bonds объемом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд) и сроком на 7 лет. То есть Москва вносит свой вклад в процесс интернационализации китайской валюты, играя на поле, где лидируют Лондон, Гонконг и Доха, города-флагманы британского капитализма.

Не случайно председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию после посещения Гонконга, который 3 июля с.г. отпраздновал 20-летний юбилей со дня воссоединения с материковым Китаем. Находясь под британской оккупацией с окончания первой Опиумной войны (1841 г.) до 1997 года, Гонконг превратился в «чековую книжку» лондонского Сити, через которую осуществлялись финансовые операции с Азией. Итак, традиция продолжается. В памятную дату и в присутствии высокого гостя Гонконг и Пекин запустили программу Bond Connect, открывающую международным компаниям доступ к рынку китайских облигаций, потенциал которого оценивается в $9 трлн. Правом первой сделки были удостоены британская корпорация HSBC (приближенная к английскому королевскому дому) и Bank of China. «Мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что в ближайшее десятилетие внутренние китайские облигации обеспечат более $1 трлн дополнительных глобальных инвестиций с фиксированным доходом», — цитирует New York Times заявление банка Goldman Sachs.

Финансовые воротилы выстроились в очередь: гонконгская Bochk Asset Management, французская BNP Paribas и China Development Bank ещё в первые дни отрапортовали о планируемых размещениях. «Bond Connect обеспечит инвесторам доступ к китайскому рынку облигаций, что в свою очередь позволит им осуществлять международные операции с юанем», — полагает директор лондонской Stratton Street Энди Симэн. Примечательно, что большая часть компаний, авторизовавшихся на первых порах в программе Bond Connect, являются участниками лондонского «золотого фиксинга», ежедневного механизма по определению цены на мировое золото, который был основан в далеком 1919 году по инициативе банка N. M. Rothschild & Sons. Речь идёт о таких крупных игроках, как HSBC, Goldman Sachs, BNP Paribas, China Development Bank и Bank of China. В настоящее время золото торгуется в долларах США, фунтах и евро по лондонскому времени. Но кто знает, что будет дальше? Пока же Китай находится в начале пути, поскольку «доля иностранных компаний на его внутреннем рынке составляет лишь 2% при норме в 10%», напоминает BNP Paribas.

Поворотным пунктом для юаня стало 1 октября 2016 года, когда Международный валютный фонд официально его включил в свою валютную корзину, которая определяет стоимость условной счётной единицы фонда — специальных прав заимствования. «Тот факт, что МВФ признал юань свободно используемой валютой, отражает расширяющуюся роль Китая в мировой торговле, значительное увеличение использования юаня в международном масштабе и рост операций с ним. Он также служит отражением прогресса, достигнутого в реформах денежно-кредитной, валютной и финансовой систем Китая, и признанием успехов в либерализации, интеграции и совершенствовании инфраструктуры его финансовых рынков. Мы ожидаем, что включение юаня в корзину СДР будет дополнительно содействовать уже идущему процессу расширения использования юаня и операций с ним в международном масштабе», — заявил тогда директор департамента стратегии, политики и анализа МВФ Сидхарт Тивари.

Аргументом в пользу интернационализации юаня послужил ход влиятельного Industrial and Commercial Bank of China (ещё один участник лондонского «фиксинга»), который образовал в 2015 году клиринговый центр на территории Катара. Доху «отблагодарили» с лихвой — по итогам 2016 года прямые инвестиции КНР в Катар увеличились на 77,5%, передает аналитический портал Barron`s. А в начале 2017 года Qatar National Bank получил на рынках Поднебесной кредит в $1 млрд, которому (согласно Reuters) содействовал Agricultural Bank of China.

Причем самое важное здесь состоит в том, что финансовые операции между КНР и Катаром осуществляются в национальной валюте, включая закупки СПГ с катарских месторождений. Доха готовилась к сближению с Пекином основательно. Так, в 2014 году Суверенный фонд Катара выплатил 4,78 млрд гонконгских долларов за 20% акций одного из крупнейших китайских ритейлеров — Lifestyle International Holdings; в 2012 году — приобрел 22% акций инвестиционного фонда Citic Capital Holdings, а в 2010 — взял на себя лидирующую роль в ходе публичного размещения акций Agriculture Bank of China.

Вряд ли Доха шла на столь массовые финансовые вливания в Поднебесную без согласования с Великобританией и США, базы которых оберегают эмират от «необдуманных» решений.

Так что председатель Си прибыл 5 июля в Германию с внушительным финансово-экономическим «багажом» и самое главное — политической поддержкой. В Берлине было подписано беспрецедентное соглашение о закупке Поднебесной 140 самолетов Airbus на $23 млрд. Не обошел Си вниманием и корпорацию Daimler, которая совместно с китайской BAIC Motor Corporation вложит 5 млрд юаней ($735 млн) в производство электромобилей. По всей видимости, прав был глава Немецкой торгово-промышленной палаты Фриц Хёрст Мельшеймер, когда в ноябре 2016 года представлял китайской делегации ганзейский город Гамбург, называя его «частью нового Шелкового пути», «воротами Китая в Европу» и «лучшим местом для сосредоточения морского и наземного транспорта». Понятно, к кому будет приковано внимание организаторов «Большой двадцатки». Ведь это явно не Дональд Трамп.

