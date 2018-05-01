/Поглед.инфо/ Американците ежегодно харчат около един трилион долара повече, отколкото печелят. Международната ситуация в света непрекъснато се изостря. Хаосът в отношенията между народите и държавите нараства. Главната причина за това влошаване е непредсказуемата и безотговорна политика на Вашингтон, готова заради амбиции, алчност и собствената си корист да бомбардират наляво и надясно който и да е и всеки.

По същия начин, използвайки монополната позиция на долара като световна валута в икономическата област, Съединените щати се стремят да налагат на своите партньори заробващи споразумения и неизгодни сделки. Непрекъснато увеличавайки колосалния си външен дълг, американците харчат почти трилион долара повече, отколкото печелят. Значителна част от тези пари се влива в гигантския военен бюджет на Пентагона. Освен това преди 50 години американците "развързаха" долара си от златното покритие; тоест, днес единственото обезпечение на зелената хартия в американския фиск не са реалните стойности, а оръжията, танковете, самолетите и бомбардировачите. С тях, Вашингтон без колебание може да заплашва всеки, който се опитва да спаси икономиката си от злощастната зависимост на долара.

Такъв подход принуждава много страни все по-настойчиво да търсят алтернатива на ненадеждния долар. Отскоро, много държави активно започнаха да увеличават своите златни резерви. Експертите смятат, че това не е случайно. Западът отслабва и поради безумната американска политика светът е на ръба на глобална икономическа и може би дори военна катастрофа. При такива условия златото остава единственият наистина надежден финансов инструмент.

(рус.ез.)

Золотой кулак Пентагона

Американцы ежегодно тратят почти на триллион долларов больше, чем зарабатывают. Международная обстановка в мире постоянно обостряется. Хаос в отношениях народов и государств нарастает. Главная причина такого обострения – непредсказуемая и безответственная политика Вашингтона, готового ради своих амбиций, алчности и корысти бомбить направо и налево, любого и каждого.

Точно так же и в экономической области США, пользуясь монопольным положением доллара в качестве мировой валюты, стремятся навязать своим партнёрам кабальные соглашения и невыгодные сделки. Постоянно увеличивая свой колоссальный внешний долг, американцы ежегодно тратят почти на триллион долларов больше, чем зарабатывают. Значительная часть этих денег вливается в гигантский военный бюджет Пентагона. Притом свой доллар американцы «отвязали» от золотого содержания уже почти 50 лет назад. Т.е. сегодня единственным обеспечением зелёных бумажек американского казначейства являются не реальные ценности, а пушки и танки, авианосцы и бомбардировщики. Ими Вашингтон без колебаний грозит каждому, кто пытается избавить свою экономику от пагубной долларовой зависимости.

Такой подход заставляет многие страны всё настойчивее искать альтернативы ненадёжному доллару. Поэтому в последнее время многие государства активно наращивают свои золотые запасы. Эксперты считают, что это неспроста. Запад слабеет, а из-за безумной политики США мир стоит на пороге глобальной экономической, а может, и военной катастрофы. В таких условиях золото — фактически единственный по-настоящему надежный финансовый инструмент.

Недавно, например, Турция приняла неожиданное и очень неприятное для Америки решение – она вернула домой все свои золотые слитки. До этого весь государственный золотой запас Анкары хранился в Соединенных Штатах. Свои золотые резервы из-за рубежа вывели и крупнейшие турецкие частные банки. Так они откликнулись на призыв президента Эрдогана «избавиться от американского давления и использовать против доллара золото».

Всего турки вернули из-за границы более 220 тонн драгоценного металла. И это уже не первая подобная попытка. Ряд европейских стран и до того пробовали вернуть своё золото из-за океана, хотя не очень удачно. Американцы категорически не желают расставаться с чужим золотом, которое по каким-либо причинам оказалось у них на хранении.

Беспокойство проявляют даже ближайшие союзники Вашингтона. Так, в ноябре 2014 года, Голландия попыталась вернуть хотя бы часть своего золота, хранящегося в США. Нидерланды попросили у Дяди Сэма 120 тонн драгоценного металла, или 20% от тех 600 тонн, которые формально принадлежали голландцам, но хранились почему-то в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. С большим трудом, после долгих проволочек и препирательств, американцы были вынуждены уступить, и Голландия свое, в конце концов, получила.

А вот немцам не повезло. В 2013 году Германия тоже попыталась вернуть своё золото из США. И просила-то она всего чуть-чуть. Из общего своего золотого запаса, который превышает 3 000 тонн, она запросила у США всего 670 тонн. Однако получила только одну двадцатую часть просимого, 37 тонн, да и то спустя год после запроса. Американцы всячески затягивали процесс. А когда немцы попросили разрешить им доступ в американские хранилища, чтобы хоть одним глазком взглянуть на свои сокровища – им решительно отказали: мол, вы что, господа, Дяде Сэму на слово не верите, что ли?

Этот случай породил во всём мире страшные подозрения и мучительные сомнения: а есть ли вообще золото в хранилищах США? Ведь проверить это невозможно! Многие экономисты сегодня считают, что золотых слитков – ни своих, ни чужих – у Вашингтона вообще нет, всё уже давным-давно распродано и растрачено. В лучшем случае чужое золото переплавлено под американский стандарт, а в худшем – просто передано частным банкам.

Для многих западноевропейских стран такой оборот станет настоящей катастрофой. Что касается России, то мы никогда не хранили, и сейчас, конечно, тоже не храним свой золотой запас в США. Сегодня в наших хранилищах уже почти 2 тысячи тонн русского золота. Более того, Россия является мировым рекордсменом по приросту своих золотых запасов, которые ежегодно увеличиваются более чем на 200 тонн. Причём, весь этот прирост происходит за счёт золота, которое добывается у нас дома, на нашей же территории.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

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