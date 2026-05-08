9 май: Денят, в който мъртвите отново питат живите на чия страна са

/Поглед.инфо/ 9 май никога не е бил просто историческа дата. Това е денят, който разделя човешкото от нечовешкото, паметта от забравата и цивилизацията от мрака. Днес, когато Европа все по-често започва да воюва срещу собствената си памет, когато паметниците се превръщат в мишена, а антифашизмът — в неудобна дума, въпросът за Победата над фашизма отново става съдбоносен. Защото реваншизмът никога не започва с танкове. Той започва с подмяна на историята и с омраза към паметта.

Паметта, която пречи на новата Европа

9 май никога не е бил просто дата. Само хора, които никога не са усещали мириса на война, могат да си позволят лукса да го възприемат като формален исторически ритуал. За останалите — за народите, минали през пепелища, през окупации, през концлагери, през масови гробове, през глад и разрушение — това е денят, в който човечеството за миг е успяло да се измъкне от собственото си самоубийство.

И затова днешната война срещу 9 май е толкова яростна.

Не срещу миналото. Срещу онова, което тази дата все още пречи да бъде унищожено — паметта, че фашизмът беше абсолютното зло. Че не е „една от гледните точки“. Не е „спорен исторически период“. Не е „различен прочит“. А цивилизационна катастрофа, превърнала Европа в огромен крематориум.

Днес обаче започна друго. Нещо студено, систематично и много по-опасно от уличните неонацисти с бръснати глави. Започна постепенното измиване на паметта. Подмяна не с крясъци, а с усмивка. Не с маршове, а с телевизионни панели, университетски лекции и грантови „изследвания“. И резултатът вече е пред очите ни — поколения европейци, които започват да знаят повече за „опасностите от антифашизма“, отколкото за самия фашизъм.

Това не е случайно.

Защото Европа навлиза в много опасен период. Период на страх, икономическо изтощение, социално разслоение и политическа радикализация. А в такива времена старите демони винаги се връщат. Не непременно със същите униформи, но със същата психология — омраза към различния, култ към силата, истерия срещу врага, обезчовечаване на противника, желание за „прочистване“ на обществото от неудобните.

Човек започва да усеща тази атмосфера дори в дребните детайли. В начина, по който все по-често се говори за войната като за нещо почти романтично. В начина, по който омразата се превръща в медийна индустрия. В начина, по който цели народи биват колективно демонизирани. Историята никога не се връща буквално. Тя се връща психически.

И точно тук започва големият проблем на днешния Запад. Той иска да използва символиката на победата над фашизма, но без да признае кой всъщност понесе основния удар на тази война. Това е невъзможно. Историята не може да бъде разглобена като конструктор според текущата геополитическа конюнктура.

Над 27 милиона съветски граждани загиват. Това е число, което човешкият мозък трудно побира. Това са унищожени поколения. Това са градове без мъже. Това са майки без деца. Това са села, които никога повече не се възстановяват. И когато днес някой говори леко и високомерно за Победата, човек започва да усеща не просто невежество, а морална деградация.

Особено страшно е, когато тази деградация започне да се пренася и в България. Страна, която днес изглежда като територия с дълбока историческа амнезия. Народ, който започва да забравя какво означава фашизмът, рано или късно започва да произвежда хора, готови да го оправдават. Първо плахо. После интелектуално. После открито.

И ето че стигнахме дотам да се появят фигури, които с почти религиозна ярост искат разрушаване на паметници, заличаване на паметта, подмяна на историята. Защо? Защото паметниците пречат. Те стоят като каменно обвинение срещу новия реваншизъм.

Много хора още не разбират колко опасен е този процес. Мислят го за поредния културен спор. Не е. Това е битка за историческата нервна система на Европа.

А когато една цивилизация започне да воюва срещу собствената си памет, тя вече е навлязла в зоната на разпада.

Как реваншизмът започна да говори с езика на „ценностите“

Има нещо почти зловещо в начина, по който днешна Европа започва да се страхува от собственото си минало. Не от престъпленията на фашизма. От паметта за тях. От самото напомняне какво се случва, когато омразата бъде превърната в държавна идеология и когато политическият фанатизъм започне да се представя като цивилизационна мисия.

Точно затова войната срещу 9 май не е само война срещу Русия. Това е твърде повърхностно обяснение. Тя е война срещу самата идея, че има историческо зло, което не подлежи на релативизиране.

Защото днес всичко трябва да бъде размито. Всичко трябва да стане „спорно“. Дори концлагерите. Дори палачите. Дори жертвите.

Тази подмяна върви с особена агресия в Източна Европа. Именно там, където ужасът на войната е бил най-страшен. Именно там, където цели територии са били превърнати в поле за масово унищожение. И точно там днес започват най-яростните кампании по пренаписване на историята.

Случайно ли е това? Не.

Защото обществата, които бъдат откъснати от историческата си памет, много по-лесно се превръщат в управляеми маси. Човек без исторически корен е лесен за манипулация. Той няма вътрешна опора. Няма цивилизационен инстинкт. Той реагира само на моментния медиен натиск.

И тук започва истинската трагедия на нашето време — огромна част от европейските елити вече не възприемат историята като истина, а като инструмент. Ако трябва, ще обявят вчерашните колаборационисти за „борци за свобода“. Ако трябва, ще изкарат антифашистите „екстремисти“. Ако трябва, ще представят самото освобождение на Европа като „нова окупация“.

Това е реваншизъм. И той вече не се крие.

Най-страшното е друго. Че този процес върви паралелно с огромна милитаризация на съзнанието. Европа постепенно започва да живее в атмосфера на психологическа подготовка за голям конфликт. Това личи навсякъде — в медиите, в езика на политиците, в културната продукция, в постепенното привикване към идеята за неизбежна война.

Тук историята започва да звучи ужасяващо познато.

И през 30-те години омразата първо е била психологически подготвяна. И тогава цели народи са били превръщани в „цивилизационна опасност“. И тогава е имало медийна истерия. И тогава обществата постепенно са били научавани да приемат насилието като морално оправдано.

Никой не иска да чуе това днес. Защото е неудобно. Защото руши красивия образ на „просветена Европа“. Но истината е, че Европа никога не е била имунизирана срещу фашизма. Напротив. Именно тя го роди.

И когато днес някой започне високомерно да говори за „варварството на другите“, човек трябва много внимателно да наблюдава какво всъщност се случва вътре в самата Европа. Защото омразата отново започва да става респектираща. Отново започва да изглежда модерна. Отново започва да носи политически дивиденти.

А това вече е тревога.

Не историческа. Съвсем настояща.

И може би точно затова 9 май започва да дразни толкова силно. Тази дата пречи на новата милитаризирана психоза. Тя напомня докъде води цивилизация, която е загубила човешката си мярка.

Битката за паметниците е битка за бъдещето

България винаги е била особена територия в големите исторически сблъсъци. Малка държава, но поставена върху огромни геополитически разломи. И може би точно затова тук битката за паметта винаги е толкова ожесточена.

Не е случайно, че през последните години именно паметниците се превърнаха в мишена. Не икономиката. Не социалната катастрофа. Не демографският разпад. Паметниците.

Това казва всичко.

Защото онзи, който иска да прекрои бъдещето, първо трябва да унищожи миналото. А паметниците са опасни. Те не позволяват пълна подмяна. Те стоят като материално доказателство, че историята не започва от днешните телевизионни студиа и грантови семинари.

И тук се появява една особено тъжна българска картина — хора, които с почти колониално усърдие започнаха да доказват собствената си „цивилизационна правилност“ чрез омраза към собствената историческа памет. Това вече не е идеология. Това е психологически комплекс.

Комплексът на отказа от собствен корен.

Някога подобни хора са се срамували от българския език. После от българската история. Днес вече се срамуват дори от паметта за Победата над фашизма. Искат да изглеждат „правилни“ пред външния господар. Искат да демонстрират принадлежност към новата официална религия на евроатлантическата безпаметност.

Но историята има жестоко чувство за ирония. Защото онези, които най-много крещят срещу „тоталитарното минало“, често започват да проявяват удивително тоталитарна нетърпимост към всяко различно мнение. Искат забрани. Искат цензура. Искат публично унижение на несъгласните. Искат историческа стерилизация.

Това вече не е демократична култура. Това е нервност на система, която усеща, че губи морална убедителност.

И затова натискът става все по-груб.

Особено върху младите. Защото битката вече е за следващото поколение. Ако успеят да го откъснат напълно от историческата памет, тогава всичко ще бъде възможно. Тогава войните ще изглеждат нормални. Тогава омразата ще бъде представяна като ценност. Тогава унищожаването на противника ще се нарича „защита на демокрацията“.

Човек започва да усеща как езикът на Европа става все по-опасен. Все по-истеричен. Все по-дехуманизиращ. А това винаги е тревожен знак. Защото големите катастрофи започват именно с промяна на езика. Първо противникът престава да бъде човек. После престава да заслужава съчувствие. После започва да изглежда допустимо всичко срещу него.

Така започва разпадът на моралните спирачки.

И именно затова 9 май трябва да бъде защитаван не като музейна дата, а като жива морална бариера. Последна линия срещу повторното подивяване на Европа.

Да, светът се промени. Да, геополитиката се промени. Да, нови конфликти разделят планетата. Но има неща, които не подлежат на преговори. И едно от тях е историческата истина за фашизма.

Когато тя започне да бъде размивана, значи нещо много тъмно вече се движи под повърхността.

Уморените общества раждат нови фанатизми

Може би най-страшното в днешното време не е самата омраза. А умората. Уморените общества много по-лесно приемат радикализацията. Много по-лесно се отказват от свободата срещу обещание за сигурност. Много по-лесно започват да търсят виновници за собствените си страхове.

Европа днес изглежда точно такава — изтощена, нервна, демографски уплашена, икономически нестабилна и цивилизационно объркана. А в такива периоди историята винаги започва да произвежда чудовища.

Тук е големият ужас на нашето време. Неонацизмът вече не изглежда непременно като маргинален феномен. Той започва да се промъква през други форми — през култа към „правилния човек“, през разделянето на хората на цивилизационно „пълноценни“ и „опасни“, през новите идеологически чистки, през нарастващата омраза към всеки, който отказва да повтаря официалния наратив.

И точно тук човек започва да разбира защо 9 май е толкова неудобен.

Защото тази дата е огромно морално напомняне, че цивилизованите общества също могат да полудеят. Че високообразовани нации също могат да произвеждат концлагери. Че модерността не гарантира човечност.

Напротив.

Понякога именно модерните общества стават най-опасни, защото разполагат с технологии, медии и психологически механизми за масово внушение, за каквито старите диктатури дори не са мечтали.

Днешната пропаганда вече не крещи. Тя прониква. Постепенно. Почти незабележимо. Чрез езика. Чрез страха. Чрез социалния натиск. Чрез подигравката към всеки, който отказва да приеме новата идеологическа норма.

И точно тук започва моралният тест на човека.

Ще замълчи ли, за да му бъде удобно? Ще започне ли да се преструва, че не вижда? Ще се съгласи ли да мрази, само за да остане част от „правилната страна“?

Историята е пълна с такива моменти. Повечето хора винаги избират комфорта. Малцина избират съвестта.

И затова днес паметта за Победата е толкова важна. Не като пропаганда. Не като геополитически инструмент. А като морална защита срещу повторното подивяване на света.

Защото човекът е способен на всичко. На величие. Но и на чудовищност.

9 май е денят, който напомня и двете.

Напомня колко лесно цивилизацията се превръща в касапница. Но и колко огромна цена са платили милиони хора, за да бъде спряно това зло.

И може би най-голямото предателство днес би било не просто да забравим тяхната жертва. А да позволим същата омраза отново да бъде облечена в нови лозунги, нови знамена и нова „правилна“ идеология.

Тогава мъртвите наистина ще са загинали напразно.

9 май: мъртвите отново гледат живите

9 май винаги идва с особено усещане. Не празнично. По-скоро тежко. Като присъствие на милиони сенки, които стоят зад гърба на живите и мълчаливо наблюдават какво сме направили със света след тяхната смърт.

И честно казано, днес този поглед става все по-труден за издържане.

Защото Европа отново започва да говори с език, който би трябвало да плаши всеки човек с историческа памет. Отново се възраждат фанатизми. Отново се създават култове към омразата. Отново противникът престава да бъде човек и се превръща в обект за унищожение. Отново се рушат паметници. Отново се пренаписва историята. Отново цели поколения биват възпитавани да живеят без корен, без благодарност и без разбиране каква цена е платена, за да не живеят под ботуша на фашизма.

Това вече не е просто спор за миналото.

Това е битка за бъдещето на човешкото.

Защото цивилизациите не загиват само от бедност или войни. Те загиват, когато изгубят способността да различават добро от зло. Когато започнат да се срамуват от собствените си спасители. Когато започнат да ненавиждат паметта повече от самата жестокост.

И може би именно затова 9 май остава толкова огромен ден. Не заради парадите. Не заради символите. А защото напомня една проста и страшна истина — че фашизмът не е мъртъв завинаги. Той винаги чака момент на страх, хаос и морална слабост, за да се върне под ново име.

А въпросът днес е дали Европа отново ще го разпознае навреме.

Или пак ще бъде късно.

