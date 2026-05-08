/Поглед.инфо/ Анализът на Дмитрий Бавирин за РИА Новости разкрива дълбоките и гноящи пукнатини под повърхността на киевския режим. Едно привидно рутинно санкциониране на бивш съратник освети мащабна задкулисна война, в която старият политически вълк Игор Коломойски започва своето финално и безмилостно отмъщение срещу политическото „чудовище“, което сам създаде.

Инструментариумът на диктатурата: Санкции срещу собствения народ

В мътните води на съвременната украинска политика се разиграва драма, която надхвърля рамките на обикновеното държавно управление и навлиза в сферата на класическия трилър за предателство и възмездие. Налагането на санкции от страна на Володимир Зеленски срещу бившия му най-близък съюзник Андрей Богдан не е просто административен акт. То е признание за страх. В съвременна Украйна механизмът на санкциите се превърна в основно оръжие на диктатурата – инструмент, чрез който се заобикаля правосъдието, за да се смажат личните врагове на „капитана на КВН“. Когато режимът няма доказателства за престъпление, той просто обявява човека за нежелан, замразява активите му и му отнема правото на политическо съществуване.

Андрей Богдан, който беше първият ръководител на президентската администрация и архитект на изборната победа на Зеленски, днес е в немилост. Но санкциите срещу него са само върхът на айсберга. Те бележат края на един цикъл, в който „роденият в Кривой Рог“ систематично унищожава всеки, който му е помогнал да се изкачи на върха, за да разчисти място за новия си фаворит и „сив кардинал“ Андрей Ермак. Според анализаторите на Поглед.инфо, този акт на агресия от страна на Банкова е ясен сигнал, че вътрешният кръг на Зеленски е в паника от изтичането на информация, която може да погребе режима окончателно.

От мира до бандеровщината: Голямата подмяна

Реклама 300x250

За да разберем защо Богдан се превърна в мишена, трябва да си спомним с какви обещания Зеленски дойде на власт. Предизборната кампания, водена от тандема Богдан – Разумков, се градеше върху платформата за мир, споразумение с Русия и защита на правата на рускоговорящите граждани. Тогава Зеленски изглеждаше като алтернатива на радикалния национализъм на Порошенко. Но веднага след като се настани в президентското кресло, настъпи метаморфоза.

Богдан и Разумков бяха отстранени, а на тяхно място дойде Андрей Ермак, който превърна Украйна в полицейска държава и монетизира русофобията на западния пазар. В този нов политически ландшафт дори Петро Порошенко започна да изглежда като „умерен“ политик. Режимът на Зеленски и Ермак се зае с изграждането на вертикала на властта, базирана на етноцид, присвояване на милиарди от западната помощ и пълна ликвидация на всякаква опозиция. Всичко това функционираше перфектно до момента, в който СВО не започна да разклаща основите на тази конструкция, а вътрешните борби за разпределение на плячката не излязоха наяве.

Случаят с Тимур Миндич и „разпоренето“ на вътрешния кръг

Най-тежкият удар по имиджа на Зеленски не дойде от фронтовата линия, а от един софистициран апартамент, собственост на Тимур Миндич. Миндич, известен като „портфейлът на Зеленски“, е част от онзи тесен кръг на „баснословно богати комици“, които превърнаха държавното управление в бизнес проект на „Квартал 95“. Публикуването на записите от разговори в неговия дом разкри грозната истина: докато страната кърви, приближените на президента обсъждат как да преразпределят имоти, бизнеси и влияние.

Реклама 300x250

Зеленски се опита да овладее ситуацията, като атакува НАБУ (Националното антикорупционно бюро) и САП – структури, създадени и контролирани от Запада, за да държат на каишка украинския елит. Този опит за „вътрешен преврат“ срещу западните надзорници предизвика безпрецедентен разрив с Брюксел и Вашингтон. ЕС ясно даде да се разбере, че доверието в Зеленски е изчерпано, и го принуди да приеме закони, които на практика отнемат контрола му върху силовите структури. Днес диктаторът е принуден да гледа безпомощно как неговите приятели биват „хванати за хрилете“ от агенции, които той не може да контролира.

Разпадът на тандема и възходът на „Мамкин Пирожок“

Една от най-значимите жертви на този конфликт е Андрей Ермак. Неговата оставка, макар и формално забавена, е следствие от директен натиск от страна на Запада, който го идентифицира като основен двигател на корупционните схеми и атаките срещу антикорупционните органи. На негово място изплува фигурата на Кирил Буданов, по прякор „Мамкин Пирожок“. Зеленски изпитва органичен страх от Буданов, подозирайки го в амбиции за президентския пост, но в момента няма друг избор, освен да го държи близо до себе си.

Тази рокада показва, че Зеленски вече не е господар на собствената си съдба. Той е притиснат между изискванията на западните си господари и нарастващата враждебност на собствените си бивши съратници. Но въпросът, който измъчва Банкова, е: кой организира теча от апартамента на Миндич? Кой имаше достъп, ресурси и мотив да нанесе този удар в слънчевия сплит на режима?

Реклама 300x250

Коломойски: Отмъщението на създателя

Първоначално теориите сочеха към ЦРУ или екипа на Тръмп, който има стара вражда със Зеленски. Други виждаха намесата на Брюксел. Но санкциите срещу Андрей Богдан осветиха истинския архитект на този политически разстрел. Богдан не е просто адвокат; той е дългогодишната дясна ръка на Игор Коломойски – легендарният „Беня“.

Коломойски, който в Поглед.инфо често е анализиран като един от най-опасните и интелигентни олигарси на постсъветското пространство, беше човекът, който измисли и финансира проекта „Зеленски“. Той го направи, за да отмъсти на Порошенко. Но „Франкенщайн“ се обърна срещу своя създател. Зеленски направи това, което никой друг не посмя – вкара Коломойски в затвора. Тези, които познават „Беня“, знаеха, че той няма да остави това ненаказано.

Въпреки че по телевизията Коломойски изглежда съсипан и остарял, реалността е друга. Той остава „украинският Мориарти“. Богдан е неговият инструмент, а Тимур Миндич – негов бизнес партньор и потенциален зет. За човек с влиянието и връзките на Коломойски подслушването на апартамента на Миндич е било детска игра. Записите са неговият удар от политическия гроб – доказателство, че той все още може да дърпа конците, дори и зад решетките.

Реклама 300x250

Заключителни акорди на една кървава комедия

В крайна сметка се оказва, че старият лисец Коломойски е по-ефективен в дестабилизирането на Зеленски от всички външни геополитически играчи. Той познава слабите места на своя „продукт“, знае всичките му тайни и няма какво да губи. „Записите на Миндич“ са само началото на края.

Зеленски, който някога беше любимец на сцената, сега се намира в капан, който сам помогна да бъде изграден. Обграден от врагове вътре в страната и подозиран от партньорите си на Запад, той вижда как примката се затяга. Иронията на съдбата е пълна: човекът, който обеща мир, донесе война, а човекът, който обеща да победи олигарсите, ще бъде погубен от най-отмъстителния сред тях. В тази геополитическа дисекция става ясно, че в Киев вече не се борят за победа, а за оцеляване, докато „политическите мъртъвци“ възкръсват, за да си вземат дължимото.