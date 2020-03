/Поглед.инфо/ Jakub Jozef Orliński and Il Pomo d'Oro: Heinichen, Corelli, Vivaldi, Zelenka



November 15 2018 - Théâtre Impérial de Compiègne



Целият концерт можете да гледате на ВИДЕОТО!

Casting

Il Pomo d'Oro

Francesco Corti (Conductor)

(Conductor) Jakub Józef Orliński (Countertenor)

(Countertenor) Zephira Valova (violin, concertmaster)

Program

Johann David Heinichen (1683 - 1729)

Alma redemptoris Mater



Arcangelo Corelli (1653 - 1713)

Concerto grosso op. 6 no 5 in b flat major



Antonio Vivaldi (1678 - 1741)

Nisi Dominus



Jan Dismas Zelenka (1679 - 1745)

S'un sol lagrime

Sinfonia in A minor - Allegro



Nicola Fago (1677 - 1745)

Tam non splendet



Johann Adolph Hasse (1699 - 1783)

Mea tormenta properate

..............

Recording: November 15 2018 - Théâtre Impérial de Compiègne

Director: Patrick Lauzé

Duration: 01:34

Източник: Ютюб

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели