/Поглед.инфо/ Русия и Иран имат много различни приоритети във военното строителство и затова се допълват идеално. На Запад това се разбира добре, но вече не могат да спрат започналото сътрудничество.

Западните медии съобщават, че Русия е закупила хиляда атакуващи и разузнавателни дрона от Иран, като по този начин е извела стратегическото сътрудничество с Ислямската република на ново ниво. Източникът на тази новина е ливанският журналист и политически анализатор Илайджа Дж. Магие (Elijah J. Magnier).

Информацията беше широко разпространена в западни, а след това и в руски медии. Е, нека се опитаме да разберем колко надежден може да бъде този слух и какво означават на практика цифрите, дадени от източника.

Слуховете също могат да се различават

Магие принадлежи към категорията хора, за които казват: „широко известни в тесни кръгове“. Съответното мнение в разговор с наблюдател на „Царград“ изрази военният експерт, специалист по иранските въоръжени сили и автор на книгата „Персийски бастион“ Юрий Лямин. В същото време той отбеляза, че все още е много трудно да се оцени автентичността на съобщението:

„Такива договори обикновено не се обявяват. Не си спомням иранците изобщо да са разгласявали аферите си с някого. Особено преди да започнат или дори по време на изпълнение на договора. Понякога се съобщава едва след доставката. Затова е трудно да се коментира нещо тук.“

Въпреки това, за разлика от фейковете , които се разпространяваха през пролетта в рускоезичния сегмент на интернет и които Царград систематично разглеждаше, съобщението на Maгие изглежда доста вероятно.

Първо, той органично се вписва в очертанията на по-ранните съобщения, които, въпреки че не получиха официално потвърждение, бяха обрасли с много косвени доказателства: от аномалната дейност на транспортната авиация, чиито самолети, според открити източници, наскоро направиха повече от 40 полета от Иран в района на Москва и до подписването на споразумение, предвиждащо трансфер на части от ирански самолети в Русия и помощ от ирански специалисти в ремонта на самолети.

Второ, в допълнение към факта, че Maгие е авторитетен човек в своята област (тоест няма да рискува репутацията си в името на рекламата), той също така живее на много интересно място - Ливан.

Много интереси се събират в Ливан и много от световните разузнавателни служби работят там. Поради това журналистите там знаят много за Близкия изток. А самият той там е известен журналист, обясни Ламин.

Подобно мнение изрази в канала си в Telegram политическият стратег Игор Димитриев, който преди това е работил за Русия в Сирия, а в първите седмици на СВO се намираше в състава на колоната, движеща се към Киев от север.

Като цяло съобщението за продажбата на 1000 ирански дрона може да се класифицира като много достоверен слух и въз основа на това можем да пристъпим към анализ на съдържанието му.

Хиляда - много или малко?

На 11 август турската информационна агенция SavunmaSanayiST публикува интервю с Haluk Bayraktar, по-големият брат и бизнес партньор на известния турски разработчик на военни дронове Selçuk Bayraktar. По време на разговора предприемачът отбеляза, че в момента Baykar Defense произвежда 20 дрона Bayraktar TB2 на месец.

Пакет от поръчки от 500 машини ще бъде завършен през следващите три години. До началото на следващата година компанията очаква да повиши тази цифра до 30 машини, тоест един дрон на ден. Освен това компанията изгражда нов завод в Есенюрт. Новото предприятие ще позволи разширяването на производството на до 46 БПЛА Bayraktar TB2 на месец (и в допълнение към тях още 24 БПЛА AKINCI и наземно оборудване за управление и поддръжка на дронове).

Подготвяйки атака срещу Донбас, украинските власти възнамеряваха да създадат групировка от около 90 Байрактари, 60 от които трябваше да бъдат постоянно в състояние на готовност за използване. Тези цифри показват, че 1000 ирански дрона са огромен флот, истинска въздушна армия, на която нито Украйна, нито нейните западни „партньори“ всъщност могат да се противопоставят. Въпреки това, както винаги, и тук има няколко "но".

Първо, Maгиe не казва нищо за гамата дронове, закупени от Русия. Второ, не се казва нищо за времето на договора.

Коментирайки тези точки, Лямин отбеляза, че Москва може не само да харчи пари за тежки бойни машини, но и да закупи множество леки разузнавателни самолети и дронове камикадзе. Той също така предположи, че Техеран може да прехвърли на Русия част от безпилотниците, които вече са в армията.

„Въпросът най-вероятно не е за производство, а за доставки от наличността на тези машини, които са на разположение на иранските въоръжени сили“, признава експертът. Той оценява общия брой на тежките безпилотни самолети, с които разполага Иран, на няколкостотин.

Царград вече отбеляза, че най-ценните машини за Русия вероятно са Шахед-129 и Шахед-191. Първият от тях може да нанася удари в тила на въоръжените сили на Украйна, вторият – за хакване на украинската система за противовъздушна отбрана . Естествено, и двете бойни машини ще понесат загуби, така че е логично да се предположи, че споразумението е предназначено за няколко години и включва не само предаването на първата партида дронове, но и последващи доставки, което ще позволи поддържането на броя на безпилотния флот на достатъчно ниво.

Ново ниво на сътрудничество

Maгие, последван от западните наблюдатели, утвърждава, че доставката на такава голяма партида дронове извежда сътрудничеството между Русия и Иран на ново ниво.

Това е съвсем очевидно заключение: на 9 август Роскосмос изведе в орбита спътника-наблюдател Хаям. Техеран твърди, че този апарат е необходим "за задоволяване на нуждите на страната в управлението на кризи, в областта на градското планиране, добива на природни ресурси, минното дело, селското стопанство и други индустрии".

По мнението на редица американски експерти обаче, сателитът ще позволи на иранските военни да наблюдават стратегически важни цели в целия Близък изток, включително Израел.

Русия се съгласи да изгради и управлява системата Canopus-V, която включва камера с висока разделителна способност, която ще предостави на Техеран безпрецедентни възможности, включително за почти непрекъснато наблюдение на критични обекти в Израел и Персийския залив,

– съобщи американският вестник The Washington Post.

Американците твърдят още, че Роскосмос няма веднага да прехвърли управлението на сателита на Иран, а първо ще го използва за разузнаване на цели на украинска територия.

Самият Магие не се опитва да спекулира на темата какво иска Иран от сътрудничеството с Русия: той само отбелязва, че страните са имали различни приоритети и са постигнали успехи в различни области на военните технологии.

През последното десетилетие Русия не обърна много внимание и не вложи достатъчно инвестиции в индустрията на БЛА. Вместо това Москва се фокусира върху разработването на хиперзвукови ракети, които успяха да достигнат оперативното ниво на тази технология, изпреварвайки САЩ.

Интересът на Русия към военните разработки е насочен към стратегическите ракети с ядрени бойни глави, докато междувременно дроновете всъщност се превърнаха в необходимост за всяка армия. Иран също е разработил своите ракети с голям обсег и прецизно насочване за постигане на обхват до 2000 км и те са използвани успешно в Ирак и Сирия срещу различни цели.

Въпреки това, както виждаме, Техеран също се фокусира върху интензивното развитие на индустрията с дронове. Иран ги използва в Сирия и ги предаде на своите съюзници в Ливан, Сирия, Ирак и Йемен, споделяйки опита и с палестинците в Газа.

- обяснява ливанският експерт.

В разговор с колумниста на Царград, Юрий Лямин предположи, че Иран може да се интересува от получаването на изтребители Су-35, които са произведени за Египет, но които Кайро не е приел поради опасения, че ще попадне под вторичните санкции на САЩ. Според условията на договора, египтяните трябваше да получат 30 самолета от този тип, но преди сделката да бъде замразена, авиационният завод "Ю. А. Гагарин" в Комсомолск на Амур успя да произведе само 15 самолета.

Освен това през последните години Иран прояви голям интерес към нашите системи за противовъздушна отбрана, особено към С-400. Сътрудничеството с Роскосмос ще позволи на Иран значително да повиши ефективността на балистичните ракети и безпилотните самолети. Например БПЛА от второ поколение Shahed-129, когато се управлява от наземна станция, има обсег от 300–400 км; превозното средство има достатъчно гориво за извършване на 1700 километра бойни и общо 3400 километра полети.

Второто поколение на тези дронове, очевидно, има сателитна комуникационна система, която ви позволява напълно да използвате високата далекобойност на тези БПЛА. Но проблемът е, че Иран не може сам да изстреля сателити. Освен това той няма опит в създаването на подобни устройства. Ала Русия има и двете.

От наша страна ползите от сътрудничеството с Иран също е трудно да се подценяват. Русия откровено пропусна развитието на различните безпилотни самолети, с което Юрий Борисов, който дълги години ръководеше въпросите на държавните отбранителни поръчки като вицепремиер, а преди това заместник министър на отбраната, се съгласи не толкова отдавна.

Но нюансът е, че за разлика от регионалните сили, Русия не може да си позволи да се концентрира само върху развитието на конвенционалните сили. Ключов фактор за нашата сигурност са атомните оръжия, разпределени в така наречената ядрена триада. Най-опасният (за нашите врагове) компонент са атомните подводници с междуконтинентални балистични ракети. Самите те обаче не могат да влязат в зоните за патрулиране, имат нужда от ескорт и прикритие.

В резултат на това се оказва, че една на пръв поглед чисто континентална сила е принудена да поеме огромни разходи за изграждането и поддръжката на флота от кораби, които по принцип не могат да бъдат използвани в конвенционална война.

Подобна е ситуацията и в много други области: изграждането на отвъдхоризонтни радари на система за ранно предупреждение за ракетно нападение, работата по изтребител от пето поколение, разработването на хиперзвукови оръжия, инспекторски сателити и противосателитни лазери, създаването на на военната инфраструктура в Арктика - всяка от тези области изискваше огромна концентрация на ресурси, както финансови, така и интелектуални.

Русия наистина пропусна развитието на изключително важна област - безпилотната авиация. Но в същото време той реализира дузина други програми, провалът на всяка от които би повишил шансовете за поражение в ядрен конфликт, както и самата му вероятност. Кое от тях е по-добро, кое по-лошо е, честно казано, двусмислен въпрос.

Сътрудничеството с Иран позволява да се затвори тази дупка. И слава богу! Получаваме така необходимите оръжия от хора, които са експерти не само в използването на собствените си, но и в отвличането на безпилотни летателни апарати на други хора. Всички проблеми на обратното инженерство, логистиката и производството са решени.

Освен това тактическите схеми, щатните таблици на единиците, правилата за поддръжка и всичко останало, което в крайна сметка определя ефективността на оръжията на бойното поле, са готови за използване с тези БПЛА. Американците в такива случаи казват: Shut up and take my money („млъкни и вземи парите ми“).

Освен това Иран има още едно огромно предимство в сравнение с други страни: има почти пълен имунитет срещу санкциите на САЩ.

Заради санкциите международното ни сътрудничество с много страни беше най-малкото спряно, а Иран няма от какво да се страхува в това отношение, отбелязва Ламин.

Някои изводи

Светът се променя: бившите световни лидери постепенно губят сила и хватка (вижте броя на европейските армии), а страни, от които като цяло никой не е очаквал нищо, изведнъж се оказват лидери в най-пробивните области (например Турция с нейните дронове). Затова и аргументите от типа – „доживяхме, на какво прилича това, да купуваме технологии от Иран“ - са или вражеска пропаганда, или проява на тъпо невежество и глупост, а като правило - най-вероятно и на двете.

За Иран дроновете бяха единственият начин да оперират във въздуха, тъй като развитието на пилотирани летателни апарати беше блокирано от санкциите на САЩ (Иран е единствената страна, която все още експлоатира самолети F-14 Tomcat). И те се възползваха напълно от тази възможност.

Освобождаването на руските земи от властта на безумния украински режим далеч не е последната война на този век. Англосаксонците вече ни готвят още един враг в лицето на мрежовата квазидържава Триморие . Следователно сътрудничеството с шиитския режим, който оцелява вече 40 години напук на целия "цивилизован" свят, е огромен стратегически коз за Русия.

Превод: ЕС

