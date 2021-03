/Поглед.инфо/ Като част от борбата срещу расизма в Съединените щати, водещият на CNN Дон Лемън призова за изобразяване на „реалистичен образ на Исус като човек с черна или кафява кожа“, който „изглежда повече като мюсюлманин или е мургав, а не блондин." Според Fox News това изявление е разгневило борците с антисемитизма, които считат, че журналистът "заличава самоличността и наследството на еврейския народ" и напомня, че евреите, какъвто е бил и Исус, също могат да бъдат тъмнокожи.

Американски антисемитски организации разкритикуваха водещия на CNN Дон Лемън за неговите изказвания, "които предполагат, че тъмнокожи евреи не съществуват".

Във вторник в ефира на програмата „The View“ Лемън говори за новата си книга „This Is the Fire: What I Say to My Friends About Racism“/Това е огънят: Какво казвам на приятелите си за расизма/. По време на разговор с колегата си, водещият каза, че Америка трябва да има „реалистичен възглед“ за Бога и за Библията. Като начало, казва Лемън, е време да представим „истинското лице на Исус“ като „човек с черна или кафява кожа“.

„Мисля, че трябва да започнем с реалистично изображение на това как изглежда Исус и този образ трябва да бъде настанен в домовете ни. Това е Исус или с черна, или с кафява кожа, защото знаем, че той приличаше повече на мюсюлманин или на някой мургав, а не русокос, не светлокос дърводелец “, обясни Лемън.

Журналистът продължи: „Когато децата ви ви питат:„ Кой е това? “, Вие казвате „Това е Исус “. Исус беше от Близкия изток. Витлеем не беше в Швеция. Представата за Исус не е тази, която често виждаме в нашите църкви, домове и във всички медийни източници." Това е „добро начало“, казва Лемън, помагайки да се обясни на децата „какво всъщност е Америка“ и как да се справим с проблема с расизма в страната.

Както отбелязва Fox News, изявленията на водещия предизвикаха вълна от възмущение в социалните мрежи. Например Майкъл Диксън, ръководител на про-израелската организация StandWithUs, написа в туитър: „Скъпи Дон Лемън, говорейки за необходимостта да се лекуват раните от расовото неравенство в The View, ти неволно допринесе за унищожаването на еврейската идентичност. Вие насърчихте хората да „изобразят действителния външен вид на Исус като човек с черна или кафява кожа“, „по-скоро като мюсюлманин или нещо тъмнокожо“. Исус беше евреин."

Диксън подчерта, че „пропускането на истината заличава самата идентичност, наследство и произход на еврейския народ“. Освен това подобна идея, според активиста, „отрича разнообразието сред евреите, които могат да имат и черна кожа, и кафява, и бяла, и всичко възможно между тях“.

StopAntisemitism.org също изрази подобна гледна точка: „Според Дон Лемън в Близкия изток няма черни или кафяви евреи – има само мюсюлмани. Това изказване от водещ журналист на CNN е, честно казано, не само изненадващо, но и плашещо."

Fox News добавя, че CNN не е отговорил на искането за коментар до началото на публикацията.

Превод: ЕС

