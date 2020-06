/Поглед.инфо/ Не толкова отдавна говорителката на Конгреса на САЩ, Нанси Пелоси, нарече протестите в Хонконг „прекрасно зрелище“, а сега, както обръщат внимание коментаторите и експертите от КНР, тя може да се наслади на това в своята страна. Китайците вярват, че американските политици и медиите се придържат към двойни стандарти по отношение на протестите в Хонконг и Съединените щати, а следващия път ще помислят, преди да похвалят бруталните погроми в друга държава, пише Global Times.

Изрази като „прекрасно зрелище“ и „Американска пролет“ станаха широко разпространени сред китайските интернет потребители. На фона на вълната от протести в Съединените щати те не пропуснаха да обърнат внимание на лицемерната позиция на някои политици и медии в САЩ, пише Global Times.

Според изданието през 2019 г. говорителят на Палатата на представителите на САЩ, демократката Нанси Пелоси нарече протестите в Хонконг „прекрасно зрелище“. Днес, когато безредиците завладяха Америка, коментаторите в китайските социални мрежи си спомнят думите на Пелоси. Така някои потребители на интернет написаха, че в отговор на изказванията на говорителя на Палатата на представителите на САЩ, Хуа Чунинг, която тогава беше официален представител на китайското външно министерство, отсече: „Моля, оставете такива „прекрасни зрелища“ за себе си – на нас не ни е нужно това.“ Според коментаторите това са били „пророчески“ думи: „Не сме очаквали, че американските политици могат толкова бързо да се насладят на такова „прекрасно зрелище“.

„Протестиращите в Съединените щати са много по-силни от участниците в безредиците в Хонконг, първите наистина ни изненадват. Те не само създават едно „прекрасно зрелище“ - те ги организират в множествено число в цялата си страна“, цитира Global Times една от публикациите, която спечели над 1000 харесвания в платформата WeChat.

И въпреки че, както подчертава изданието, протестите в САЩ са различни от тези в Хонконг, и двете явления имат сходни черти. Например, участниците в подобни акции, както в Америка, така и в Хонконг, нападат полицията, подпалват различни градски обекти, плячкосват и унищожават държавни знамена. Но съществените различия са в начина, по който тези събития се отразяват в американската преса.

Към момента на публикуване на статията китайската версия на тага "#Американски протести" имаше повече от 1,74 милиарда гледания на платформата Weibo и повече от 290 хиляди дискусии. Някои от потребителите си спомниха как през 2019 г. поредица от снимки от протестите в Хонг Конг получиха наградата „Пулицър“ и този път предложиха да се награди снимка, показваща полицай, който притиска коляно към врата на убития Джордж Флойд, чиято смърт до голяма степен беше причината за протестите в Съединените щати. Според Global Times, големи американски издания като The Washington Post и The New York Times упорито се придържат към „двойни стандарти“ при осветляването на събитията в Хонконг и Съединените щати. Например по отношение на протестите в специалния административен район на КНР публикациите предоставят едностранна картина на бруталност от страна на полицията, но не и от самите безредици. От друга страна, когато съобщават за събития в Съединените щати, публикациите разчитат повече на призиви да останат спокойни и да се държат по-цивилизовано, понякога дори без да разкриват гледната точка на самите протестиращи, посочва китайското издание.

„В сравнение с начина, по който американската полиция и Националната гвардия се държат с американските протестиращи, правоохранителните органи в Хонконг са много по-цивилизовани и сдържани“, казва Лю Сианг, експертът по САЩ от Китайската академия на социалните науки. И въпреки това американските журналисти все още не бързат да очернят правоприлагащите органи.

Според доцента в Народния университет на Китай Дяо Дамин, широко разпространените протести в Съединените щати, причинени от расизъм, „за пореден път доказаха, че Америка няма право да критикува другите държави за проблеми с правата на човека“. Тази тема се използва от някои американски политици и медиите, за да се оправдае намесата във вътрешните работи на една или друга държава. Но, както е убеден Дяо, „техните намеси винаги са се отразявали негативно на мира и стабилността в региона“ и когато се стигна до тяхната собствена страна, „те започнаха да проявяват лицемерие“.

Някои американски държавници дори се опитаха отново да разиграят картата на „външните сили“, към която вече прибягнаха при коронавирусната криза, но не показаха доказателства, че зад всичко стоят други държави. Лю Сян настоява: „Безредиците в Хонконг бяха повлияни от чужди сили и сепаратизъм, САЩ и техните съюзници ги тласнаха. Протестите в САЩ обаче бяха предизвикани от естествения гняв на хората от дългогодишните проблеми на расизма и неспособността на Белия дом да разреши кризата COVID-19, довела до смъртта на повече от 100 хиляди души.“ Анализаторът смята, че американските политици няма да бъдат твърде активни в подкрепата на протестите и критиката на властите, тъй като вълненията нанасят големи щети на вече пострадалата икономика на страната.

Говорейки за ситуацията в Съединените щати, китайският канал CCTV нарече протестите "чаша горчиво вино, която САЩ сами си направиха". Лю Сян се съгласява с тази идея: „Когато американските политици и масовите медии коментират протестите в друга държава, те трябва да са наясно, че със собствените си думи могат да тласнат собствения си народ. Така че, когато хвалят атаките срещу полицията и изгарянето на обществени места и държавни знамена, американците слушат ... Следващият път, когато Пелоси и други американски политици правят изявления за събитията в Хонконг, ще си помислят два пъти."

Според Лю, президентът на САЩ Доналд Тръмп умишлено провокира активистите към екстремни действия с грубите си изказвания за протестите в социалните мрежи, за да привлече подкрепата на част от американците, които далеч не са ентусиазирани от погромите. Поради коронавируса и протестите американската икономика пострада много през тази година, така че според анализатора, Вашингтон няма да може да направи истински крачки срещу Китай в близко бъдеще.

