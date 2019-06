/Поглед.инфо/ В неотдавнашния си туит Доналд Тръмп създаде своя собствена "удивителна" астрономическа теория, наричайки Луната част от Марс. В същото време президентът на САЩ порица NASA за факта, че агенцията обръща твърде много внимание на лунната експедиция, въпреки че съвсем неотдавна се изказа в подкрепа на тази мисия, пише The Guardian.

Малко преди това президентът на САЩ изненада феновете на астрономията с изявлението си. Той обяви, че Луната е част от Марс, пише The Guardian.

„Като се имат предвид всички средства, които изразходваме, NASA не трябва да дрънка за полет до Луната. Направихме го преди 50 години. Те трябва да се съсредоточат върху по-големи задачи, с които се занимаваме, включително Марс (част от който е Луната), отбраната и науката”, пише Доналд Тръмп в Twitter, очевидно коментирайки политиката на собствената си администрация в космическата област.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!

8:38 PM - Jun 7, 2019

Междувременно, според господстващата теория, сблъсъкът на Земята с някакъв небесен обект с планетарни размери е довел до появата на отломки, които впоследствие са формирали Луната. Средно разстоянието от нея до Марс е 140 милиона мили, напомня The Guardian и отбелязва, че NASA остави молбата на изданието без отговор, да коментира туита на ръководителя на Белия дом.

Независимо дали Луната е част от Марс (а това не е така), обявяването на Тръмп е двойно изненадващо, като се има предвид предишния му ентусиазъм за лунната програма. Президентът разкритикува NASA, че "дрънкат за полет до Луната", въпреки че само преди три седмици той самият подкрепи тази идея, обръща внимание изданието.

„Ние се връщаме на Луната“ - писа по онова време Тръмп. Същото повтаряше след него директора на NASA Джим Брайденщайн, който обеща, че изпращането на американските астронавти на спътника на Земята ще се състои не по-късно от 2024 година.

Има вероятност туитът на Тръмп да е коментар за по-широкия план на NASA, който предвижда пътуване до Марс от Луната. Но по-вероятно е американският лидер радикално да промени отношението си към лунната мисия под влиянието на канала Fox News.

Час преди президентът да сподели своята „собствена версия на произхода на Луната“ и да критикува NASA, експертът на Fox Нийл Кавуто сподели скептицизма си по отношение на лунната експедиция. Според него космическата агенция вече е била ангажирана с тази мисия преди няколко десетилетия, така че днес е необходимо да се съсредоточи върху други задачи.

В Белия дом не отговориха на The Guardian струва ли си да се разглежда изявлението на Тръмп като официално ръководство. Но изданието напомня за други лунни теории, които заслужават внимание. Така, в древността, Луната се е считала за божество, а в някои по-съвременни детски истории се изказва предположение, че е направена от кашкавал.

