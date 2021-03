/Поглед.инфо/ Американски археолози направиха неочаквано откритие в северозападна Аляска: сини венециански стъклени мъниста, намерени във вечната замръзналост, са могли да се появят там много преди първото пътуване на Христофор Колумб. Учените предполагат, че по това време е имало търговски път от Венеция до Аляска през Сибир и благодарение на търговския обмен с чукчите коренното население е получавало изделия - европейско производство, пише Le Monde.

Намерени в северозападна Аляска, десет мъниста, вероятно от венецианско стъкло, са могли да влязат в Америка много преди Христофор Колумб, съобщава Le Monde, цитирайки статия в научното списание American Antiquity Авторите на доклада, археолозите Майкъл Кунц и Робин Милс от Бюрото за държавно и публично управление на земите във Феърбанкс, Аляска, вярват, че при липса на трансатлантически връзки тези сини мъниста биха могли да попаднат тук само благодарение на сухопътни и морски пътища през Азия и Беринговия проток.

Както напомня изданието, стъклените мъниста се използват от Античността за бродерии, бижута и декорации, а също така се използват дълго време като разменна монета на различни континенти. Сега тези артефакти предоставят на археолозите ценна информация за древните търговски пътища.

Благодарение на откритието си, учени от Аляска издигнаха неочаквана теория, че един от тези маршрути може да е преминавал от Венеция през Сибир до Новия свят, като покрива разстояние от над 17 хиляди км. Това предположение е особено смело, като се има предвид, че преобладаващото мнение приема, че дълго време европейците не са стъпвали на територията на североизточна Аляска:. първите им контакти с инупиатите, коренното население на далечната Северна Америка, имат място едва от 1818 г.

Инупиатите обаче не живее изолирано. Клер Аликс, ръководител на отдела за американска археология в Националния център за научни изследвания и Университета в Париж I, обясни пред френско списание: учените знаят, че местните жители на Аляска поддържат връзки с населението на Сибир от другата страна на Беринговия проток. В замяна на китово мас чукчите им дават кожи от елени и от време на време неща, получени от търговията с руски ловци, които са се заселили на американския континент от края на 18 век.

Като част от своето изследване Майкъл Конц и Робин Милс решиха да разберат колко време тайнственото стъкло е лежало във вечния лед на Аляска. За тяхна изненада радиовъглеродното датиране показа, че мънистата най-вероятно са попаднали в земята между 1443 и 1488 г., тоест много преди първото пътуване на Христофор Колумб през 1492 г. Наличието на натриево стъкло в техния състав предполага, че те са произведени във венецианска работилница.

Въпреки това тази информация не е достатъчна, за да се каже със сигурност, че в ерата преди Колумб са съществували търговски пътища между Венеция и Аляска. AделинБоно, експерт по стъклени мъниста от университета в Оксфорд и университета в Квебек в Chikutimi, посочва, че авторите на работата не изключват напълно варианта, при който мънистата са стигнали до Северна Америка след пътуванията на Колумб.

По мнението на експертката, датите, посочени от учените, дават възможност за разполагане във времето до началото на 17 век, тоест времето, когато европейците вече са се заселили в източната част на Америка. В този случай намерените мъниста биха могли да прекосят континента само благодарение на търговските мрежи на коренното население. Във всички случаи обаче, отбелязва Льо Монд, тези парченца стъкло са направили вълнуващо пътешествие по света.

