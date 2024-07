/Поглед.инфо/ /How catastrophic would a nuclear war be between Russia and the US?/

Без значение как ще се случи, ще бъде трагично

Предоставена от Bloomberg публикация на „The Daily Digest“

Бележки на преводача:

Светът днес бавно, но постепенно се движи към мащабен военене конфликт, който може да се окаже и в най-страшния си вариант - Глобален ядрен сблъсък. За Първата световна война се казва – Никой не искаше война. Войната беше неизбежна. Няма ли тези думи да се окажат верни и за днешната ситуация?!!!

Но да се надяваме, че човешкият разум ще вземе връх. Представяме Ви материал, който предупреждава, алармира за вероятността за самоубийство на човечеството и за ужасен край, при който «живите ще завиждат на мъртвите».

Нако Стефанов

След инвазията на Русия в Украйна опасността от глобална ядрена война между суперсили е най-високата от времето на Студената война. Но как би се развил подобен конфликт днес? И така, какво наистина би се случило в една ядрена война Всеки знае, че след като първите големи ракети се изстрелят, няма да мине много време преди голяма част от човешката раса да бъде унищожена. И все пак малко хора наистина разбират колко лош би станал такъв конфликт за броени часове.

Има ли шанс да се оцелее в ядрен конфликт? И може ли човешката раса да продължи да живее, след като светът оцелее след първата си глобална ядрена война? Нека да разберем какво казва науката и да разгледаме как би се развила една такава война!

Настоящите прогнози за глобални ядрени конфликти са склонни да се фокусират върху война между Русия и Съединените щати поради огромното количество ядрени оръжия, които всяка от тези страни има в арсеналите си.

Ядреният арсенал на Русия и САЩ

Последните оценки на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия отбелязват, че Русия в момента разполага с 5997 ядрени бойни глави, докато Съединените щати разполагат с арсенал от 5428 бойни глави. В допълнение към тези на Русия и Съединените щати, всички други ядрени сили в света имат общо 1087 ядрени бойни глави, които да бъдат използвани във възможен ядрен конфликт.

Една-единствена ядрена глава може да унищожи цял град. Използването на едно ядрено оръжие може да унищожи цял град, както и повечето от жителите му, така че ядрена война между Русия и Съединените щати може да се насочи към повечето големи градове и да убие стотици милиони.Балистичната ракета летят минути. Пълното унищожаване на повечето от големите градове в света всъщност би отнело само около десет минути според списание „Time“, което съобщава, че балистичните ракети от Русия и Съединените щати летят много бързо.

Защо ракетите са насочени към големите градове? Причината, поради която градовете са набелязани първи в глобалната ядрена война, е, че те в тях са разположени големи военни съоръжения и тяхното унищожаване в началото на всяка ядрена битка може да „спъне следвоенното възстановяване на врага“.

Последващи удари по военни командни и контролни центрове и съоръжения за изстрелване на ядрени ракети в двете страни биха унищожили повечето от тези цели половин час след изстрелването на ракетите.

Причината, поради която голяма част от света ще бъде засегната от ядрена война между Русия и Съединените щати, е свързана с настоящата система на глобални съюзи. Член 5 на Договора за НАТО ще доведе целия алианс на страната на Америка.

Русия няма да се изправи само срещу Съединените щати, но и срещу 30 други държави-членки на НАТО, което означава, че към голяма част от Европа и Северна Америка ще бъдат изстреляни ракети. Съответно Съединените щати вероятно ще насочат своите ракети и към съюзниците на Русия.

5 милиарда души може да умрат в резултат на ядрената война

Бюлетинът на атомните учени. изчислява, че ако избухне ядрена война между Русия и Съединените щати 360 милиона души ще бъдат убити през първите няколко часа от конфликта.Оцелелите ще бъдат оставени да се справят сами с последствията.

Проучване от 2022 г., публикувано в списание „Food Nature“, установи, че атмосферните сажди в резултат на ядрени детонации, ще доведе до така наречената „ядрена зима“, която ще променят световния климат и ще убие над 5 милиарда души. Така че ядрената зима е проблем, който трябва да ни тревожи след като случи войната между Русия и Съединените щати.

Дори регионална ядрена война би убила милиарди. Авторите на изследване установиха, че дори регионален ядрен конфликт между Индия и Пакистан може да доведе до 2 милиарда смъртни случаи от глад.

При такъв сценарий може да се предположи, че Азия може да остане недокосната. Но това, че не са ударени от ядрени оръжия, няма да може спаси онези, които са преживели първата Глобална ядрена война, от ужасна съдба. Тъй като нещо много по-зловеща съдба очаква оцелелите.

Какво ще се случи с оцелелите?

Гладът би бил истинският убиец в една ядрена война. „Две години след всяка ядрена война – малка или голяма – гладът сам по себе си може да бъде повече от 10 пъти по-смъртоносен от стотиците бомбени експлозии, включени в самата война“, съобщава Бюлетинът на атомните учени в статия от 2022 г. по темата.

Радиацията би била от първостепенно значение за непосредствено безпокойство, но друг проблем, за който по-рядко се говори, е големият брой ранени лица, за които не може да се погрижат след ядрен обмен между Русия и Съединените щати.

Милиони ще получат тежки изгаряния.„Една ядрена експлозия може да доведе до 10 000 случая на тежки изгаряния, изискващи специализирано медицинско лечение. А една всеобща ядрена война може да предизвика стотици милиони такива случая“, отбелязват Ференц Далноки-Верес и Ричард Улфсън от MIT Press Reader

Не бихме могли да лекуваме жертви на изгаряния. „Съединените щати разполагат с съоръжения за лечение на по-малко от 2000 случая на изгаряния – почти всички от тях в градски райони, които биха били изравнени с ядрени взривове“, отбелязват Далноки-Верес и Уолсън, добавяйки, че пострадалите в крайна сметка ще загинат от изтаранията си.

Наранените с фрактури, лезии, спукани черепи и липсващи и повредени крайници вероятно ще имат същата съдба след като нормалният ред на обществото, рухне в резултат на глобален ядрен конфликт.

Един ядрен конфликт може да бъде абсолютно ужасен край на човечеството. Ако някога започне Глобална ядрена война, това ще бъде най-лошото събитие в човешката история. Стотици милиони и милиарди ще загубят живота си в първите часове, още повече хора страдат и ще загинат от нараняванията си, а милиарди накрая ще умрат от глад.

Превод: Проф. Н.Стефанов