/Поглед.инфо/ Новата руска офанзива изглежда е започнала и през последните дни руснаците стабилно навлизат в няколко ключови района на Източна Украйна. Нещата изглежда вървят особено добре за руснаците в северната част на Източна Украйна. Изглежда, че се развива пробив и се съобщава, че украинците се готвят да установят „нова линия на отбрана отвъд Харков“. Руснаците явно взеха надмощие в конфликта и това има изключително сериозни последици.

The new Russian offensive appears to have begun, and in recent days the Russians have been steadily gaining ground in several key areas of eastern Ukraine. Things seem to be going particularly well for the Russians in the northern part of eastern Ukraine. A breakthrough seems to be developing, and it is being reported that the Ukrainians are preparing to establish “a new line of defense outside Kharkiv”. The Russians have clearly gained the upper hand in the conflict, and that has extremely serious implications.

Преди тези нови постижения конфликтът в Украйна беше предимно артилерийски дуел в продължение на няколко месеца.

И въпреки че западните сили се опитваха да осигурят на украинците достатъчно боеприпаси, руснаците успяваха да изстрелят много повече изстрели всеки ден...

Украинските въоръжени сили изстрелват около 6000 артилерийски снаряда на ден, много по-бързо, отколкото техните западни съюзници могат да ги доставят.

Русия използва до 20 000 снаряда на ден, което се равнява на това, което европейските фабрики могат да произведат за един месец.

Някои експерти твърдят, че разликата между двете страни е още по-голяма.

Във всеки случай всички са съгласни, че украинците страдат от липса на амуниции, докато руснаците просто продължават безмилостно да ги удрят.

И сега научаваме, че администрацията на Байдън е решила да не изпраща армейски тактически ракетни системи (ATACMS) в Украйна, тъй като армията на САЩ „се притеснява, че няма да има достатъчно за себе си“…

"Администрацията на Байдън даде на украинските си колеги още една причина да не им изпрати толкова желаните ракети с голям обсег: САЩ се притесняват, че няма да имат достатъчно за себе си."

"На неотдавнашни срещи в Пентагона американски служители казаха на представителите на Киев, че нямат резервни армейски тактически ракетни системи, според четирима души, запознати с преговорите. "

"Прехвърлянето на ATACMS на бойното поле в Източна Европа би намалило запасите на Америка и би навредило на готовността на американската армия за бъдеща битка", казаха хората.

Украйна даде ожесточена съпротива, но сега надписът е на стената.

Оригиналната украинска армия, която съществуваше в началото на войната, към този момент е почти напълно изчезнала.

Украинците успяха да ги заменят с още по-голяма сила, като буквално измъкнаха украинските мъже от улицата и като наеха огромни тълпи чуждестранни наемници.

И ще ви дам само едно предположение откъде са дошли парите за плащане на всички тези наемници.

В този момент Украйна изпитва недостиг на хора, които да набира принудително, и също така изчерпват чуждестранни наемници, достатъчно глупави, за да бъдат изпратени в месомелачката в Източна Украйна.

Междувременно руснаците са събрали сила, която е много по-голяма от тази, която първоначално са използвали, за да нахлуят в Украйна.

Така че вълната се обърна и в този момент дори основните новинарски издания в САЩ започват неохотно да признават, че „Русия печели“...

USA Today повдигна някои вежди, когато се отклони от обичайния разказ, като призна, че „малко по малко“ Русия печели сухопътната война в ключова област на Украйна, цитирайки изказване, направено от проукраинска говорителка.

"Признанието е във връзка с битката за град Бахмут в източния регион Донбас на Украйна.

Изпращането на Украйна на няколко десетки танка няма да помогне.

Ако западните сили възнамеряват да победят в Украйна, те ще трябва или да насочат войски на НАТО, или ще трябва да използват тактически ядрени оръжия срещу руските войски в Източна Украйна.

Разбира се, и двата варианта почти сигурно ще означават пълномащабна ядрена война."

Излишно е да казвам, че вече сме опасно близо до ядреното унищожение. След като светът научи, че всъщност администрацията на Байдън е взривила тръбопроводите на Северен поток, руснаците решиха да изпратят съобщение, като прелетяха с четири военни самолета край бреговете на Аляска...

"Четири руски самолета бяха открити и прехванати над зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска в понеделник в това, което NORAD нарече „рутинен“ инцидент.

Два изтребителя F-16 бяха изпратени от NORAD да прехванат руския самолет, който включваше изтребител ТУ-95 Мечка-Х и СУ-35."

И между другото, китайците също ни изпратиха съобщение, като изпратиха кораби и самолети тревожно близо до Тайван...

"Близо две дузини китайски военни самолети и кораби бяха забелязани в Тайванския проток в понеделник сутринта.

Според министерството на отбраната на страната са били забелязани 18 самолета на китайската армия и четири кораба – 11 от които са пресекли средната линия на оспорваната буферна зона.

Това се случва на фона на повишено напрежение в региона – след като САЩ свалиха 200-футов китайски шпионски балон, който беше уловен да лети над Монтана."

Нищо от това не трябваше да се случва.

За съжаление, администрацията на Байдън направи поредица от колосални грешки през последните две години и сега стоим на ръба на немислимото.

Съвсем наскоро френски историк направи заглавия по целия свят, когато обяви, че е започнала нова „световна война“...

Френски историк, който точно предсказа падането на Съветския съюз повече от десетилетие предварително, казва, че Третата световна война вече е започнала в резултат на конфликта в Украйна.

Коментарите бяха направени от Еманюел Тод, един от водещите френски интелектуалци, по време на интервю за вестник Le Figaro.

„Очевидно е, че конфликтът, първоначално ограничена териториална война, еволюира в глобална икономическа конфронтация между целия Запад от една страна и Русия, подкрепяна от Китай, от друга. Това се превърна в световна война“, каза Тод.

Добре дошъл на партито, приятелю.

Казах на моите читатели, че Третата световна война е започнала миналия февруари.

За щастие, ядрените бомби все още не са започнали да летят.

Защото след като ядрените бомби започнат да летят, "стотици милиони хора" ще умрат...

Изследване на експерти от университета Рутгерс, публикувано през август, предполага, че дори ограничена ядрена война може да предизвика глобален глад на стотици милиони хора.

Смъртните случаи, произтичащи от ефектите на ядрената зима през месеците след войната, биха довели до броя на жертвите, многократно по-голям от тези, претърпени при по-непосредствения взрив, топлина, пожари и радиация, се твърди в него.

За съжаление, администрацията на Байдън няма да промени курса.

Въпреки че бяхме предупредили, че всичко това идва предварително, администрацията на Байдън отказва да се вслуша в предупрежденията на хора като нас.

Така че подпалвачите на войната в администрацията на Байдън просто ще продължат да ескалират проблемите както с Русия, така и с Китай.

Това няма да свърши добре, но повечето от вас вече знаеха това.

Превод: СМ

