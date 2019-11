/Поглед.инфо/ Въпреки че от името на администрацията в Хонконг Кари Лам обеща да "обмисли" резултатите от изборите за областни съвети, които привържениците на демокрацията уверено спечелиха, Пекин изглежда уведомява, че няма намерение да променя курса, пише The Times. Вярно е, че според наблюдатели вероятно едно искане на протестиращите все пак ще бъде изпълнено и Лам в крайна сметка ще напусне поста си.

Пекин „остави без внимание“ „безусловната победа на демократичните партии“ на изборите за районни съвети в Хонконг и предупреди, че няма вечно да търпи протестите, съобщава The Times.

Ръководителят на администрацията на Хонконг Кари Лам обеща да „поразмишлява“ върху резултатите от вота в неделя, но политиците от Поднебесната заявяват, че не възнамеряват да променят курса. Така говорителят на външното министерство Гън Шуан заяви: „Най-важната задача пред Хонконг е да сложи край на насилието и хаоса и да възстанови реда. Хонконг е китайски. Това, което се случва в Хонконг, са изключително вътрешни работи на Китай." А ръководителят на дипломацията на Поднебесната Ван И добави, че "всеки опит да се устроят безредици в Хонконг или да се попречи на просперитета му няма да успее".

Както подчертава изданието, за сега Пекин все още не е обявил официалните резултати от изборите, които според оценките привържениците на демокрацията, много от които се отличиха по време на протестите, са спечелили 385 от 452 места. Загубилите кандидати, загубили контрол над 17 от 18 окръга в Хонконг, бързо обвиниха Кари Лам за поражението си.

„Надявам се правителството да обмисли работата си добре, особено по отношение на възстановяването на реда и закона през последните няколко месеца“, коментира лидерът на най-голямата про-пекинска партия - Демократичния алианс за подобряване и напредък на Хонконг (Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong) Стари Ли.

Според местните наблюдатели, на този фон Китай може да откаже да подкрепи настоящия глава на административния регион. Според информационния сайт, базиран в Хонконг, hk01.com, Пекин се надяваше жителите на града да бъдат недоволни от протестите и безредиците, но той подцени хонконгчаните. След "шокиращите резултати" от гласуването, Китай ще трябва да преосмисли ситуацията в специалния административен регион (САР), а напускането на Лам ще бъде един от възможните варианти, смята ресурсът.

The Times припомня, че вече има прецеденти за оставката на непопулярни лидери в Хонконг. И така, Дън Цзянхуа, първият ръководител на администрацията в Хонконг след прехвърлянето на града от британците на КНР, подаде оставка от поста си през 2005 г., след като две години по-рано 500 хиляди души поискаха оставката му поради предложения законопроект за националната сигурност. След „революцията на чадърите“ през 2014 г., друг ръководител на САР, Лун Чун Ин, също подаде оставка.

Пекин обаче едва ли ще изпълни други искания на протестиращите, подчертава изданието. Според документите от последния пленум на Китайската комунистическа партия властите планират да засилят контрола над Хонконг и това неизбежно обещава изостряне на напрежението. Проправителственият вестник Global Times като цяло предполага, че „външни сили“ са повлияли на резултата от изборите.

Засега самата Лам се придържа към помирителен тон и декларира, че властите приемат резултатите от гласуването и очакват, че "ще се поддържа спокойна и безопасна ситуация и ред". "Много хора са на мнение, че резултатите от изборите отразяват недоволството на хората от настоящата ситуация и дълбоките проблеми в обществото ... Властите ще се съобразят с общественото мнение и сериозно ще се поразмислят над тях", обеща действащият ръководител на САР.

Превод: М.Желязкова

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели