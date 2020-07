/Поглед.инфо/ Демократът от еврейски произход Джон Ософ сметна, че в рекламата на опонента му на изборите за членове на Сената, републиканецът Дейвид Пърдю, той е изобразен с твърде голям нос, пише Business Insider. Докато Пърдю уверява, че снимката е била неволно изкривена, Ософ настоява, че това е "най-старият антисемитски стереотип" и изисква извинение от републиканците пред еврейската общност.

Кандидатът за поста сенатор от Джорджия, демократът Джон Ософ обвини действащия представител на щата в Сената, републиканеца Дейвид Пърдю, в нападки с използване на антисемитски стереотипи, съобщи Business Insider.

Недоволството на Ософ бе предизвикано от рекламата на Пърдю във Фейсбук, на която демократичния кандидат от еврейски произход е изобразен с твърде голям и дълъг нос. Според публикацията, освен Ософ, в рекламния колаж е включена и снимка на лидера на малцинството в Сената, демократът Чък Шумер, също евреин. Надписите под изображенията казват „Демократите се опитват да купят Джорджия“.

Както припомня Business Insider, изобразяването на евреите с големи носове и твърдението, че се стремят с пари да уреждат политическите дела, се отнасят към добре известните антисемитски стереотипи.

След възмущението на Ософ Пърдю премахна рекламата, която се появи онлайн на 22 юли и заяви, че уголемяването на носа е "неволно". „В процеса на създаване на макета, което беше направено от трета страна, размерът на снимката е променен и по време на обработката бяха използвани филтри. Това, най-вероятно, е причината за неволната грешка, която е изкривила изображението.“, обясни представител на предизборния щаб на Пърдю. Според него рекламата е премахната, за да се избегнат по-нататъшни недоразумения и всички, които се опитват да докажат, че това не е случайност, умишлено се опитват да зачеркнат постиженията на настоящия сенатор в борбата срещу антисемитизма и други форми на омраза.

Но, трима графични дизайнери увериха еврейския новинарски сайт The Forward, който беше първият, който осветли инцидента, че на изображението носът на Ософ е единствената част от лицето му, която по някакъв начин е била променена.

Демократът, както изглежда, също не повярва на твърденията на опонента си. Ософ поиска извинение от Пърдю пред еврейската общност в Джорджия и написа в Twitter : „Това е най-старият, най-очевидният и най-неоригинален антисемитски стереотип в историята. Сенаторе, никой не вярва на обясненията Ви."

Sitting U.S. Senator David Perdue's digital attack ad distorted my face to enlarge and extend my nose. I'm Jewish. This is the oldest, most obvious, least original anti-Semitic trope in history. Senator, literally no one believes your excuses.

3:28 AM · Jul 28, 2020

