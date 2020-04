/Поглед.инфо/ Когато администрацията на Белия дом предприе първите стъпки за предотвратяване на епидемията, расизмът и импийчмънтът оставаха любимите теми на американските медии, припомня Fox News. Според телевизионния водещ Грег Гетфелд, журналистите се скараха на Доналд Тръмп, че не реагира достатъчно бързо на коронавируса, забравяйки, че те самите не са приели сериозно заплахата напоследък.

В събота The New York Times публикува още една статия, която се скара на Тръмп, че не реагира достатъчно бързо на вируса. Шест журналисти написаха статия, всеки от които можеше и трябваше да направи нещо рано, но не го направи.

Уви, хората, които настояват, че е трябвало да сте направили нещо рано, никога не казват това на виновната страна. Например самият The New York Times, който публикува този туит на 9 януари: „Няма доказателства, че вирусът, коронавирусът, се предава лесно от хората (конфуз!). И той не е свързан със смъртта (двоен конфуз!). Но здравните служители в Китай и по света внимателно го наблюдават отблизо."

И така, The New York Times не само отхвърли вируса, но и вярваше, че Китай ще се справи с него. И по този начин създаде опасност за всички нас. И трябва ли тогава да слушаме The New York Times?

Реалността е, че ако Тръмп беше направил всичко възможно, пресата щеше да извика: „Деспот!“ Тя вече крещя така. Ограниченията му за транспорта, които спасиха животи, те нарекоха расистки. Обвиниха работната му група в липсата на многообразие (расово и полово - ИноТВ). Сякаш вирусите имат отдел за човешки ресурси! Единствената криза, за която New York Times може да напише, е фактът, че Тръмп е президент.

Що се отнася до всички тези глупости за "твърде бавен отговор" ... Нашата икономика държи света на повърхността. Надявам се, че проучихме последствията от затварянето й, преди да преминем към решителни действия. Ако не сте направили това, вие сте идиот. Или редактор на The New York Times.

Така че да, „ние бихме могли да предприемем действия по-рано“, защото всички добри неща можеха да се направят и преди. Но тези, които сега говорят за това, тогава не се интересуваха от това.

Бих могъл да ви покажа как до февруари вирусът не притесни медиите. Те се заровиха до шия в пясъчника на импийчмънта. А сега го приемат на сериозно - защо? Заслужава ли си да питате? Импийчмънтът се провали, сега нека опитаме това!

