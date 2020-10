/Поглед.инфо/ Когато разговаряше с журналисти на тема религиозни възгледи на политиците, кандидатът за президент на САЩ Джо Байдън изглежда забрави името на "сенатора-мормон" Мит Ромни, съобщава Fox News. Също така Байдън отново се обърка и обяви, че се кандидатира за Сената. Пропуските на противника не останаха незабелязани от Доналд Тръмп, който отбеляза, че „на Сънливият Джо не му беше ден“.

В понеделник, 12 октомври, кандидатът за президент на САЩ от Демократическата партия Джо Байдън отново изненада мнозина със своите изявления, пише Fox News.

По пътя към мероприятие като част от предизборната си кампания в Охайо политикът говори пред журналисти. Един от репортерите попита дали религиозните възгледи на съдията Еми Кони Барет трябва да бъдат "взети предвид" при нейното потенциално назначение във Върховния съд на САЩ. Байдън отговори отрицателно и си спомни как самият той "се сблъска с проблеми" по отношение на религиозните вярвания на други хора.

„Може би си спомняте как се натъкнах на неприятности, когато се издигнах кандидатурата си срещу сенатора-мармон. Е, губернаторът. Спорих с него заради това.", каза Байдън, подчертавайки, че "ничии религиозни възгледи не могат да бъдат критикувани."

Както пояснява каналът, в изявлението си кандидатът от Демократическата партия очевидно има предвид Мит Ромни, който по това време е бил губернатор на Масачузетс и се е кандидатирал за президент срещу Барак Обама на изборите през 2012 г. През 2018 г. Ромни беше избран в американския сенат от щата Юта.

По-късно същия ден Байдън, според Fox News, е извършил нов пропуск, като е объркал поста, за който претендира. В заключение на речта си той отбеляза: „Знаете ли, всички трябва да се обединим. Ето защо издигам кандидатурата си. Като горд демократ се кандидатирам за Сената. Кандидатирах за вицепрезидент като горд демократ. Като горд демократ се кандидатирам за президент. Но ви обещавам, че ще управлявам страната ни като американски президент."

Основният му съперник, настоящият президент Доналд Тръмп, не пропусна да се посмее на грешките на Байдън. „Сънливият Джо Байдън имаше особено лош ден днес. Той не можа да си спомни името на Мит Ромни, отново каза, че се кандидатира за американския сенат и забрави в кой щат е. Ако аз направя нещо такова, веднага ще бъда обявен за негоден. Но в неговия случай той е просто Сънливият Джо!" - коментира ръководителят на Белия дом на страницата си в Twitter.

Fox News отбелязва, че не за първи път по време на предизборната си кампания Байдън твърди, че се кандидатира за Сената. И така, през февруари на мероприятие в Южна Каролина кандидатът от Демократическата партия също направи грешка: „Вие направихте Барак Обама президент. И аз имам просто предложение за вас: искам да ви помоля за помощ. Там, откъдето съм родом, няма да постигнете много, докато не го поискате. Казвам се Джо Байдън. Номиниран съм от демократите за американски сенатор. Погледнете ме отблизо. Ако ме харесвате, помогнете ми. Ако не, гласувайте за друг Байдън. Просто ме погледнете добре, нали?"

Въпреки това политикът спечели първичните избори в Южна Каролина, което значително укрепи позициите му и му позволи да стане официален кандидат от Демократическата партия.

Превод: М.Желязкова

