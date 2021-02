/Поглед.инфо/ Въпреки че Калифорния, като „опора на съпротивата“ срещу политиките на Тръмп, трябва да се радва след идването на демократите на власт, настроението в щата далеч не е розово, пише Le Monde. Както отбелязва вестникът, през последните няколко години "златният щат" бързо се изпразва поради високите разходи за жилища, изселването на големи компании и честите пожари, а сега и пандемията, с която губернаторът на демократите очевидно не може да се справи .

Сега, когато Доналд Тръмп е лишен от възможността да навреди, крепостта на "съпротивата" Калифорния трябва да се зарадва, пише Льо Монд. В продължение на четири години Калифорния се бори с 45 указа на президента на САЩ, като заведе 110 дела срещу него по въпроси, свързани с околната среда, имиграцията, защитата на потребителите и защитата на застрашените видове и спечели 23 от тях.

Както вестникът напомня, Джо Байдън спечели изборите срещу Доналд Тръмп с разлика от 7 милиона гласа, от които 5,1 милиона бяха получени в Калифорния. В „златния щат“ демократът спечели с рекордните 63,5% от гласовете. Въпреки че това беше голямо облекчение, настроението в щата далеч не е триумфално, отбелязва вестникът.

Калифорнийският модел е в криза, ако не и в упадък, а „утопичната и хедонистична калифорнийска мечта“ отдавна е разбита от реалността: технологични компании, пожари, задръствания, неравенство, а сега и пандемия, която губернаторът от Демократическата партия Гавин Нюзъм не е в състояние да спре.

Както вестникът напомня, Калифорния, с население от около 40 милиона души, е най-многолюдния и богат щат в страната - нейният БВП е 3 трилиона долара, което съответства на шестата икономика в света. Тук са съсредоточени основните селскостопански мощности на страната, както и централите на Netflix, Холивуд, Google и Apple. В него живеят 165 милиардери, но има най-високия действителен процент на бедност в страната (17,2% през 2019 г.), а една трета от жителите на щата печелят под 15 долара на час.

Държавата може да се нарече и прототип на променяща се Америка, посочва вестникът. От 1998 г. белите вече не представляват абсолютно мнозинство тук (37%). 40% от населението са латиноамериканци, 15% азиатци и 6% афроамериканци. Калифорния е „Америка на бърз ход“, обобщава социологът от Университета в Южна Калифорния Мануел Пастор.

Демократите, които съставляват мнозинството в двете камари на местния конгрес, са предприели мерки в Калифорния, които са немислими другаде, казва Le Monde: задължителни слънчеви панели на нови сгради от 1 януари 2020 г., забрана за бензиновите автомобили от 2035 г., закон за поверителността в интернет (т.нар. Интернет-Бил за правата), закон, който позволява на полицейските служители да използват огнестрелни оръжия само в краен случай, задължително здравно осигуряване за психично болните, безплатно обучение в колежи с кратък цикъл и семеен отпуск за служителите.

През ноември 2020 г. в своя подкаст режисьорът Майкъл Мур обяви лозунга: „Make America California again!!“ („Нека направим Америка отново Калифорния.“). А според Los Angeles Times тъкмо това са плановете на новата администрация на Байдън-Харис, на която „златният щат“ даде обилна храна за размисъл.

Но колкото и да е парадоксално, разочарованието сега цари в самия щат, отбелязва вестникът. „Съществува когнитивен дисонанс между идиличния образ на„ златния щат“ и това, което виждаме, когато се огледаме наоколо: всички тези неща, които се пръскат по шевовете“, казва режисьорът и писател Джейсън Кон. За първи път в историята Калифорния се изпразва: раждаемостта намалява, миграционният баланс се поддържа на отрицателни величини. Освен това щатът, който символизира младостта, застарява по-бързо от останалата част на страната.

Както отбелязва вестникът, тази тенденция започва още преди пандемията, но е ускорена от прехода към дистанционна работа. Докато за някои причината за преместването беше високата цена на живот, за други последната капка беше оранжевия облак, който „заседна“ в северната част на щата по време на есенните пожари.

Преди пандемията съобщенията за упадъка на Калифорния изглеждаха твърде преждевременни. Мнозина разглеждаха това като завист на медиите от източния бряг, винаги готови да заснемат местните бездомници, от които в щата има 129 000 (от 568 000 в цялата страна).

След като обаче няколко емблематични компании като Oracle или Hewlett-Packard обявиха за заминаването си в Тексас, бизнес опасенията се засилиха. Собствениците на фирми се оплакват от неблагоприятния бизнес климат в Калифорния, нейния „социалистически“ модел, неповратливата бюрокрация и особено данъците.

Що се отнася до калифорнийците, които не печелят милиарди, те са подтикнати да напускат поради липсата на жилища, която се превърна в "ендемична" за щата, съобщава вестникът. Както подчертават републиканците, цената на строителството там е по-висока от където и да е другаде "заради синдикатите и природозащитниците".

„Местните власти винаги са приоритизирали околната среда пред намаляването на разходите“, оплаква се вицепрезидентът на мунципалния съвет на залива на Сан Франциско Мат Ригън. "Всяка добронамерена мярка лишава семействата от достъп до собственост."

Протекционизмът на жителите възпрепятства и изграждането на нови жилища. Феноменът "нимбизъм" (неологизъм, възникнал от израза " not in my backyard“ - "не в моя заден двор.") достигна безпрецедентни размери в щата, съобщава вестникът. Никой не иска да вижда къщи по-високи от пет етажа в своя квартал. В Сан Франциско 75% от града е запазен за частни домове, а всеки опит за промяна на плана на града завършва с „омировски битки“ в градския съвет.

При все това, както напомня вестникът, Калифорния не винаги е била крепост на либерализма. Въпреки че щатът беше в челните редици на студентските въстания в края на 60-те години, той също беше дом на Ричард Никсън и Роналд Рейгън и беше люлката на първия популистки бунт срещу данъците през 1978 г., воден от пенсионирания Хауърд Джарвис, който успя да ограничи покачването на данъка върху имуществото до 2% годишно, независимо от стойността на имота.

Льо Монд припомня, че година след приемането на тази мярка приходите от данъка върху имуществото, с който се финансират училищата в САЩ, са намалели с 60%. Докато държавните училища в Калифорния бяха класирани на 14-то място в страната по отношение на постиженията на учениците през 1978 г., днес те са спаднали до 41-во.

Освен това, ако предишните калифорнийски университети - включително Бъркли - бяха практически безплатни, сега таксите за обучение в тях надхвърлят $ 40 хил. Ограничението на данъка върху имуществото също доведе до намаляване на публичните инвестиции в недвижими имоти, което влоши жилищната криза, отбелязва Льо Монд .

През 2012 г. калифорнийските демократи решиха, че ерата на „данъчните бунтове“ е приключила, а губернаторът Джери Браун повиши данъците върху доходите на богатите. Когато обаче осем години по-късно прогресистите се опитаха да повишат данъка върху търговските недвижими имоти, мярката, подкрепена от губернатора, профсъюзите и Джо Байдън и Камала Харис, се провали поради опозицията на бизнеса.

Успоредно с това избирателите се отказаха да подновят държавната политика за „позитивна дискриминация“, която беше премахната през 1996 г., а републиканците си върнаха седем места в конгреса, загубени през 2018 г. „В часа на пандемията Калифорния се оказва по-малко либерална, отколкото изглежда“, което вероятно би трябвало да бъде урок за нейните приятели във Вашингтон, заключава вестникът.

