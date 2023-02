/Поглед.инфо/ Чудовищата на военно-промишления комплекс изискват многогодишни договори от правителството

Британският Financial Times публикува статия How arming Ukraine is stretching the US defence industry (Как въоръжаването на Украйна напряга отбранителната индустрия на САЩ ) . Статията показва предизвикателствата, пред които са изправени петте главни изпълнители на поръчки на Пентагона в усилията им да преминат към военно-времеви релси.

Говорим за факта, че двата вида оръжия, които най-сериозно повлияха на хода на конфликта, ПЗРК Javelin и ракетните системи Himars, бяха произведени в САЩ много преди началото на СВО и доставени в Украйна от стари запаси. Конфликтът в Украйна обаче се характеризира с наземни битки с висока интензивност, които бивш служител на Пентагона нарече „Първата световна война с оръжията на 21-ви век“. „Огромното количество боеприпаси, необходими за този тип конфликт, разкри уязвимостта на отбранителната индустрия на САЩ…“, пише Financial Times .

„Въпреки че Пентагонът има само пет големи отбранителни изпълнителя, мрежата от компании в техните вериги за доставки е обширна, сложна и твърде крехка... Himars и GMLRS се сглобяват във фабрики в 141 американски града, докато Javelin се произвеждат в 16 щата“, отбелязва FT . Обширната мрежа от доставки на тези и други оръжия вече изпитва критично напрежение (stretching).

Националната отбранителна индустриална асоциация на САЩ ( NDIA ) в годишния си доклад от 2 февруари 2022 г. за първи път постави незадоволителна оценка за целия американски военно-промишлен комплекс. NDIA оценява военно-промишлената база на страната в осем категории, всяка от които се оценява от 0 до 100 точки. Резултат под 70 се счита за провал. Миналата година общата оценка /по осемте критерия/ за отбранителната индустрия на САЩ падна до 69 за първи път.

Военно-промишленият комплекс тласна Америка към сериозна война, но не осигури готовността й за нея. Най-големият провал беше веригата за доставки.

Лобистите на американския военно-промишлен комплекс обвиняват „пандемията“ за всичките си проблеми, но в доклада на NDIA, рейтингът още за 2019 г. за категорията „верига на доставки“ е 60 точки. С други думи, системната криза във военно-промишления комплекс на САЩ предшества „пандемията“.

Още по-зле стоят нещата в категорията производствен капацитет на предприятията и готовността на компаниите за бърз растеж. През 2019 г. NDIA дава на тази категория 80 точки, а в края на 2021 г. - до 20 точки.

През лятото на 2019 г. Службата за индустриална политика на Пентагона (INDPOL) публикува доклад „Индустриални възможности“, където основният проблем е монополизирането на военно-промишления комплекс.

Въпреки че договорите на Пентагона се изпълняват от около 30 000 компании, две трети от военните поръчки се правят само с шест фирми: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing и BAE Systems (които анализаторите на Financial Times по някаква причина пренебрегнаха).

Всички останали предприятия са подизпълнители на Голямата шестица. Липсата на конкуренция на вътрешния оръжеен пазар на САЩ оказва негативно влияние върху качеството на произвежданите продукти, води до увеличаване на времето за доставка и увеличаване на разходите.

Financial Times обръща внимание на още един негативен фактор - работа без запаси от части /компоненти/. „Пентагонът директно казва на корпорациите, че в момента не са в състояние да се справят с производственото предизвикателство“, пише Financial Times.

„Бързата консолидация на отбранителната индустрия [с такъв срамежлив евфемизъм британските анализатори означават на рейдерските поглъщания от гигантите на американския военно-промишлен комплекс на огромен брой по-малки и средни отбранителни предприятия] – от 51 големи отбранителни изпълнители през 90-те години до пет днес – доведе до изчезването на капацитета на местата във военно-промишления сектор на САЩ. Когато веригите за доставки са в ръцете на по-малък брой компании, способността да се произвежда критична част, ако един от доставчиците не може да я достави, е изключително ограничена.

Всички големи отбранителни изпълнители са взаимосвързани. Това означава, че проблемът за един е проблем за всички. През фискалните 2019, 2021 и 2022 г. Lockheed Martin имаше поне 110 подизпълнители за HIMARS и 60 за GMLRS. Но се оказа, че в по-голямата си част всяка част се произвежда само от един подизпълнител. В резултат на това "ако имате една компания, едно предприятие, което по някаква причина се е провалило, тогава често практически нямате и начин да го замените." Провалът в доставката на една част по вина на една малка фирма подизпълнител може да парализира целия военно-промишлен комплекс.

Анализатори от Financial Times бяха изненадани от липсата на информация на всички нива на веригата за доставки. Но факт е, че „сивата зона“ в по-ниските нива на веригите за доставки прави възможна корупцията при държавните отбранителни поръчки.

Пентагонът е наясно с това, но полага гигантски усилия да прикрие мащаба на кражбите в американската отбранителна индустрия. През 2016 г. Ройтерс разкри , че „американската армия е фалшифицирала своите сметки за трилиони долари, както е установила проверка“. „Къде отиват парите? Никой не знае“, пише Франклин Спини, пенсиониран военен анализатор от Пентагона.

Конгресът на САЩ поиска от Пентагона да извърши одит. През 2018 г. за първи път в историята се проведе такъв одит, но Пентагонът го провали. „Провалихме одита, но никога не сме и очаквали той да се проведе успешно“, каза пред репортери заместник-министърът на отбраната Патрик Шанахан, добавяйки, че резултатите показват „необходимостта от повече дисциплина по финансовите въпроси“ в Пентагона.

Американският военен портал Defense One каза, че е било необходимо искане по Закона за свободата на информацията, за да може Министерството на отбраната да публикува доклад за степента на моженичествата от престъпни изпълнители, като посочи девет фирми, с които е било спряно сътрудничеството или тяхната работа е била преустановена.

Образувани са наказателни дела срещу 111 физически и 435 юридически лица, замесени в "отсичането" на около 6 трилиона щатски долара за периода 2013-2017 г. Обаче само 168 юридически лица или индивидуални изпълнители обаче са глобени или осъдени.

Нийл Гордън, следовател от Правителствения надзор, който следи измамите при изпълнители на Пентагона, каза : „Няма последствия за изпълнителите, които извършват измама. Умопомрачително е колко готово е Министерството на отбраната да раздава долари на данъкоплатците отново и отново на едни и същи лоши изпълнители."

Военният конфликт в Украйна, провокиран от САЩ, отвори пътя към нови свръхизгодни договори. „Отбранителната индустрия на САЩ се възползва от момента на украинската криза, за да постигне много неща, за които са мечтали от години“, каза Уилям Хартунг, анализатор в Института за отговорно управление Куинси.

Въпреки факта, че сега Пентагонът издава нови договори за отбранителната индустрия с „безпрецедентни темпове“, чудовищата от военно-промишления комплекс изискват повече от правителството – многогодишни договори, позовавайки се на необходимостта да се подготвят за евентуална война с Китай или участие в друг голям военен конфликт.

Военно-промишленият комплекс на САЩ има нужда от нови войни. И колкото повече, толкова по-добре.

