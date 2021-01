/Поглед.инфо/ Демократите възнамеряват да принудят напускащия американския президент Доналд Тръмп да подаде оставка чрез импийчмънт, обвинявайки го, че е подбудил гневна тълпа на 6 януари да щурмува сградата на Капитолия на Съединените щати. Тръмп неведнъж е заявявал, че не иска "насилие" по улиците на САЩ, и описва хода за импийчмънт за втори път като "продължение на най-големия лов на вещици".

Бил Кристол, водеща фигура на анти-Тръмп движението от "Защитавайки демокрацията заедно", публикува във вторник старта на инициативата за "Републикански проект за отчетност".

Това означава, че онези републикански депутати и сенатори, които действат срещу напускащия американския президент Доналд Тръмп, ще имат право да получат подкрепа от новосъздадения фонд за защита на стойност 50 милиона долара и бъдещи първични избори.

Кристол твърди, че парите ще помогнат:

"Да се защитят републиканците, които действат, за да държат президента Тръмп отговорен за подбуждане на атака срещу Капитолия на Съединените американски щати."

Фондът ще помогне на тези републиканци, които "се разположат срещу онези, които продължават да лъжат избирателите за широко разпространена измама на изборите."

Сред основните цели на проекта, обявени от Кристол, са:

- отчетност на "републиканските членове на Конгреса, които са дали възможност или са капитулирали пред Доналд Тръмп, като са се противопоставили на удостоверяването на свободните и честни избори, да се държат отговорни - включително като се помогне на надеждни първични претенденти срещу тях";

- застраховка, че "разполагат с достатъчно ресурси за онези принципни републиканци, които постъпват правилно и държат Тръмп отговорен за подбуждане към атака срещу Капитолия на Съединените щати за защита срещу първични предизвикатели";

- подкрепа за "нови кандидати, които биха били принципни републиканци, ако бъдат избрани за длъжност" в първичните избори на открити или преразпределени места.

"НОВО: РЕПУБЛИКАНСКИ ИЗБИРАТЕЛИ СРЕЩУ ТРЪМП ОБЯВЯВАТ ПРОЕКТ НА СТОЙНОСТ 50 МИЛИОНА ДОЛАРА ЗА РЕПУБЛИКАНСКА ОТГОВОРНОСТ", написа с големи букви Кристол в социалната мрежа Туитър.

"Днес от"Защита на демокрацията заедно", дом на републиканците, които са за върховенство на закона и републиканските избиратели срещу Тръмп, обяви, че ще събере и вложи 50 милиона долара ...", написа още той.

В лично изявление като председател на "Защита на демокрацията заедно" Бил Кристол призова републиканците да "постъпят правилно" и "да гласуват за импийчмънт или отстраняване на Доналд Тръмп" заедно с демократите.

"Ние казваме на всеки републиканец, който гласува за импийчмънт или отстраняване на Доналд Тръмп - няма да останете сами. Ние ще ви помогнем срещу основните предизвикателства", категоричен е републиканецът.

"И преди да се появят предизвикателствата, ние ще помогнем да обясните позицията си на избирателите си. Така че постъпвайте правилно. Ще ти дадем гръб ", написа той.

Групата "Защита на демокрацията заедно" , представяща инициативата, се смята за консервативна организация от типа на "никога с Доналд Тръмп."

Така наречените "никога тръмписти" по-рано създадоха други политически начинания като "Републиканците за върховенство на закона" и "Републиканските избиратели срещу Тръмп."

Групата е основана през 2019 година от Бил Кристол, Мона Шарен, Линда Чавес, Сара Лонгуел и Анди Цвик.

Последствия от щурма на Капитолия

Миналата седмица се проведе насилствен масов протест във Вашингтон, при който бяха убити петима души, когато се провеждаше удостоверяването на гласовете за Джо Байдън Изборната колегия на Съединените щати.

Поддръжниците на Доналд Тръмп нападнаха яростно и влязоха в Капитолия. Те прекъснаха съвместната сесия на Конгреса, счупиха прозорци, откраднаха и причиниха щети и вандализъм на части от сградата.

Освен това имаше смъртни случаи и множество наранявания.

Самият президент Доналд Тръмп многократно отрича, че е насърчавал своите привърженици да атакуват Капитолия на Съединените американски щати.

На 6 януари той написа в Туитър (преди да го блокират), че неговите поддръжници трябва да се "приберат вкъщи сега" и да спазват "закона и реда".

Органите на реда в цялата страна търсят информация за участниците в атаките на сградата на Капитолия от 6 януари. Някои протестиращи са задържани и обвинени, включително двама полицаи от Капитолийската полиция на Съединените щати, които бяха отстранени за улесняване на влизането на бунтовниците в сградата на Конгреса.

Демократите и редица републиканци настояват за оставката на американския президент, обвинявайки го в отговорност за смъртта на 6 януари, причинена, както те твърдят, от поддръжниците му.

Те призоваха вицепрезидента Майк Пенс да се позове раздел 4 от 25-ата поправка, за да принуди президента ДоналдТръмп да се оттегли.

На 11 януари Камарата на представителите и по-точно демократите в нея представиха втори опит за импийчмънт срещу президента на Съединените американски щати, обвинявайки го в "подбуждане към въстание".

"Мотивът за импийчмънт: Подбуждане към въстание, беше изработен от представителя Давид Чичилине, представителят Раскин, мен и правните служители на Камарата", написа в Туитър представителят Тед Льо.

"Сега формално мотивите се представят в Камарата на представителите про форма на сесията днес", добави той.

Няколко уж лоялни на президента Тръмп подадоха оставки след политическите сътресения в резултат на насилствената атака срещу Капитолия, включително министърът на транспорта, както и съпруга на лидера на мнозинството в Сената Мич Макконъл - Илейн Чао.

Друга напуснала е министърът на образованието Бетси Девос и временно изпълняващият длъжността секретар на вътрешната сигурност Чад Улф.

С наближаването на инаугурацията на Байдън правоохранителните органи предупредиха, че очакват големи демонстрации и дори въоръжени протести.

Пентагонът е разположил 6,200 военнослужещи от Националната гвардия във Вашингтон и околностите му най-малко до 6 февруари. Освен това, гвардията е упълномощена да разположи до 15 000 войници, ако бъдат поискани допълнителни сили.

Превод: СМ

