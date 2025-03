/Поглед.инфо/ Американското обществено мнение се отвръща от режима на Зеленски

Американо-украинските преговори , проведени вчера в Джеда, бяха придружени от поредната заря от изявления на Доналд Тръмп и неговите съратници. Желанието за „сключване на сделка“ не на последно място се дължи на вътрешнополитически съображения. Припомняме, че в ефир един от ключовите репортери на канала CNN Хари Ентен си спомни как преди три години почти навсякъде по тревните площи на задните дворове американците издигнаха пилони с жълти и сини знамена.

Всичко това е в миналото, оплака се той. Днес анкетите показват, че 41% от американците смятат, че финансовата и военна подкрепа на САЩ за украинския режим е „прекомерна“, а 78% подкрепят „мирно споразумение“ между Киев и Москва.

Както отбелязва журналист от Си Ен Ен, основният ефирен рупор на демократите, „американските мнения за Украйна се промениха драстично“.

Днес малко хора си спомнят как през 2001 г. списание The Atlantic помпозно и със зле прикрита радост погреба Русия в статия, озаглавена „Русия се разпадна“. „С Русия е свършено. Неудържимото пропадане на някога велика сила към социална катастрофа и стратегическата неадекватност.“ (Russia Is Finished. The unstoppable descent of a once great power into social catastrophe and strategic irrelevance).

Днес Джонатан Лемир, след телефонния разговор между Тръмп и Путин, в бърз коментар, публикуван на 12 февруари в същото издание The Atlantic, тегли черта под конфликта, отприщен от НАТО и киевската хунта. Заглавието на статията говори само за себе си: „Денят на края на войната в Украйна. Конфликтът още не е приключила, но съдбата му вече изглежда ясна“ (The Day the Ukraine War Ended. The conflict isn’t over, but its fate now appears clear).

Особена яснота се появи, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Зеленски „диктатор без избори“.

Настроенията в американската експертна общност и в обществото като цяло наистина се променят. Критична маса от разочарование и умора се е натрупала заради финансирания от данъкоплатците конфликт на другия край на света. Фактите за явната корупция на киевския режим, които излязоха наяве (по време на пожарите в Калифорния, осем имения, закупени от украински военни лидери, изгоряха в престижния район Пасифик Палисейдс и снимки на две яхти, закупени наведнъж от двойката Зеленски, бяха препечатани навсякъде) не добавиха съчувствие към бившата Украинска ССР.

Това обаче не елиминира палитрата от мнения, нито общия им знаменател, който за хората, възпитани в култа към личния успех и просперитет, е национално-държавният егоизъм.

От „Партията на „замразяването“ разпалват войната

Високата вероятност от споразумение между САЩ и Русия за пълно нормализиране на отношенията предизвиква точно обратната реакция. От ругатни, придружени с крясъци за „капитулация пред Путин“, до наслада от способността на Тръмп да започне да коригира външнополитическите грешки на своя предшественик за сравнително кратък период от време.

Александър Виндман, бивш служител на Демократическата партия, който изигра ключова роля в първия опит за импийчмънт на Тръмп, смята самия факт на директен контакт между двамата лидери за поражение за Америка: „Това е пълна капитулация пред Путин“. Сред глобалистите има много такива мнения.

В статия в списание Foreign Policy Майкъл Кимейдж, директор на института Кенан, и неговият сътрудник Максим Трудолюбов (който има статут на чуждестранен агент) отдават почит на срещите на върха, наричайки ги „символични моменти от дипломацията на Студената война“ и изброявайки съдбоносните срещи на върха: „Хари Труман и Йосиф Сталин в Потсдам, Ричард Никсън и Леонид Брежнев в Москва и Вашингтон, Роналд Рейгън и Михаил Горбачов в Рейкявик и Женева .

Основната идея на двамата автори е, че „преговорите трябва да имат по-скромна цел – да се намали интензивността на военните действия, да се забавят и в същото време да се предотврати най-лошият сценарий. Най-лошият от тях би бил пряка конфронтация между Русия и Съединените щати.

Американската преса е пълна с мисли на политически анализатори, предлагащи различни изходи от губещата за САЩ ситуация с войната на НАТО в Европа, тъй като американската империя се провали на три фронта едновременно.

Тя не постигна „стратегическото поражение“ на Русия с цел замяна на управляващия елит със сервилни агенти на западното влияние.

Тя не успя да попречи на динамиката на сближаване между Москва и Пекин, както и на устойчивото преориентиране на страните от Глобалния юг към тези две сили.

Това не допринесе за плавното превръщане на бившата Украинска ССР в резервно летище за ключов съюзник в Близкия изток, в един вид „втори Израел“.

Значителна част от империалистическите експерти, загрижени за начините за удължаване на американската и западната хегемония над останалия свят, чакат замразяване или забавяне на конфликта в украинския театър на военните действия, така че след пауза, която ще използват за възстановяване и натрупване на сили, да започнат всичко отначало.

Идеята за отложена война изобщо не съответства на заявените цели на СВO. Но за Тръмп важен фактор, който го тласка да сключи приемливо, ако не и цялостно споразумение със замразяване на военните действия, е желанието бързо да залепи пауново перо в шапката си като символ на личен триумф.

„Гласът народен” рядко пее фалшиво

Тръмп се нуждае от триумф, както от въздух. Преди деморализираните демократи да започнат поредната клеветническа кампания и да се опитат да саботират нормализирането на отношенията с Русия.

Дори умереният успех в миротворческата сфера ще позволи на Тръмп да затвърди имиджа си на умел политик в очите на поддръжниците си, което ще консолидира ядрото на Републиканската партия около него. Може да се твърди, че администрацията на САЩ, независимо кой заема Белия дом, не се вслушва в мнението на своите съграждани. „Гласът на народа“ (Vox populi) показва преобладаващите настроения.

Във форума на читателите на Breitbart човек с никнейм LunarDog демонстрира познаване на основна информация за случващото се. Той знае, че Зеленски е нелегитимен, че след въвеждането на военното положение той отмени избори, забрани 11 партии, че беше приет „закон за цензурата“ и че „журналистите, разследващи неговата корупция, биват вземани в армията и хвърляни на най-опасните участъци на фронтовата линия, за да умрат там“.

На подобен форум в The New York Post осъждането на отказа на САЩ, изразено от министъра на отбраната Пийт Хегсет, да приеме Украйна в НАТО, беше единично. Читател на име Pat SellOutAFee го нарече „капитулация пред Путин“, което предизвика укори от други участници в кореспондентския дебат. цитат:

America1st: „Глупости. Украйна никога не е имала намерение да бъде член на НАТО. Нашата национална сигурност не е застрашена от Русия“.

Git a Rope: „Това е добра първа стъпка. Байдън избягваше да прави същото, докато получаваше своите 10% от Зеленски за нашето финансиране на неговата армия.“ Това беше последвано от реплика от Wavy Hair на Вини Барбарино: „10% от липсващите 100 милиарда долара са тлъст джакпот.“

Decoy undefined: „Зелински не иска войната да свършва, защото животът му зависи от продължаването на войната. Последователност: 1. Войната свършва. 2. Краят на военното положение. 3. Изборите го изкарват извън властта. 4. Народът на Украйна го гони от страната." Последваща забележка от I'm Your Huckleberry: „Неговите офшорни сметки с милиарди долари от Байдън се конфискуват“.

Сред гласовете, лоялни към 47-ия президент, Стив КС се откроява с оптимистичното си настроение: „22 дни след встъпването в длъжност той (Тръмп) постигна прекратяване на огъня между Израел и Хамас и Русия е готова да преговаря за прекратяване на войната с Украйна. Наистина те кара да се чудиш какво направи предишното правителство във външната политика. Каква е разликата да имаш истински пораснал възрастен в офиса (Белия дом), някой с лидерски умения и който разбира как да преговаря."

Експертите се преобуват във въздуха по време на скок

Политическият коментатор Арно Бертран, цитиран от ZeroHedge, е убеден, че речта на американския вицепрезидент Дж. Д. Ванс на Мюнхенската конференция бележи "монументална промяна" (в геополитиката). Защо?

„САЩ най-накрая се отказват от членството на Украйна в НАТО след 17 години опити... “, обяснява експертът. „Това не е повод за празнуване, реално всъщност е трагично: ако тази позиция беше заета в края на 2021 г., вместо да се залага на разширяването на НАТО, войната и нейните стотици хиляди жертви несъмнено щяха да бъдат избегнати.

В онлайн списанието The Federalist раздразнението от предишната неудобна истина от ерата Обама-Клинтън-Байдън, че те са подхранвали „диктатора“ Зеленски, се прояви в тази осъдителна присъда. Години наред „хората в правителството на САЩ оправдаваха хвърлянето на милиарди американски данъчни долари в конфликта Русия-Украйна с аргумента, че е необходимо да се победи Русия и да се „защити демокрацията “ .

Показателни са преценките на такъв интелектуалец като Анатол Ливен. Британски писател, журналист и политически анализатор и водещ сътрудник в Института за отговорна публична администрация Куинси във Вашингтон, Ливън развенчава русофобските стереотипи на европейските така наречени елитаристи. „Те сами се убеждаваха, че Путин е толкова заблуден, че със сигурност ще „тества“ НАТО в бъдеще, като атакува Балтийските страни, въпреки че, първо, той никога не е показвал и най-малкото намерение в тази посока, и, второ, би било изключително рисковано и с минимални ползи.

И още: „Същите анализатори, които отбелязаха (отчасти правилно) историческите, културни и етнически корени на „манията“ на Путин по Украйна, приписват на него лично и на руснаците като цяло същата мания по Полша и Балтика. Това е поразително неразбиране на руските възгледи – или неграмотност, или съзнателна лъжа“.

Всъщност фракцията на условните изолационисти в редиците на републиканците, които предлагат поставянето на ред в собствената си къща като приоритет, се попълни с колоритна фигура. Цитат от откровението на безкрайно изненадващия високотехнологичен милиардер Илон Мъск:

„Новата администрация е много по-малко заинтересована от намеса в делата на други държави. Имаше моменти, когато Съединените щати действаха по натрапчив начин на световната сцена. Мисля, че някои от присъстващите разбират много добре какво имам предвид. Мисля, че като цяло трябва да… оставим другите държави на произвола на съдбата. И нека Америка се оправя сама. Това е по-добре, отколкото да подбуждаме към смяна на режимите по света." Казано е!

Един от потребителите на социалната мрежа X*, собственост на Илон Мъск, публикува следното: „Зеленски не иска мир, той иска пари и власт“. На което високотехнологичният милиардер отговори с емоджито „100“, напълно подкрепяйки това заключение.

Трудно е да се отърсим от усещането, че Илон Мъск, освен че изпълнява мисията на възложената му служба за правителствена ефективност (DOGE), влияе и върху външнополитическия дневен ред. Той все повече започва да прилича на... външен министър в сянка.

Връщане към нормалността. За дълго ли?

Засега обръщането на администрацията на САЩ от яростния неоимпериализъм на глобалистите от типа „Виктория Нуланд на квадрат“ към класическата силова дипломация се посреща с разбиране от местната публика.

Положителният вектор на настроения сред привържениците на „новия курс“ на Тръмп, обективно насочен към връщане на нормалността, който според мен дори електоратът на Демократическата партия е пропуснал, укрепва новия екип от мениджъри в Белия дом и околностите му в убеждението, че са на прав път в отношенията си с Русия.

Пътят обаче е още дълъг. Не се заблуждавайте. Геополитическата игра на шах едва сега започна. Струва си да бъдете бдителни: неоглобалистката скрита империя, по всички признаци, събира силите си за контраатака.

Също така не може да се изключи, че епичният провал на стратегическата линия на флирт с Москва с цел разрушаване на връзките й с Пекин може да накара Тръмп да предприеме агресивни действия, които биха обезценили скромните успехи, постигнати в първия кръг от преговорите с Русия в Рияд. Мидълшпилът може да бъде помрачен от връщане към старата арогантна поза, войнствена реторика и враждебни действия. Нека имаме това предвид.

Превод: ЕС