/Поглед.инфо/ Основателят на The Vanguard Group за неразрешимите противоречия на американския "град на хълма"

Олицетворение на успешния капиталист от деветдесетте и нулевите години в Америка беше Джон Клифтън Богъл (John Clifton Bogle). Години на живот - 1929-2019. Американски инвеститор, легендарен човек, основава The Vanguard Group през 1974 г. Под негово ръководство тя се превърна в най-голямата управляваща компания в света, в началото на този век активите под нейно управление надхвърлиха един трилион долара . И днес компанията е на второ място в света по този показател, отстъпвайки съвсем малко на инвестиционния холдинг BlackRock.

Към март 2022 г. The Vanguard Group управлява активи на стойност 8,1 трилиона долара. Компанията се нарича "инвестиционен Левиатан". Така The Vanguard Group е един от най-големите акционери на най-големите американски банки: Bank of America, JPMorganChase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley. В допълнение към банките, Vanguard Group участва в управлението на такива световни гиганти като Apple , Microsoft, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Amazon, Meta Platforms, General Electric, Berkshire Hathaway, AT&T, Alphabet.

През 1975 г. Джон Богъл основава инвестиционния фонд Vanguard 500, първият индексен фонд, достъпен за широката публика. През 1999 г. Bogle е обявен от списание Fortune за един от четирите "инвестиционни гиганта" на 20-ти век. През 2004 г. Богъл е обявен за един от 100-те най-влиятелни хора в света от списание Time.

През нулевите години Богъл започна постепенно да се отдалечава от активна предприемаческа дейност, премина към писане на статии и книги. Редица негови книги са преведени на руски и издадени в Русия.

Въпреки това, не всички произведения на Богъл са преведени на руски досега. Например книгата „Стълкновение на културите: инвестиции против спекулации“ /The Clash of the Cultures: Investment vs. Speculation. John Wiley & Sons, 2012./, чака своя преводач и издател . Също така: Достатъчно: Истински мерки за пари, бизнес и живот . Джон Уайли и синове, 2008 г. (Enough: True Measures of Money, Business, and Life. John Wiley & Sons, 2008. )

Предприемачи като Джон Богъл, в съвременна Америка са изключително малко. Той е човек с широки възгледи и добро образование. И работата му по икономика, бизнес, инвестиции е много различна от повечето други, които пълнеха и пълнят рафтовете на книжарниците. В своите трудове той се концентрира не толкова върху техническите детайли на тъй наречения инвестиционен бизнес, а върху обяснението какво представлява „правилният“ бизнес, „правилните“ инвестиции, „правилните“ решения в бизнеса и инвестициите.

Освен това препоръките на Богъл често звучат изключително неортодоксално, понякога противоречащи на това, с което банкерите от Уолстрийт или борсовите брокери и инвеститорите са свикнали. Още през 2000-те големият бизнес започна да се отнася с подозрение към Bogle. Едни го нарекоха "размирник", други - "изветрял старец".

И включвам Богъл без преувеличение в списъка на "дисидентите от икономиката", в който са американците Джон Гълбрайт, Пол Крейг Робъртс, Майкъл Хъдсън, Джон Пъркинс, германецът Андреас фон Бюлов, англичанинът Робърт Скиделски, кореецът Ха-Джун Чанг и др. За всички тях вече съм писал, за някои от тях повече от веднъж. За южнокорейския икономист Ха-Джун Чанг написах преди седмица: „Ха-Джун Чанг: трезви мисли за икономиката“.

Ако се опитаме да дефинираме накратко идеологията на Джон Богъл, то тя може да се сведе до следното: Богъл е за капитализма, но „правилния“. А капитализмът, който е в Америка днес, отдавна е престанал да бъде "правилен". Трябва спешно да се коригира. Иначе няма да има нито капитализъм, нито Америка.

И той адресира своето разбиране за „правилния“ капитализъм както към „върховете“ (бизнес и политическия елит на Америка), така и към „низините“. Последните са милиони американци с промити мозъци от различни икономически "теории" и "съвети".

Джон Богъл призовава американците да включат „здравия разум“. Американецът говори по свой начин за същото като гореспоменатия кореец Ha-Jun Chang. А съветите на Богъл могат да бъдат полезни не само на американците, но и на гражданите на Русия, които три десетилетия се заблуждават с различни западни икономически "теории" и "съвети".

На първо място, Богъл развенчава магията на цифрите и числата, под хипнозата на които е огромното мнозинство от участниците на финансовите пазари. Решенията на пазарите се вземат само на базата на числата и всичко останало уж няма значение. Или даже пречи във вземането на правилни решения.

Той пише особено подробно за тази магия на цифрите и числата в книгата „Не вярвайте на числата!“ (публикувана за първи път в САЩ през 2010 г.). Днешният типичен инвеститор, както отбелязва Bogle, предприема четири стъпки, като първата стъпка е правилната, а последната е самоубийствена:

„Първата стъпка е да се измери това, което е лесно за измерване. В някои отношения дори е полезно. Втората стъпка е да се игнорира това, което не може да се измери, или да му се присвои произволна количествена стойност. Лишава от обективност и подвежда. Третата стъпка е да приемем, че това, което не може да бъде измерено, не е много важно. Това е слепота. Четвъртата стъпка е да се каже, че това, което не може да бъде измерено, всъщност не съществува. И това е самоубийство”.

В тази книга Богъл говори за „капаните на измерването“, както и за „опитите да измерим неизмеримото – неща като характер, морални ценности, сърце и душа, които играят водеща роля във всяка икономическа дейност“. Bogle пише: „Искам да обсъдя погрешността на някои от мерките, които използваме широко, и клопките, които те създават за икономисти, финансисти и инвеститори.“

Богъл обича да си припомня крилатата фраза на Алберт Айнщайн: „Не всичко, което може да се преброи, има значение и не всичко, което има значение, може да бъде преброено. “ Цифрата, първо, не е в състояние по някакъв начин да определи напълно ситуацията на пазара. Второ, много често на човека се налага да има работа с умишлено фалшифицирани цифри.

Богъл говори за такива понятия като "риск" и "несигурност", без които никой участник на пазара не може днес. За първи път разделението между риск и несигурност е направено от известния икономист, професор Франк Найт от Чикагския университет. Рискът е само част от несигурността, тази, която може да бъде измерена. Но рискът е само видимата част от целия айсберг, наречен „несигурност“: „Оказва се, че измеримата несигурност или самият „риск“ е толкова различна от неизмеримата, че по същество изобщо не е несигурност.“

Участниците на фондовия пазар имат напълно неоснователен оптимизъм, че техните печалби могат да растат по-бързо от брутния вътрешен продукт на страната: „В нашата капиталистическа икономика, където човекът за човека е вълк, където цари безмилостна и почти неограничена конкуренция, където потребителят е цар и бог , особено в ерата на информацията, наистина ли мислите, че печалбите на корпоративна Америка могат да растат по-бързо от нашия БВП? Не вярвайте на числата!

Числата създават „илюзия за сигурност“ за човека като цяло и за участника на финансовия пазар в частност, а най-добрата защита срещу тази илюзия е здравият разум (който, за съжаление, е напълно изключен за много участници на пазара): „И накрая стигам до извода, че най-добрата защита е от илюзията за сигурност, породена от числата, които са неизмерими, но въпреки това безценни качества, като обективно възприятие, опит, здрав разум и способност за преценка.

През 20 век, по думите на Богъл, капитализмът претърпява голяма метаморфоза: от капитализъм на собствениците той се превръща в капитализма на мениджърите. Което от своя страна рязко изостри много от противоречията на капитализма: „Ясно е, че капитализмът на собствениците отстъпи място на капитализма на мениджърите, а капитализмът на мениджърите създаде сериозни изкривявания в нашето общество.“ Също така: „… пазарите са толкова разпръснали корпоративната собственост, че вече не съществуват отговорни собственици. Това не само е лошо от гледна точка на морала, но води и до деградация на самия капитализъм.”

Bogle възлага отговорността за деградацията на капитализма както на мениджърите, така и на собствениците на капитал, които са престанали да се грижат за своя капитал:

След като мениджърите поеха юздите, те започнаха да изкривяват самото разбиране за инвестиции и започнаха да заменят реалната икономика с финансова икономика: „През последните два века Америка се премести от селскостопанска икономика към индустриална икономика, след това към икономика на услугите, а сега може да се нарече предимно финансова икономика.

А самата финансова икономика не създава нищо, тя само паразитира върху реалната икономика: „Но нашата финансова икономика по дефиниция само изважда стойност от общата стойност, която се създава от нашата продуктивна икономика.“

Bogle пише, че финансовият сектор не само прави пари от посредничество между участниците на пазара, той поглъща повечето от печалбите, които компаниите в нефинансовия сектор печелят: „... основната функция на финансовия сектор е да действа като посредник при сделки между купувач и продавач, при сделки, които са между инвеститори и неизбежно е игра с нулева сума (едната страна печели точно толкова, колкото другата губи). Но след приспадане на дела, взет от нашите финансови посредници - брокери, банкери, инвестиционни мениджъри, всички тези финансови казино крупиета - борсовите спекулации се превръщат в губеща игра, отнемайки от обществото значителен дял от печалбите, генерирани от нашия бизнес .

Богъл разобличава финансистите, които паразитират на борсата и предлага свой собствен подход към инвестирането. А именно с помощта на индексни фондове: „Инвестициите в индекси са на прага на възход и причината за това е в простата аритметика – нетната възвръщаемост, която получава инвеститорът, е равна на брутната възвръщаемост на пазара минус (много по-ниските) инвестиционни разходи.

Инвестирането в индекси се основава не на някаква абстрактна концепция за „ефективни пазари“, а на ниски разходи, широка диверсификация и данъчна ефективност.“ Освен това възвръщаемостта на инвеститор, използващ индексни фондове, ще бъде по-висока, отколкото при настоящите методи, които изискват използването на „услугите“ на инвестиционни посредници, банкери, различни видове мениджъри на инвестиционни фондове:

„Има два източника на висока възвръщаемост за един индекс фонд: максималната възможна диверсификация и минимални разходи по сумата“ (от книгата „The Smart Investor’s Guide“). Свързването с финансови посредници е по-скъпо за вас самите.Финансирайте и по този начин се предпазете от всякакви провали.

Разчитайте на индексни фондове и завинаги забравете за всякакви прогнози, цифри, експертни оценки: „Как да свържем съдбата с бизнеса? Много просто - купете портфейл от акции на всички американски компании и го задръжте завинаги. Този прост път ви гарантира победа в инвестиционната игра, мнозинството от участниците в която обикновено са обречени на провал.

Фондовият пазар, който първоначално беше създаден, за да осигури ефективни инвестиции в реалната икономика, се превърна в място за хазарт. И тези операции, които се извършват на фондовия пазар днес, обичайно се наричат инвестиции. Това вече не е инвестиция, а спекулация: „Ние просто търгуваме с парчета хартия, обменяме акции и облигации напред-назад един с друг и с казиното; използвайки терминологията на хазарта, ние печелим богатства.

Ние също увеличаваме разходите, като измисляме все по-сложни финансови инструменти, които създават огромни, неизмерими рискове за нашата финансова система. Повечето финансови иновации са от полза само за техните създатели и продавачи, но са много опасни и дори разрушителни за съдбата на тези, които купуват тези дяволски умни продукти.

Богъл заключава: „Ако използваме кейнсианската терминология, „предприемачеството“ (да го наречем „фундаментално инвестиране“) се превърна в малко повече от „балон във водовъртеж от спекулации“. Това е триумфът на емоциите над икономиката.” Това са думи от книгата Don't Trust the Numbers. Изминаха 13 години от излизането й. Триумфът на емоциите над икономиката през това време стана още по-очевиден.

Превод: ЕС

Абонирайте се за новия ни Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта https://www.pogled.info .

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели