В американската армия цари истинска епидемия от самоубийства . През 2021 г. 176 войници са се самоубили. Това е антирекорд от 1938 г. Процентът на самоубийствата, според Пентагона, нараства във всички клонове на армията от 2015 г.

Университетът Браун публикува доклад , според който през последните 20 години 30 177 военни и ветерани са се самоубили. За сравнение, броят на убитите войници в американските военни операции от 11 септември 2001 г. е само 7052.

Въпросът е "дълбоко обезпокоителен" за министъра на отбраната Лойд Остин, който направи съобщението по време на посещение в американската военна база Ейелсън в Аляска миналата година. Именно в тази база на американската армия най-често посягат на живота си.

Според вестник USA Today през първата половина на 2021 г. сред 11,5 хиляди военни, разположени в Аляска, е имало шест самоубийства, както и през цялата 2020 г. Тази цифра отразява голямата картина. През 2018 г. са регистрирани 326 самоубийства в редиците на сухопътните сили, военновъздушните сили, флота и морската пехота на САЩ, през 2019 г. - 350, а през 2020 г. вече 385. Като се има предвид, че през 2009-2010 г. е имало около 160 такива случая на година, удвояването на небоевите загуби през последните десет години показва сериозна морална криза в редиците на американските въоръжени сили.

Една от основните причини за кризата Трейси Лутц, психиатър с 35-годишен опит, нарича „чувството за липса на цел“. „Ветераните... съобщиха, че чувстват, че те и техните другари са били използвани като пионки от държавата и не виждат смисъл в действията си.“

Самоубийството засегна и спецчастите. New York Times публикува данни от проучване на самоубийствата сред елитни части, поръчано от Командването за специални операции на САЩ (SOCOM) на Американската асоциация на суицидолозите.

От 2007 г. до 2015 г. самоубийствата в редиците на силите за специални операции (ССО) са 117, като през последните години броят им драстично нараства. Четиризвездният генерал Джоузеф Вотел, който командваше SOCOM от август 2014 г. до март 2016 г., в интервю за The New York Times отбеляза, че случаите на самоубийство сред неговите войници може да се дължат на "социален натиск или натиск от командването". New York Times смята друго и пише, че причината може да е акцентът върху високата интензивност на военните операции в ущърб на компетентното "лидерство, дисциплина и отчетност". Отбелязва се, че командването на MTR е третирало военните, които са се обърнали към тях за помощ, като престъпници.

Афганистанският ветеран, бригаден генерал Доналд Болдук каза пред The New York Times , че се е опитал да нормализира морала в редиците на специалните сили, но високопоставени генерали от SOCOM са го принудили да подаде оставка.

Американската младеж не иска да влезе в армията. На 20 юли заместник-началникът на щаба на армията генерал Джоузеф Мартин на заседание на Комитета по въоръжените сили на Камарата на представителите на САЩ изуми законодателите, като обяви, че поради недостиг на новобранци американската армия ще трябва да бъде намалена до най-малкия си размер от 1940 г.

Първоначално Пентагонът възнамеряваше да доведе числеността на сухопътните сили до 485 000 души до 2023 г., но сега е ясно, че армията ще трябва да бъде намалена по-съществено - до 445 000 души. Според генерала на армията ще й липсват най-малко 7000 войници за провеждане на настоящите бойни действия.

Само 23% от младите американци са годни за военна служба. Останалите не са годни поради затлъстяване, болести, наркомания, криминални досиета. От годните само 9% искат да служат в армията. 57% от младите американци просто се страхуват да служат. Те са сигурни, че след службата им се осигуряват психични проблеми и физически наранявания. Оттук и нарастването на самоубийствата, тъй като е трудно да се наруши договорът, но и непоносимо да се служи.

Поради недостиг на персонал Пентагонът намали изискванията за новобранци и окомплектоването на военните части само с 90%. Те започнаха да отиват в армията дори без завършено училище. Вече се създават специални лагери за новобранци, където ще обучават дебелите и умствено изостанали за армейска служба.

Една от причините за плашещия ръст на самоубийствата в армията е осакатяването на психиката чрез въвеждането на т. нар. прогресивни теории. Републиканецът Джош Хоули, член на комисията по въоръжените сили на Сената, е възмутен, че американските войници прекарват повече време в изучаване на материали за "критична расова теория", отколкото във военно обучение.

Сенаторът настоя началникът на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Марк Мили "да спре да използва армията като гигантски социален експеримент " .

Междувременно в редиците на армията назрява недоволство. В тайни чатове на елитни подразделения в социалните мрежи действащи и пенсионирани бойци от специалните сили говорят неуважително за американските власти. SF Brotherhood - PAC и екипната стая на специалните сили на САЩ се подиграват на президента Джо Байдън и наричат чернокожия министър на отбраната Лойд Остин с унизителни прякори Бъба , Расистки пънк, Фестър Личинката.

Решението на Остин да позволи на транссексуалните индивиди да служат в армията се нарича „ Безплатна транссексуална хирургия за военни “ . Ръководителят на американското военно контраразузнаване Хари Рийд заяви, че откритите тайни чатове ще бъдат повод за сериозно разследване.

