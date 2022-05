/Поглед.инфо/ Официалното съобщение на Белия дом за срещата на премиера Кирил Петков с вицепрезидента Камала Харрис гласи:

Vice President Kamala Harris met today with Prime Minister Kiril Petkov of Bulgaria. The Vice President expressed her appreciation for the strong alliance and warm friendship between the United States and Bulgaria. She thanked the Prime Minister for Bulgaria’s support to Ukraine and affirmed U.S. solidarity in the face of Russia’s latest attempt to use energy as a weapon. They agreed on the need to strengthen European resilience by further diversifying energy supplies away from Russia and the importance of continued strong defense and deterrence along NATO’s Eastern flank

Ето линк към оригиналното съобщение:

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/10/readout-of-vice-president-harriss-meeting-with-prime-minister-kiril-petkov-of-bulgaria/

Ето и превод на български език:

„Вицепрезидентът Камала Харис се срещна днес с премиер-министъра на България Кирил Петков. Вицепрезидентът изрази своята признателност за силния съюз и топлото приятелство между САЩ и България. Тя благодари на министър-председателя за подкрепата на България към Украйна и потвърди солидарността на САЩ пред последния опит на Русия да използва енергията като оръжие. Двамата се съгласиха с необходимостта от укрепване устойчивостта на Европа чрез по-нататъшно диверсифициране на енергийните доставки без Русия и значението на продължаващото [изграждане на] силна отбрана и възпиране по източния фланг на НАТО.“

Прочети го внимателно, драги читатели. Съдържа ли съобщението на Белия дом някаква информация за договорени доставки на втечнен газ? Или Кирчо Петков поредно пак ни излъга?

P.S. Обърнете внимание на "стилния костюм", "изгладената луксозна риза", "стегнатата вратовръзка", "изгладения панталон" и мърлявите обувки на Кирчо!

