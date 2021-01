/Поглед.инфо/ Американският законотворец Питър Мейджър (републиканец от Мичиган) казва, че той и други републиканци се страхуват за живота си, след като са гласували за импийчмънт на президента Доналд Тръмп.

"Много от нас променят рутините си, като правим всичко възможно, за да получат бронежилетки, което е възстановима покупка, която можем да направим", каза Мейджър в интервю за MSNBC в четвъртък.

Питър Мейджър беше един от 10-те републиканци, които се откъснаха от своята партия и се присъединиха към демократите в гласуването за импийчмънта на Тръмп.

Процедурата по импийчмънт сега е изправена пред несигурно бъдеще, тъй като Сенатът се събира на 19 януари, ден преди встъпването в длъжност на новоизбрания президент Джоузеф Байдън. Това означава, че ако се придвижи напред, процесът за импийчмънт ще се състои през първите дни на управлението на Байдън.

"Тъжно е, че трябва да стигнем до този момент", каза Мейер за допълнителните предпазни мерки, взети на фона на обсадата на Капитолия на САЩ миналата седмица.

"Но нашите очаквания са, че някой може да се опита да ни убие", заяви притесненият политик.

MSNBC Live with Hallie Jackson

"Our expectation is that someone may try to kill us": Freshman GOP @RepMeijer, who voted to impeach Trump, says fellow lawmakers are taking safety precautions after getting death threats following last week's attack at the Capitol.

ВИДЕО: https://twitter.com/i/status/1349759189686640641

6:44 PM · Jan 14, 2021

334

181 people are Tweeting about this

На снимката: Питър Мейджър в интервюто си за MSNBC.

"Очевидно видяхме какво се случи на 6 януари, както и факта, че в момента има 20 000 военни от Националната гвардия", каза той.

"Създава се чувството, че тук няма контрол и не знаем какво ще се случи по-нататък", добави републиканецът.

Мейджър, новопроизведен конгресмен, който наследи Джъстин Амаш, самият той консервативен критик на президента Доналд Тръмп, който премина към Либертарианската партия по-рано тази година, беше похвален от либералите за гласуването си.

Проектът "Линкълн" публикува имената на следните републиканснки конгресмени, наричайки ги "смели защитници на конституцията", защото са гласували против президента Тръмп:

"Антъни Гонзалес - републиканец от Охайо.

Питър Мейджър - републиканец от Минесота.

Фред Ъптън - републиканец от Минесота.

Лиз Чейни - републиканец от Уайоминг.

Джон Катко - републиканец от Ню Йорк.

Адам Кинцингер - републиканец от Илинойс.

Том Райс - републиканец от Южна Каролина.

Джейми Херера Беутлер - републиканец от Вашингтон.

Дан Нюхауз - републиканец от Вашингтон.

Давид Валадао - републиканец от Калифорния."

Девин Торп написа в Туитър, че "Проектът Линкълн" ще поддържа тези републиканци по време на изборите.

Републиканският конгресмен нарече решението си "глас на съвестта".

Това не е първият път, когато Мейджър твърди, без да представя реални доказателства за заплахи, че републиканците, които се обръщат срещу Тръмп, могат да бъдат в опасност.

Преди това той заяви в интервю за Reason, че колегите му са почувствали, че гласът за удостоверяване на изборите в полза на новоизбрания президент Джоузеф Байдън ще "изложи семействата им в опасност".

Майер е поредният конгресмен, който твърди, че се страхува за своята безопасност на фона на бунта в Капитолия на Съединените американски щати.

Представителят Александрия Окасио-Кортес(демократка от Ню Йорк) заяви в публикация в Инстаграм тази седмица, че дори я е страх да се изолира с някои депутати, които уж били "бели супремасисти", когато се случва щурмът на Капитолия, страхувайки се, че те могат да я предадат на "бунтовниците".

Превод: СМ

