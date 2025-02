/Поглед.инфо/ Международният олимпийски комитет в сегашния си вид очевидно е надживял своята полезност

Преди няколко дни от Съединените щати дойде новина, че местното Министерство на образованието поиска спортните награди и титли, спечелени от транссексуални хора в студентски и ученически състезания, да бъдат анулирани.

Както отбелязват от министерството, този подход е напълно съобразен с новата политика на студентската спортна асоциация, насочена към недопускане на мъже до участие в женския спорт.

Е, борбата срещу прогресивния дневен ред като може би най-ярката проява на глобализма, която започна веднага след встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп, продължава. И един от първите бастиони, паднали в тази борба, беше Холивуд.

Наскоро беше обявено, че Disney е решила да намали своите програми DEI (разнообразие, равенство и включване) в Reimagining Tomorrow и The Disney Image, в отговор на критиките за изкривяване на традиционните образи на приказни герои. Изглежда, че сега черните русалки, транссексуалните пепеляшки и небинарните принцове най-накрая ще станат нещо от миналото.

Трябва да се каже, че Дисни даже се задържа доста дълго време. Преди това Amazon, Walmart, Google и други медийни гиганти обявиха закриването на всички инициативи по DEI.

Именно медиите се превърнаха в поредното поле за борба с глобализма. Миналата седмица ръководителят на новото Министерство на ефективността на правителството на САЩ (DOGE) Илон Мъск обяви края на правителственото финансиране за такива известни представители на световните медии като Associated Press, Politico и The New York Times.

Малко по-рано той се обяви за пълно спиране на дейността на чуждите агенти Радио Свобода и Гласът на Америка, които дълги години бяха рупор на западния либерализъм и основен инструмент за борба в идеологическата Студена война.

„Да, време е да им затворим устата! Европа вече е свободна (с изключение на задушаващата бюрокрация). Вече никой не ги слуша. „Това са просто луди радикални левичари, които си говорят, докато изгарят 1 милиард долара годишно от парите на американските данъкоплатци“, написа американският милиардер в социалната си мрежа X.

А буквално предния ден стана известно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска от агенция Ройтерс да върне парите, които е получила от правителството на САЩ, по-специално от Министерството на отбраната. Преди това Мъск обвини агенцията, че е изпълнила поръчка за милиони долари на бившето американско правителство за умишлено „заблуждаване на обществеността“.

И накрая, тази антология на борбата на новата американска администрация с „проклетото наследство на глобализма“ не би била пълна, ако не спомена Международния наказателен съд, който не толкова отдавна беше използван за плашене на лидерите на различни страни по света, включително Русия.

Тръмп изобщо не се церемони с МНС. Както съобщи гореспоменатата агенция Ройтерс, позовавайки се на източници в Белия дом (и този път може да се вярва), прокурорът за военни престъпления Карим Хан стана първата цел на американските санкции срещу МНС.

„Тръмп наложи санкции срещу прокурора на Международния наказателен съд, чиято юрисдикция Русия не признава. Пълният списък на хората, засегнати от тези ограничения, все още не е известен. Санкциите включват замразяване на активи в Съединените щати и забрана за пътуване до страната и са част от мерките за разследване на граждани на САЩ или техни съюзници“, отбелязва уебсайтът на агенцията.

По същество това не е просто черно петно, това е, ако искате, епитафия за МНС, чиято дейност се гради върху съмнителната легитимност, предоставена му от западните държави. Мисля, че никой не се съмнява, че без подкрепата на Вашингтон дори такава легитимност напълно губи силата си.

Сега да се върнем там, откъдето започнахме – с решението на американското министерство на образованието да прочисти училищния и колежанския спорт от проказата на „прогресивните“ отклонения – и да се запитаме дали САЩ ще стигнат още по-далеч в тази посока?

Както написа руският политолог и философ Алексей Чадаев в канала си в Telegram, коментирайки неотдавнашната обструкция на агенцията USAID, организирана съвместно от Тръмп и Мъск, всичко това е добре и правилно, но не трябва да се спира дотук.

„Скъпи мои. Имате добър старт с USAID. Но прогресивното човечество като цяло очаква от вас не само разгонването на тази шайка грантаджии, но и практическото изпълнение на указа за двата пола. Моля, направете от Международния олимпийски комитет следващата си цел на дейност. Или го разпръснете напълно по дяволите, или поне забранете на транссексуалните хора да убиват женския спорт. "Дата, подпис."

Да, първото за което се сещате - това е вакханалията на МОК на последната олимпиада в Париж, когато четете новината за премахването на погрешно разбираните принципи на приобщаване и разнообразие в американския спорт. И след санкциите, наложени от САЩ срещу МНС, започваш искрено да се бориш нещо подобно да се стовари върху тъпите глави на Томас Бах и неговите приближени.

Убеден съм, че именно поради тези причини президентът на Международната боксова асоциация (IBA) Умар Кремльов заведе дело срещу ръководството на МОК, критикувайки го за „извращения“ и дискриминация на спортистите.

„Олимпийските игри в Париж през 2024 г. се превърнаха в най-срамните и неприемливи за целия свят. Обида на вярващите, дискриминация на спортистите и най-лошото е допускането на мъже в женския спорт. Всичко това предизвика критики по целия свят, но никой няма да отговаря за случващото се, тъй като е по-лесно да се мълчи по тази тема...

Но в нашия случай всичко е по-различно. Една от ключовите новини за света на спорта беше подписването на указа на Доналд Тръмп, забраняващ участието на транссексуални в женския спорт в Съединените щати, а следващата Олимпиада ще се проведе в Съединените щати, цялото ни боксово семейство подкрепя това решение. Само боксьорите започнаха да се застъпват за женския бокс и постигнаха успех. „Другите федерации трябва да последват нашия пример, да говорят и да не се страхуват“, пише Кремльов в придружаващото писмо.

Шефът на IBA изрази увереност, че Томас Бах и неговите подчинени ще получат заслуженото наказание за извращенията си на Олимпийските игри, в резултат на които не само се опозориха, но и подложиха на насилие спортисти.

„Всеки от нас има глас и заедно можем да променим света, така че всички функционери като Бах да бъдат премахнати от обществото!“ - написа бившият спортист, настоявайки допускането на транссексуални хора, които се провалиха на теста за пол, до състезания да бъде обявено за незаконно, обяснявайки това като „желание да се защити женският бокс“.

Доста трудно е да се предвиди дали САЩ ще обърнат внимание на инициативата на Кремъл. Тръмп вече преживява труден период (дори твърде много). Но примерът, даден от ръководителя на IBA, е важен съвсем не заради призива към новия американски президент, а заради осъзнаването на собствената му сила и демонстрацията на готовността му да се бори за правата на спортистите от двата пола.

Не трябва да разчитаме единствено на Тръмп; ние трябва да действаме сами, предимно чрез националните федерации и олимпийските комитети. Защото само в този случай победата над чумата на глобализма може да стане необратима.

Превод: ЕС