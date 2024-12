/Поглед.инфо/ Демократите - глобалисти няма да се предадат толкова лесно

Американският новинарски портал The daily Beast публикува статия, озаглавена „MAGA Crisis Could Mean No Trump Inauguration on Jan. 20 („Кризата на MAGA може да означава, че инаугурацията на Тръмп на 20 януари няма да се състои“), който говори за назряващата конституционна криза в Съединените щати, която може да оспори встъпването в длъжност на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп.

Новият Конгрес планира да започне работа на 3 януари, но след ожесточената предколедна битка за съхранение на работата на правителството, няколко републикански законодатели и дори новоизбраният президент Тръмп намекнаха , че може да се противопоставят на председателя на камарата Майк Джонсън (R-Луизиана ).

Без говорител обаче, Камарата може да бъде парализирана и да не може да удостовери победата на преизбирането на Тръмп, потапяйки Капитолия и страната в политически хаос. пише изданието, добавяйки, че ситуацията заплашва да „ескалира във всеобхватна конституционна криза, като встъпването в длъжност на Доналд Тръмп ще се превърне във възможна съпътстваща щета“, пише изданието, ориентирано към демократите.

Според конституцията на САЩ всяка нова сесия на Конгреса започва по обяд на 3 януари. В Камарата на представителите първата стъпка е новоизбраните членове да изберат председател, който след това организира полагането на клетва на новоизбраните представители.

„От около 100 години този ход беше само формалност, но експертите се притесняват от месеци, че републиканците са толкова разделени, че може да не изберат говорител навреме, за да се преброят гласовете и да се удостоверят резултатите от президентските избори, което по закон трябва да се случи на 6 януари по време на съвместните сесии на Камарата на представителите и Сената“, отбелязва The Daily Beast.

„Неуспехът на разпокъсаната републиканска конференция да избере лидер на практика ще остави Камарата без сили, неспособна да направи нищо друго освен да продължи да гласува, за да избере председателя си.

Ако тази битка се проточи повече от три дни, това ще застраши способността на Конгреса да проведе конституционно - мандатната съвместна сесия на 6 януари 2025 г., за да удостовери резултатите от президентските избори. Това ще създаде конституционна криза при това без очевидно решение. Експертите по конституцията в Конгреса са озадачени от този сценарий от месеци и все още не са измислили някаква последователна и ефективна стратегия.

По закон Конгресът трябва да се срещне на 6 януари, за да удостовери изборните резултати. Но без говорител Камарата няма да може да определя правилата, управляващи нейната работа. А членовете, които е необходимо да гласуват за всяко успешно възражение, няма да могат да положат клетва, докато тези правила не бъдат въведени“, пише Politico , друг рупор на Демократическата партия .

По закон всички тези проблеми трябва да бъдат решени до обяд на 20 януари, когато по конституция изтича мандатът на президента в оставка.

Бъдещият председател на Камарата на представителите трябва да получи абсолютно мнозинство от всички подадени гласове, а не само мнозинство от гласовете на водещата партия. Освен това този път Камарата на представителите ще има 435, а не 434 членове, тъй като конгресменът републиканец Мат Гетц подаде оставка като член на Камарата на представителите поради обвинения в сексуален тормоз и неуспешната му номинация за поста главен прокурор.

Нашумелият скандал около Гец, силен поддръжник на Тръмп, още веднъж показва, че моралните устои на републиканските лидери са също толкова съмнителни, колкото и тези на демократите, които последните успешно използват в стремежа си за политическо отмъщение.

Малко след като Тръмп спечели президентските избори, Комисията по етика на Камарата на представителите започна разследване срещу Мат Гетц, който беше обвинен в примамване на малолетни, употреба на наркотици и проституция, според специален доклад на комисията по етика.

„Накратко, комисията откри съществени доказателства за следното: поне от 2017 до 2020 г. конгресменът Гец редовно е плащал на жени да имат сексуални отношения с него; през 2017 г. конгресменът Гец влезе в сексуална връзка със 17-годишно момиче (което е еквивалентно на изнасилване според американското законодателство. - В.П.);

Между 2017 г. и 2019 г. конгресменът Гец е участвал в многократна употреба на наркотици или притежание на незаконни наркотици, включително кокаин и екстази“, се посочва в доклада .

Въпреки разразилия се скандал, Доналд Тръмп обяви в средата на ноември, че номинира Гец за следващия главен прокурор на страната. Веднага след това Гец, който е един от най-активните поддръжници на Тръмп, подаде оставка като конгресмен. Скоро той се оттегли и от тази номинация, тъй като перспективите за потвърждаване на кандидатурата му от Сената на Конгреса се оказаха близки до нула.

Говорителят на преходната администрация на Тръмп Алекс Пфайфър нарече обвиненията срещу Мат Гетц неоснователни. Според него разследването срещу кандидата за главен прокурор на САЩ има за цел да попречи на процеса на формиране на новата администрация на Тръмп.

Имайте предвид, че демократите щяха да имат много по-малко шансове за политически саботаж, ако не беше сериозното разделение в лагера на републиканците и упоритостта на Тръмп, назначавайки много членове на новия си екип въз основа на лична лоялност, а не на тяхните делови и морални качества.

Независимо от това, Майк Джонсън се нуждае от 218 гласа, за да остане на поста. Въпреки това, републиканците имат толкова крехко мнозинство (219 места срещу 215 на демократите), че дори няколко дезертьорства могат да костват на Джонсън поста председател.

The Daily Beast (собственост на американската медийна корпорация IAC Inc., чийто собственик Бари Дилър е активен поддръжник и близък приятел на Барак Обама и Майкъл Блумбърг) открито намеква, че демократите ще положат всички усилия да разширят разцеплението сред републиканските конгресмени, за да осуетят встъпването в длъжност на Тръмп.

Изглежда тайните интриги на демократите започват да дават зловещи за Америка плодове.

Така конгресменът Томас Маси (републиканец от Кентъки) вече обяви , че няма да гласува за Джонсън, а няколко други републиканци все още не са решили, както Axios съобщи онзи ден.

„ Майк Джонсън не трябва да разчита на подкрепата на Тръмп, тъй като 38 републиканци наскоро пренебрегнаха инициативата на Тръмп за увеличаване на тавана на дълга“, пише Politico.

И републиканците, и демократите са объркани от упоритото мълчание на Тръмп по отношение на кандидатурата за нов председател на Камарата на представителите. Известно е обаче, че Тръмп беше бесен от неспособността на Джонсън да се справи с гласуването в Конгреса за удължаване на държавния дълг.

„Джонсън е в л...ата“, каза един републикански депутат пред The Daily Beast .

„Изборът на нов спикер може да отнеме седмици, а крайният срок от 20 януари е опасно близо. Никой не знае какво ще се случи, ако дотогава Камарата на представителите не избере председател, защото това никога не се е случвало. Страната ще се потопи в една голяма сива зона“, каза пред изданието Стив Смит, професор по политически науки в Държавния университет на Аризона.

Малко вероятно е да се тревожим за това. И американците може би ще се погрижат за вътрешните си проблеми, вместо досадно да се бъркат в градината на някой друг.

Превод: ЕС