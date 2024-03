/Поглед.инфо/ Производството на въоръжения за украинския театър на НАТО може да бъде разширено

През есента на 2023 г., когато войските на киевския режим, напомпани с всички видове американски и западноевропейски оръжия, получаващи разузнавателни данни в реално време от сателити, инструктирани от съветници от страните от НАТО, не успяха да реализират плановете си за голямо „контранастъпление“, Вашингтон се нуждаеше от нови аргументи, за да оправдае финансовите инвестиции в „антируския“ проект.

Администрацията на Обама-Клинтън-Байден изпомпва 68 милиарда долара от държавния бюджет за чисто военни цели в подкрепа на бившата Украинска ССР. Тъй като не можеха да се осигурят видими дивиденти, беше необходимо да се намерят убедителни аргументи в полза на факта, че парите на данъкоплатците не се пилеят.

Тогава в публичното пространство беше хвърлена пропагандната теза, че средствата, отделени от хазната по този член, всъщност се изплащат щедро, тъй като не представляват рутинен превод към сметките на лидерите на киевската хунта.

Президентът Джо Байдън, наричайки американския военно-промишлен комплекс (ВПК) „арсенал на демокрацията“, каза направо на града и света: „Ние изпращаме на Украйна оръжията от нашите складове. И когато използваме парите, присвоени от Конгреса, ние ги използваме, за да попълним нашите собствени запаси, нашите собствени запаси от нови оръжия. Оръжия, които защитават Америка и са произведени в Америка. Това са ракети ( Patriot за батареи за ПВО, произведени в щата Аризона. Това са артилерийски снаряди, които се произвеждат в 12 щата, в Пенсилвания, Охайо, Тексас" (Equipment that defends America and is made in America. Patriot missiles for air defense batteries, made in Arizona. Artillery shells manufactured in 12 states across the country, in Pennsylvania, Ohio, Texas).

В същото време, както разбра Politico , служители в Белия дом и неговите околности започнаха единодушно да изразяват идеята, че доставките на оръжие в чужбина са „добро средство за създаване на работни места“.

Нека изгодополучателят (бенефициентът) да се идентифицира

Предложеното успокоително средство от Белия дом не впечатли Питър Харис, доцент по политически науки в Щатския университет в Колорадо, който работи с колеги по проект, финансиран от Carnegie Corporation в Ню Йорк, благотворителна организация, създадена през 1911 г. в подкрепа на образователни програми. Проучването се нарича The Peace Dividend Project.

В статия, публикувана в изданието Responsible Statecraft /Отговорно държавно управление/, Питър Харис се съмнява дали обикновените граждани биха били доволни от обяснението на Белия дом. Тези средства, взети от техните данъци, не се връщат на всички, дори само защото оръжейните корпорации и техните съюзници са „неравномерно разпределени в Съединените щати. Те са съсредоточени в определени региони: например окръг Тарант в Тексас, окръг Феърфакс във Вирджиния и окръг Ел Пасо в Колорадо.

По този начин има „преразпределение“ на парите, натрупани в сметките на държавната хазна, в полза на ограничен контингент от работници и бюджетите на избран брой щати. По аналогия с „Rust Belt“ /Ръждив пояс/ , както градовете и районите в Съединените щати, които бяха подложени на опустошителните последици от деиндустриализацията, бяха наречени през 1980 г., възникна терминът „Gun Belt“ /Оръжеен пояс/ , където ядрото на икономическата дейност и източникът на просперитет за всички причастни са фабриките, които произвеждат оръжия.

В продължение на десетилетия Gun Вelt привлича огромни федерални инвестиции, които според Питър Харис са увековечили неравенството и подкопали националната солидарност. Доцент Харис вярва, че „за всеки, който се интересува от подобряване на благосъстоянието на обикновените американци, военните разходи не трябва да бъдат механизъм на избор. Разходите за отбрана са форма на преразпределение на богатството, но само в регресивен смисъл.

Позицията на Питър Харис е в съответствие с идеологията за Отговорно държавно управление, която е публикувана от мозъчния тръст Quincy Institute for Responsible Government във Вашингтон, окръг Колумбия. Експерти, критикуващи последните администрации във Вашингтон, които въвлякоха страната „в контрапродуктивни и безкрайни войни“, обявиха, че тяхната мисия е „насърчаване на положителна, справедлива визия за външната политика на САЩ“.

Лобистите от военно-промишления комплекс на Капитолийския хълм

Responsible Statecraft не споделя новата национална „Отбранителна индустриална стратегия“, предложена наскоро от демократичната администрация , която възнамерява да „катализира смяната на поколенията “ . С други думи, да се повиши нивото на технологична структура на този сектор на икономиката, за да се „посрещне стратегическият момент “, което предполага конкуренция с Китай, като се вземат предвид доставките на оръжия и боеприпаси за режима в Киев и правителството на Нетаняху в Израел.

„Байдън иска да постави Съединените щати на постоянна военна основа. Новата отбранителна индустриална стратегия е подарък за производителите на оръжия, а не за обикновените американци.“ Това е заглавието на Джулия Гледхил, анализатор в Центъра за отбранителна информация към Проекта за правителствен надзор, предшестващо статията й, публикувана в Responsible Statecraft на 23 февруари.

Съединените щати се нуждаят, както се казва в новата стратегия, „да се движат агресивно иновативно към способности от следващо поколение, като същевременно продължават да надграждат и произвеждат” в значителни обеми конвенционални оръжейни системи, които вече са в сила) .

Джулия Гледхил се подиграва на това: „Военните прекараха повече от две десетилетия в разработването на изтребител F-35, базиран на технология от „следващо поколение“, но Пентагонът все още не е одобрил масовото му производство.“

След края на Студената война шефът на Пентагона Лес Аспин и неговият заместник Уилям Пери свикаха закрита среща на собствениците на корпорации от военно-промишления комплекс, която по-късно стана известна като „Тайната вечеря“. Беше взето решително решение за консолидиране на индустрията, което означаваше намаляване на броя на ключовите изпълнители от повече от 50 на пет.

„Консолидацията“ доведе до монополизиране на военно-промишления комплекс, което на свой ред доведе, от една страна, до пълната зависимост на оръжейните барони от държавните поръчки, а от друга, им позволи до голяма степен да диктуват цените за своите продукти (monopolistic defense sector we have now – one that depends heavily on government contracts and enjoys significant freedom to set prices).

Не е изключено връзката между оръжейни магнати и купувачите в пагони в редица случаи да са породили корупционни схеми. През май 2023 г. избухна скандал: многозвездни генерали от Пентагона бяха обвинени в умишлено завишаване на цената на закупените оръжия, предназначени за украинската наемническа армия на САЩ.

Три милиарда долара изчезнаха безследно и не беше възможно да се разбере кой конкретно, доколко и как си е напълнил джобовете от тази откровена афера или, което е по-вероятно, са решили, че няма причина да хвърлят сянка върху честта на униформата.

Лобистите на военно-промишления комплекс имат лостове за влияние върху правителството. Както посочва Джулия Гледхил в статията, „военните изпълнители използваха нарастващата си финансова и икономическа мощ, за да проправят пътя към Капитолийския хълм.“

В резултат на това Съединените щати се забиват в дълбока яма в продължение на десетилетия, като непрекъснато увеличават разходите за национална сигурност и раздават около половината пари на доставчиците на оръжия.

САЩ харчат повече за военни цели от следващите я 10 страни по размер на брутния вътрешен продукт, взети заедно, при това изпреварват само Китай с повече от 30%. (The U.S. spends more on national security than the next 10 countries combined, outpacing China alone by over 30%).

В момента Капитолийския хълм бушуват мартенските страсти поради претоварването на непоносим национален дълг от над 34 трилиона долара. Всяка минута дългът нараства с около 2 милиона долара. Неизпълнението на дълговите задължения към кредиторите заплашва страната с дефолт. Ето защо дори републиканците, които са телом и духом безрезервно отдадени на военно-промишления комплекс, предлагат да се намали бюджетът на Пентагона.

Предварително е решено, че няма да има съкращения, но бюджетът ще бъде увеличен само с един процент, което в крайна сметка ще възлезе на скромната сума от 850 милиарда долара. Вместо 83 изтребителя F-35, на Пентагона ще бъде разрешено да поръча 70. Вместо две подводници от клас "Вирджиния", те ще заложат в корабостроителницата една.

Да, оръжейните барони са обидени, но не са се обидили много. Производството на оръжия за украинския театър на операциите на НАТО едва ли ще бъде ограничено, по-скоро ще бъде разширено.

Унищожаването на американската система за противовъздушна отбрана Patriot наскоро по време на въздушен удар, всъщност създава възможност да се поръча нова партида от Raytheon Corporation , което ще зареди нейния производствен капацитет за няколко години напред. Бароните ще бъдат доволни: всяка батарея струва един милиард долара, а всяка отделна ракета струва 4 милиона долара.

Айзенхауер и Байдън: открийте разликите

...В последната си публична реч на 17 януари 1961 г. президентът на САЩ Дуайт Айзенхауер смята за необходимо да предупреди своите съграждани за опасността, която представлява „съюзът на огромното военно ведомство и крупната военна индустрия“.

„Пълното му влияние – икономическо, политическо и дори духовно – се усеща във всеки град, във всяка правителствена агенция, във всеки офис на федералното правителство“, каза един от най-великите командири от Втората световна война преди 63 години.

Армейският генерал Айзенхауер остави след себе си послание към своите приемници: „В правителствените кръгове трябва да се противопоставим на придобиването, умишлено или неумишлено, на неправомерно влияние от военно-промишления комплекс. Възможността за разрушително нарастване на подобно влияние съществува и ще съществува в бъдеще. Не трябва да позволяваме този съюз да заплашва нашите свободи и демократични процедури."

Скептичните, образовани и мислещи американци осъзнават, че предупреждението на легендарния генерал от Втората световна война е напълно основателно. „Алчността на оръжейната индустрия е безгранична“, предупреждава Джулия Гледхил днес. „При липса на каквито и да било ограничения правителството на САЩ може да открие след 20 или 30 години, че е попаднало в канавка, от която не може да излезе.“ (Arms industry greed is boundless – and without off-ramps or constraints, the U.S. government may find in 20 or 30 years that it’s in a ditch it can’t get out of).

Дуайт Айзенхауер вярваше, че американският военно-промишлен комплекс (ВПК) може да „застраши нашите свободи и демократични процедури “ . Джо Байдън, напротив, нарича своя роден военно-промишлен комплекс „арсенал на демокрацията“. Съвсем очевидно е, че има огромна дистанция между двамата президенти. Което не е изненадващо, защото по времето, когато нацистка Германия капитулира, Джоузеф Робинет Байдън-младши още не е бил навършил три годинки.

А опитът на Байдън като ветеран - политик дойде в епоха, когато Съединените щати започнаха или участваха в 300 задгранични конфликта, обогатявайки неизмеримо корпорации като Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics и други подобни.

Всички отвъдморски оръжейни барони следват една негласна заповед: това, което е добро за американския военно-промишлен комплекс, е добро и за Съединените щати. Но все по-малко американци са готови да се съгласят с това.

Превод: ЕС