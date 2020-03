/Поглед.инфо/ Поради здравословни проблеми, Джо Байдън може да не е подходящият кандидат за Белия дом. Затова демократите спешно трябва да му търсят алтернатива, според наблюдателя на The Good York Post Майкъл Гудуин. Според него няма да се наложи дълго да се търси такъв кандидат – такъв напълно ще стане Хилари Клинтън, която вече ясно намекна за желанието си да участва в президентската надпревара със широко рекламирания си документален филм.

„Сега, когато някога обширният списък на демократите, кандидатстващи за председателството на Съединените щати, се свежда до състезание от двама души, мнозина от партията могат да въздъхнат с облекчение. Нещо повече, Джо Байдън е явен фаворит, а страховитият Бърни Сандърс сякаш губи актуалност.”, пише журналистът от The Good of New York Post Майкъл Гудуин.

На външен вид може да изглежда, че всичко е решено. Байдън ще бъде номиниран, а партията ще има солиден шанс да удържи тройна победа през ноември: да победи Тръмп, да заеме Сената и да запази мнозинството си в Палатата на представителите.

Авторът на статията се съмнява в подобен резултат. Много по-вероятно е демократите да се изправят не пред спокойна, а пред бурна надпревара. Те ще трябва да организират отчаяно търсене на „тръмпоубиец“ и затова все още може да се наложи алтернатива на Байдън.

„Една от тези алтернативи е седнала наблизо и чака покана. И преди да се посмеете на перспективата за завръщането на Хилари Клинтън, погледнете двата изключително странни обрата в кампанията на Байдън.“, предлага Гудуин.

Според него вярата, че бившият вицепрезидент ще може да не слезе от дистанцията е твърде оптимистична. Дори само защото само преди две седмици мнението за него беше диаметрално противоположно.

Байдън стана четвърти в Айова, пети в Ню Хемпшир и остана втори - с голямо изоставане от лидера - в Невада. Всички си мислеха, че ако не спечели голяма победа в Южна Каролина, „тогава лошо му се пише“, спомня си Гудуин.

„Политическите некролози“ вече бяха съставени, а за провала на Байдън вече бяха измислили оправдание: видите ли, партията не му обърнала много внимание. Той периодично „висеше“ и правеше странни изявления по време на дебата, например: „Уверете се, че оставяте аудио плейъра включен през нощта.“ Дори най-благосклонните коментатори казваха, че старият Джо „вече не е същият“.

Тогава в Южна Каролина се случи „пробив“. С подкрепата на чернокожите избиратели Байдън набра почти половината гласове в предварителните избори и радостно обяви: „Живи сме!“ Той победи шестимата съперници, което стана „манна небесна“ за Демократическата партия, уплашена от перспективата да бъде номиниран Сандерс. Ейми Клобушар и Пит Бутиджич веднага се подчиниха на ръководството и се обявиха за Байдън, а Том Стейер просто се оттегли.

Тогава бившият вицепрезидент отново надхвърли очакванията, побеждавайки в 10 от 14 щата по време на „супер вторника“. След това милиардерът Майкъл Блумбърг и сенаторът Елизабет Уорън отпаднаха от надпреварата, припомня Гудуин.

Сандърс не получи одобрението на Уорън и в крайна сметка беше „отслабен, самотен“ противник. Този „капризен любител на комунистите“ вероятно няма да успее да навакса и Байдън ще може да лиши оставащия си съперник в партията от всякакъв шанс за победа сам, смята авторът на статията.

Едновременно с това, според него успехът на Байдън няма да може да заличи спомените за тъжните провали, които той претърпя само преди няколко седмици. Скорошната поредица от победи също няма неочаквано да реши „проблема с когнитивното разстройство“.

Според автора има много въпроси относно способността на Байдън да стане президент. Това трябва да принуди партията спокойно да започне да разглежда други възможни кандидати, в случай че политикът реши да напусне през юли.

В противен случай Сандърс „ще получи короната". Но демократичните лидери едва ли ще позволят това да се случи. Те разбират, че това ще бъде катастрофа, която ще им струва личното богатство, покровителството и спонсорите, казва Гудуин.

Но каква е алтернативата? Всички умерени кандидати - Бутиджич, Клобушар и Блумбърг - не получиха широка подкрепа на избирателите. Уорън зае едва трето място в родния си щат отбелязва авторът на статията.

„В резултат на това Клинтън е най-добрата резерва. Тя едва ли ми е по-сърце. Но с всички проблеми, включително съмнителната физическа издръжливост, тя е истинска машина за набиране на средства, която има лоялни последователи и способността да се захванете с бизнеса. И ако още не сте забелязали, тя вече активно рекламира своята готовност.“, смята публицистът.

Според него документалният филм „Хилари“, придружен от многобройни интервюта и реклами, излезе в разгара на сезона на предварителните избори неслучайно. Това е мащабен и хитър опит да „продаде“ кандидатурата си. „Всичко, което трябва да направи партията е да се обади (на Клинтън - ИноТВ). Багажът й вече е събран.“, твърди Гудуин.

Въпреки миналите поражения, на Клинтън няма да е трудно да се върне. Освен това предизборната платформа на бившия държавен секретар „пише сама себе си“ и изглежда така: всъщност тя не загуби изборите през 2016 г.; Тръмп „влезе в заговор“ с руснаците, за да я лиши от гражданското право да стане президент; всичко останало е мнението на републиканците и теории на конспирацията.

“Или може би вие сте просто недостоен човек? Вие сте или за нея, или срещу жените. О, колко забавно! Самата идея, че всичко ще се случи отново, ме кара да пожелая на Джо Байдън крепко здраве.“, заключава Майкъл Гудуин.

Превод: М.Желязкова

